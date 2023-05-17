Китай меняет формат сотрудничества с Центральной Азией, - В.Панфилова

00:03 18.05.2023

Пекин может учесть интересы Москвы при работе с соседями России



Касым-Жомарт Токаев провел с Си Цзиньпином переговоры тет-а-тет.

В Сиане 18–19 мая пройдет первый саммит "Китай – Центральная Азия". Ожидается, что главы государств обсудят создание нового механизма сотрудничества в различных областях и подпишут важные политические документы. В частности, КНР и Казахстан готовят соглашение о взаимном безвизовом режиме. Саммит следует рассматривать в контексте состоявшейся 9 мая встречи президента Владимира Путина с главами центральноазиатских государств. Эксперты полагают, что формируется новая ось "5+2" (Центральная Азия плюс Китай и Россия).



В заседании под председательством главы КНР Си Цзиньпина примут участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.



Несмотря на то что Россия не принимает участия в мероприятии, ее интересы могут быть учтены, считает исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов. По мнению эксперта, формируется новая ось – Центральная Азия плюс Китай и Россия. "Семерка" имеет свои механизмы и проекции, которые отличаются, например, от ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) или проекта "Один пояс – один путь", а также его сопряжения с ЕАЭС (Евразийское экономическое сообщество). "Четкая фокусировка двух политических акторов на регионе более эффективна, чем абстрактные планы, такие как создание банка ШОС. Таким образом, может быть создана практичная конфигурация в области энергетики, воды, транзита и переосмысления общего пространства. Это уникальная возможность сотрудничества, которая приобретает новое качество по сравнению с прошлым. Ранее было соперничество и противостояние, подходящие под формулировку "русский штык и китайский юань", – Россия занималась укреплением политической интеграции, а Китай системно и мощно кредитовал правительства стран Центральной Азии для развития энергетических, инфраструктурных проектов. Это была полноценная экономическая экспансия. При этом Китай говорил: "Мы не вмешиваемся ни в права человека, ни во внутреннюю политику каждой из стран", тем самым перехватывал повестку у международных институтов развития", – сказал "НГ" Кубатбек Рахимов.



По мнению эксперта, для Китая важно развивать многосторонние контакты в регионе, а не только двусторонние. Необходимо обсуждать проекты, связанные с синхронизацией и согласованной политикой в области инфраструктуры и развития энергетического сектора, чтобы избежать противоречий, поскольку внутренние механизмы региона могут быть в конфликте с интересами России и Китая. В настоящее время Москве важно направить часть своих углеводородов на китайский рынок, но для этого требуется центральноазиатская инфраструктура в режиме транзита. "Поэтому необходима гармонизация и синхронизация внутренних планов стран Центральной Азии, население которой уже достигло 75 млн человек. В настоящее время в регионе отсутствуют согласованные общие стратегии: проект "Один пояс – один путь" недостаточно учитывает интересы России, а сопряжение с проектами ЕАЭС не обеспечивает достаточного уровня взаимодействия из-за слабости институционального механизма Евразийской комиссии", – полагает Рахимов.



Главы стран Центральной Азии тщательно подготовились к мероприятию и представили значительный пакет предложений. Киргизия, в частности, заинтересована в ускорении строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, однако власти подчеркивают необходимость учета национальных интересов. "Мы должны приложить максимум усилий, чтобы проект начался и был завершен, но с учетом наших национальных интересов и интересов других наших стратегических партнеров. Это относится, в частности, к ширине колеи", – заявил депутат, член комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики, лидер фракции "Ынтымак" Марлен Маматалиев. Именно из-за позиции Киргизии переговоры по строительству железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан не продвигались вперед более 20 лет. Но только сейчас появились положительные сдвиги: в сентябре 2022 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железнодорожного участка на территории Киргизии. В настоящее время работы находятся на стадии технико-экономического обоснования, которое должно быть завершено к 1 июня 2023 года. Китай на этот проект готов выделить 2 млрд долл. В его завершении заинтересован и соседний Узбекистан.



В киргизский список проектов также включается открытие третьего автомобильного перехода в Иссык-Кульской области и строительство ряда гидроэлектростанций. Предоставленный киргизской стороной список проектов обширен, но их реализация затрудняется огромным внешним долгом перед Китаем, который является главным кредитором республики. Более того, с учетом новых проектов, которые Пекин запланировал в Киргизии – строительство завода по сборке электромобилей и установка солнечной станции мощностью 1 ГВт в Иссык-Кульской области, – эта сумма значительно возрастет.



Не исключено, что вопрос погашения долга, который составляет 1,7 млрд долл., будет поднят в ходе двусторонних переговоров председателя Си Цзиньпина и президента Киргизии Садыра Жапарова. Ранее премьер-министр Акылбек Жапаров предупреждал: "Если мы не сможем выплатить долг, китайский Эксимбанк введет управляющую компанию, к которой перейдут наши стратегические объекты". Накануне Садыр Жапаров заявил, что Киргизия выплачивает долг без задержек.



Для других стран Центральной Азии наиболее обсуждаемыми были вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры по маршрутам Китай – Центральная Азия и Китай – Европа через Центральную Азию, а также повышения пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Все это должно создать условия для наращивания грузо- и пассажиропотоков.



В Казахстане началось строительство второй магистрали участка дороги Достык-Мойынты. Его открытие позволит увеличить пропускную способность участка до пяти раз и нарастить объемы транзитных перевозок в Европу. Кроме того, как сообщает портал Tengritravel со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана, Пекин и Астана готовы ввести взаимный безвизовый режим и в ближайшие дни подпишут соответствующие документы.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17.05.2023