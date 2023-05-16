Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"

20:54 17.05.2023

Ситуация в Украине: киевляне жалуются на закрытые бомбоубежища, зерновую сделку продлили на два месяца



Начальник городской военной администрации Сергей Попко заявил о том, что киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, сообщает Zakon.kz.

Число украинских беженцев в Европе увеличилось более чем на 32 тыс. на неделю. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Венгрия не снимет вето на выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский банк ОТР не исключат из украинского списка "спонсоров войны". Такое условие назвал глава МИД республики Петер Сийярто.

ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot, которая, согласно разным данным, была уничтожена или повреждена в результате ракетного удара, продолжает находиться на боевом дежурстве.

Франция изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято", сообщила газета Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Зерновая сделка России, Турции, Украины и ООН продлевается на два месяца, заявил Эрдоган. Он поблагодарил Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу. Турецкий лидер пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

МИД России и Министерство инфраструктуры Украины подтвердили, что зерновая сделка продлевается на два месяца.

Бельгия не сможет отправить на Украину самолеты F-16, но королевство хочет помочь в подготовке украинских летчиков, если другие страны будут поставлять истребители, пишет бельгийская газета De Morgen.

Принимать решения по контрнаступлению будет сама Украина, а не НАТО – Столтенберг.

ЕС может скоро запретить импорт сжиженного природного газа из РФ – вице-премьер Испании.

Госсекретарь США Блинкен на слушаниях в Конгрессе не исключил признания России страной – спонсором терроризма.

.Макрон заявил, что 46 стран-членов Совета Европы создадут "реестр ущерба" для записи потерь и разрушений в Украине.

Президент ЮАР намерен приехать в Украину с мирной инициативой, Зеленский готов принять его – пресс-секретарь президента Украины.

Россия пока не видела мирный план по Украине от африканских партнеров, но, как и ранее, готова рассматривать любые их предложения, продиктованные стремлением содействовать стабилизации – Лавров.

ФРГ не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в коалиции по поставкам истребителей Украине – глава Минобороны ФРГ.

Госдума РФ приняла поправку, предусматривающую возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение.