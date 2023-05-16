 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 17.05.2023
21:30  Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим
20:54  Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"
16:28  О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
15:56  Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане
15:05  Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse
14:59  Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев
14:53  "Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане

12:06  "Это все неправда". КазДепутат Дайрабаев отрицает, что держал семейных рабов
11:36  Бил флейтистку. Раскрыты детали скандала с сыном экс-президента Узбекистана Каримовым в Подмосковье
11:32  Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году домашнего ареста. За "торговлю влиянием"
11:31  Праздновать 70-летие Токаев улетел в Пекин. Может чем одарят?
11:14  В Сирии откопали живого мужчину спустя 3 месяца после землетрясения
11:11  Сколько можно обслуживать интересы фальшивой Каз"элиты"? - Ю.Анохин
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11:07  Петр Своик: Что делать казахам, пока мир делится?
11:03  Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского
11:01  Яков Кедми: Радиоактивное облако из украинского Хмельницкого снесло на Польшу. В Люблине шкалит висмут
10:47  Президент Жапаров присвоил своему "братишке"-соправителю Камчыбеку Ташиеву звание Героя Кыргызстана - "за возвращение земель"
10:33  Абдул Кабир сменил Мохаммада Ахунда на посту главы правительства Эмирата Афганистан
10:28  Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана
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07:03  Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
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06:49  На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев
06:47  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
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Вторник, 16.05.2023
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18:30  При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
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18:02  В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков
17:57  Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США
17:53  После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи
16:44  Две казахстанские красавицы Лукас и Муздиман подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу
15:57  ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times
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15:40  Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку
15:38  Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс
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Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"
20:54 17.05.2023

Ситуация в Украине: киевляне жалуются на закрытые бомбоубежища, зерновую сделку продлили на два месяца

Начальник городской военной администрации Сергей Попко заявил о том, что киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, сообщает Zakon.kz.
Число украинских беженцев в Европе увеличилось более чем на 32 тыс. на неделю. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Венгрия не снимет вето на выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский банк ОТР не исключат из украинского списка "спонсоров войны". Такое условие назвал глава МИД республики Петер Сийярто.
ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot, которая, согласно разным данным, была уничтожена или повреждена в результате ракетного удара, продолжает находиться на боевом дежурстве.
Франция изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято", сообщила газета Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Зерновая сделка России, Турции, Украины и ООН продлевается на два месяца, заявил Эрдоган. Он поблагодарил Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу. Турецкий лидер пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.
МИД России и Министерство инфраструктуры Украины подтвердили, что зерновая сделка продлевается на два месяца.
Бельгия не сможет отправить на Украину самолеты F-16, но королевство хочет помочь в подготовке украинских летчиков, если другие страны будут поставлять истребители, пишет бельгийская газета De Morgen.
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Госсекретарь США Блинкен на слушаниях в Конгрессе не исключил признания России страной – спонсором терроризма.
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Президент ЮАР намерен приехать в Украину с мирной инициативой, Зеленский готов принять его – пресс-секретарь президента Украины.
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ФРГ не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в коалиции по поставкам истребителей Украине – глава Минобороны ФРГ.
Госдума РФ приняла поправку, предусматривающую возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение.

Источник - zakon.kz
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