Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим

21:30 17.05.2023

Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение, посвященное созданию безвизового режима для граждан обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.



МИД Казахстана ранее обнародовал ключевые детали соглашения. Благодаря достигнутой договоренности отныне граждане Казахстана могут находиться на территории Китая без визы на протяжении 30 дней с момента приезда в Поднебесную.



При этом за полугодовалый срок в совокупности можно провести без визы 90 дней. Те же самые привилегии доступны и для граждан Китая, которые приезжают в Казахстан - будь то деловая или туристическая поездка. В казахстанском МИД отметили, что безвизовый режим между двумя странами станет важным подспорьем для укрепления отношений Астаны и Пекина.



Напомним, в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Китае. Известно, что он уже провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.



Владислав Шабловский