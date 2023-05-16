|21:30 Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим
20:54 Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"
16:28 О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
15:56 Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане
15:05 Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse
14:59 Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев
14:53 "Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане
12:06 "Это все неправда". КазДепутат Дайрабаев отрицает, что держал семейных рабов
11:36 Бил флейтистку. Раскрыты детали скандала с сыном экс-президента Узбекистана Каримовым в Подмосковье
11:32 Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году домашнего ареста. За "торговлю влиянием"
11:31 Праздновать 70-летие Токаев улетел в Пекин. Может чем одарят?
11:14 В Сирии откопали живого мужчину спустя 3 месяца после землетрясения
11:11 Сколько можно обслуживать интересы фальшивой Каз"элиты"? - Ю.Анохин
11:09 Бишкек. Бродячий спiвак Меладзе поет песню "Иностранец" в кыргызском чапане и калпаке
11:07 Петр Своик: Что делать казахам, пока мир делится?
11:03 Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского
11:01 Яков Кедми: Радиоактивное облако из украинского Хмельницкого снесло на Польшу. В Люблине шкалит висмут
10:47 Президент Жапаров присвоил своему "братишке"-соправителю Камчыбеку Ташиеву звание Героя Кыргызстана - "за возвращение земель"
10:33 Абдул Кабир сменил Мохаммада Ахунда на посту главы правительства Эмирата Афганистан
10:28 Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана
09:34 Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"
09:29 Перестрелка в Дмитриевке. ДУМ Киргизии опроверг слухи о захвате медресе террористами
08:06 Не Эрдоганом единым. Насколько важны для России "турецкие братушки", - CП
07:03 Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
06:59 Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан? - Акмал Усманов
06:52 Расследование против Трампа бросило тень на Обаму, - Г.Петров
06:49 На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев
06:47 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
01:21 В турецких выборах возможны неожиданные повороты, - О.Кривошапов и А.Тищенко
00:50 Определены 14 районов Узбекистана, где будут бороться с бедностью по образцу Китая
00:39 Москва усомнилась в надежности партнеров. Страны ЦА могут поддержать антироссийские санкции, - НГ
00:15 Век Запада заканчивается и потому нам страшно.., - генерал Пелз
|22:43 Евгения Гуцул от пророссийской партии "Шор" окончательно избрана новым башканом (главой) Гагаузии
20:53 Израиль, Италия, Германия, Штаты и т.д. Куда свалили бывшие вице-премьеры РФ
18:39 Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами? - Рамзия Мирзобекова
18:37 Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе
18:30 При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
18:05 Упырьки Дайрабаевы. Какая только дрянь не заседает в КазПарламенте
18:02 В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков
17:57 Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США
17:53 После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи
16:44 Две казахстанские красавицы Лукас и Муздиман подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу
15:57 ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times
15:52 "Для Эрдогана это не катастрофа". О чем говорят результаты первого тура выборов в Турции
15:47 Конец американской "исключительности"? - Филип Джиралди
15:44 Гагаузия взяла курс на независимость
15:40 Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку
15:38 Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс
15:36 Энергопереход по-российски: из Европы в Азию вместе с углем, - Александр Григорьев
15:33 Операция "Хайбатулла" становится опасной для соседей Афганистана, - Гаус Джанбаз
15:32 Азиаты не сядут в одну лодку с членами НАТО, - Владимир Скосырев
|Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим
21:30 17.05.2023
Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение, посвященное созданию безвизового режима для граждан обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.
МИД Казахстана ранее обнародовал ключевые детали соглашения. Благодаря достигнутой договоренности отныне граждане Казахстана могут находиться на территории Китая без визы на протяжении 30 дней с момента приезда в Поднебесную.
При этом за полугодовалый срок в совокупности можно провести без визы 90 дней. Те же самые привилегии доступны и для граждан Китая, которые приезжают в Казахстан - будь то деловая или туристическая поездка. В казахстанском МИД отметили, что безвизовый режим между двумя странами станет важным подспорьем для укрепления отношений Астаны и Пекина.
Напомним, в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Китае. Известно, что он уже провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
Владислав Шабловский