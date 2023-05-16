Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse

15:05 17.05.2023

16 мая 2023



Китай возобновляет свои усилия по масштабным инфраструктурным проектам в Центральной Азии, поскольку Пекин стремится заполнить вакуум, оставленный в бывших советских республиках Россией, которая "попала в ловушку расширяющейся сети западных санкций", передаëт сегодня, 16 мая, France-Presse (AFP).



Центральная Азия стала ключевой для китайской инициативы "Один пояс, один путь" стоимостью в триллион долларов, самого известного в мире геополитического проекта председателя КНР Си Цзиньпина. Около 150 стран получили китайские средства на строительство дорог, портов, железных дорог или гидроэлектростанций, отмечает французское информагентство.



Пекин заявляет, что торговля с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном достигла 70 миллиардов долларов в 2022 году и увеличилась на 22 процента в годовом исчислении в первом квартале текущего года.



Издание ссылается на мнение аналитиков, указывающих, что конфликт на Украине "ещë больше изменил динамику в пользу Пекина, заставив многих в регионе усомниться в своих давних связях с Москвой и искать экономических, дипломатических и стратегических гарантий в другом месте".



"После российского вторжения на Украину республики Центральной Азии начали опасаться за свой суверенитет",

- поведал в беседе с AFP Айджаз Вани, научный сотрудник фонда Observer Research Foundation в индийском Мумбаи.

На этой неделе Си Цзиньпин примет лидеров пяти центральноазиатских республик в китайском Сиане, где пройдëт саммит, который Пекин назвал "краеугольным". Связанный общими границами и долгой историей, выбор Сианя - исторического восточного конца Шëлкового пути - вполне уместен.



На саммите, скорее всего, будут предприняты усилия по продвижению обширных транспортных связей и трубопроводов, включая железную дорогу Китай - Киргизия - Узбекистан стоимостью $ 6 млрд и расширение газопровода из Центральной Азии в Китай.



"Подход Китая к Центральной Азии был очень последовательным",

- констатирует Наргиз Касенова, директор программы по Центральной Азии в Гарвардском центре российских и евразийских исследований им. Дэвиса, указывая на давние связи в области безопасности, инфраструктуры и развития.

Конфликт на Украине, по еë словам, только "подтолкнул страны Центральной Азии ещë глубже в объятия Китая".



Эксперты утверждают, что Китай более популярен среди элит в Центральной Азии, чем среди простых граждан, поскольку "политики отчаянно нуждаются в инвестициях, которые не всегда получают поддержку населения".



"Отчасти это связано с огромным населением и экономической асимметрией между ними и Китаем",

- сказала Ли-Чен Сим из Института Ближнего Востока.

По еë словам, оппозицию подпитывает "недовольство отсутствием рабочих мест для местных жителей в проектах, финансируемых Китаем" и "высоким уровнем задолженности перед КНР".



"В некоторых местах усилились антикитайские настроения",

- утверждает Стефан Хедлунд, профессор Уппсальского университета в Швеции.

"Пока неясно, может ли это быть отменено массовым экономическим притоком",

- добавляет он.

Регион не является монолитом, и аналитики говорят, что Пекин не всегда обращал внимание на глубокие различия между странами Центральной Азии.



Как сообщало EADaily, Сиань примет саммит "Китай - Центральная Азия", который пройдëт 18-19 мая. Форум проведëт председатель КНР Си Цзиньпин. В саммите примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.