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Среда, 17.05.2023
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О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
16:28 17.05.2023

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 17.05.2023

О том, что японские власти практически прекратили общение с российскими дипломатическими учреждениями в Японии, я писал. Еще раньше об этом говорил министр иностранных дел РФ Лавров. Правительство Фумио Кисиды наложило санкции на президента РФ, министра иностранных дел и других российских высокопоставленных лиц.

В изоляции оказались и российские дипломаты на пограничном с Россией острове Хоккайдо. Об этом рассказал глава Генерального консульства РФ в Саппоро Сергей Марин. По его словам, руководство губернаторства Хоккайдо придерживается линии поведения, выбранной официальным Токио. "…Это связано с позицией, которую диктует Вашингтон". Остались некоторые контакты по телефону и переписке, но только по неотложным вопросам (ЧП, несчастные случаи). Игнорируют генконсульство и мэры городов Хоккайдо.

И хотя генконсул говорит, что у населения отношение к российским дипломатам лучше, я по собственному опыту знаю, как в периоды обострений простые японцы, если и общаются с русскими, то с опаской, на свой страх и риск.

Раздувая в СМИ русофобию, японское правительство демонстрирует неприкрытый цинизм. Марин дипломатично именует это "противоречием". "В чувствительных для Японии и для Хоккайдо областях, таких как рыбный промысел, добыча водорослей комбу (морской капусты), японская сторона старается не повышать градус антироссийских выступлений, минимизировать санкции, которые затрагивают эту область. Но тут явное противоречие: с одной стороны, нашу страну обвиняют во всех грехах, а с другой – требуют неукоснительного выполнения всех соглашений по рыбному промыслу и промыслу морских ресурсов. По крайне мере неестественно, когда японская сторона высказывает претензии в ответ на приостановку Россией части этих соглашений. К этому относятся также и безвизовые обмены".

Москва, несмотря на открытую враждебность Токио, идет японцам навстречу. "В целом сотрудничество Японии с Россией и в других областях продолжается в такой же парадигме. В тех областях, где у Японии есть экономические интересы, там японская сторона продолжает сотрудничать. Это проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2" и другие проекты – фармацевтика, медицина, которые не вошли в санкции, и часть соглашений о рыбном промысле", – говорит генконсул.

В Токио не опасаются ответных санкций Москвы и строят планы на увеличение поставок российских энергоресурсов. "К 2026 году Япония может увеличить поставки российского сжиженного природного газа на два миллиона тонн в год благодаря проекту "Арктик СПГ – 2", – сообщает Марин. – Консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании по нефти и металлам JOGMEC сохраняют десятипроцентную долю в "Арктик СПГ – 2"… Если все пойдет по плану (? – А.К.), то Япония добавит еще около двух миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России…"

Как это назвать?

Японцы получают от России все, что хотят, в прежних объемах. Дипломат признает: "В число (договоренностей) входит соглашение между правительством СССР и правительством Японии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 1985 года. По нему совместная комиссия устанавливает условия промысла лососевых российского происхождения в 200-мильной зоне Японии… В марте этого года Россия и Япония договорились о сохранении квоты на уровне 2050 тонн, за которые Токио выплатит соответствующую компенсацию".

Никаких ответных санкций Москва не вводит и в отношении добычи в российских территориальных водах ценной и широко употребляемой в пищу в Японии морской капусты – комбу. "Равно как и соглашение между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками от 1981 года. Здесь также договорились о промысле в апреле этого года в районе южных Курил, за что Япония заплатит России 82,54 миллиона иен (примерно 635 тысяч долларов). То есть из четырех соглашений два работают, а два сейчас находятся на паузе", – поясняет генеральный консул.

Оказывается, российская сторона не отменила, а лишь приостановила действие дискриминационного соглашения ельцинских времен о безопасном лове рыбы и морепродуктов в территориальных водах РФ. Этот беспрецедентный договор. Он составлен так, что Япония не признает акватории вокруг южнокурильских островов российскими и рассматривая их как свои. А японский парламент объявил суверенитет Японии над "временно оккупированными северными территориями" – российскими островами Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи) и примыкающими к ним 200-мильными экономическими зонами.

Российский дипломат разъясняет: "Разрешение добывать живые морские ресурсы в 12-мильной зоне России в территориальных водах не имеет прецедентов в мировой практике, только мы пошли на такое в знак доброй воли…" При этом он понимает несуразность сохранения неравноправного договора: "Естественно, когда японская сторона явно идет по пути создания недружественной обстановки в наших отношениях, это соглашение теряет смысл" (выделено нами. – А.К.). Действительно: отмены "ельцинского соглашения" уже много лет требуют рыбаки Сахалина и Курильских островов, поддерживаемые общественностью. Однако Москва пока такого решения не принимает.

Продолжается торговля с японцами российскими морепродуктами, несмотря на то что исключение Японией России из списка стран наибольшего благоприятствования привело к росту пошлин на ряд товаров. "Японский рынок рассчитывает на российские морские живые ресурсы, которые отличаются высоким качеством. Наша рыба и другие морепродукты присутствуют в торговых сетях Хоккайдо, столичного и других регионов, японцы с удовольствием их покупают", – говорит Марин.

За прошлый 2022 год ввоз морепродуктов и рыбы из России в Японию достиг рекордной суммы в 155,2 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов). Это самый высокий показатель с 1992 года. Санкции Японии, наложенные на Россию, не распространяются на рыбу и морепродукты российского производства.

Все это повторяет ситуацию, когда Россия продолжает снабжать энергоносителями, удобрениями и продовольствием государства, поставляющие Украине оружие, которое убивает наших людей.

Источник - fondsk.ru
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