Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане

15:56 17.05.2023

Путин назвал преимущества строительства железнодорожного участка Решт – Астара



17 мая 2023, Елизавета Шишкова

Железнодорожный участок Решт – Астара позволит наладить бесшовное сообщение по маршруту Север – Юг, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания межправительственного соглашения России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок для создания этого участка железной дороги.



Глава российского государства уточнил, что между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная ветка протяженностью 162 километра. Ее ввод в эксплуатацию позволит наладить прямое и бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг, приводятся слова Путина на сайте Кремля.



Также этот железнодорожный участок позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а также сократить время и затраты на их доставку.



"Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами", – указал Путин.



В качестве примера он привел доставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи, которая по новому маршруту займет около 10 суток, по другим маршрутам груз доставлялся за 30-45 суток.



Российский президент на церемонии подписания соглашения, которая прошла в формате видеосвязи, поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси за личное участие в реализации проекта.



"Это, действительно, большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран", – указал глава государства.



Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие выгоды принесет России новый транспортный коридор "Север – Юг".