Извращенцы идут на Восток. Ползучая "голубая" зараза, - А.Уваров

00:38 18.05.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 17.05.2023 |



"17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Казахстану еще предстоит очень долгий путь в этой борьбе". С таким заголовком вышел сегодня ряд изданий Казахстана, эти существа готовят акции в Киргизии, в Таджикистане и Узбекистане и взывают к помощи цивилизованных голубых братьев из США.



Это кажется странным, но за последние несколько лет ЛГБТ-сообщество, то есть педерасты и прочие извращенцы, невероятно активизировалось в странах Центральной Азии, даже в закрытом Туркменистане. Гей-пропаганда и скрытая реклама ЛГБТ стали нормой.



Как пример – совсем свежее интервью с алма-атинским мажором Абделем Мухтаровым, открытым геем, ивент-продюсером, выпускником британских университетов, известным тем, что летом 2022 года прошел с флагом Казахстана на гей-параде в Нью-Йорке.



Мухтаров признает, что сегодня "стало лучше, люди перестают бояться", "гомосексуализм – это эволюция, это наша природа, другая форма нормы, часть нашей жизни". Он радуется, что в Казахстане уже появляются открытые "пожилые пары" гомосеков, а флаг на гей-параде для него – это демонстрация того, что "вопреки фильму "Борат" мы цивилизованная страна". Самый известный казахстанский педик обнадеживает себе подобных: через десять лет и в Астане пройдет "парад гордости".



В интервью Мухтарова звучат упреки в адрес России, где "путинские нарративы" довели вопрос до абсурда, душат свободы, но они же влияют на усиление борьбы гомосеков за свои права. Кстати, покинувшая РФ из-за введенного моратория на рекламу ЛГБТ компания PantherBooks начинает производить в Казахстане свою продукцию (буклеты, книги) с прицелом распространения по всему Центрально-Азиатскому региону.



Главными причинами гомофобии в Казахстане в интервью были названы: "жуткое советское прошлое", исламизация и архаизация общества, возвращающегося к степным традициям. Даже традиционное уважительное отношение к родителям, почтение к старшим – враг казахстанских педиков.



Мухтаров и журналистка, которая его интервьюирует, отмечают "положительные тенденции": Алма-Ата стала гомосексуальным хабом в Центральной Азии, но теперь надо продвигать гомосексуальное взросление в аулы, ибо "каждый каминг-аут – это продвижение Казахстана вперед".



Вот они и продвигают. О том, что феминистическое движение, которым рулят представители ЛГБТ, тоже стало в республике агрессивным, свидетельствуют участившиеся акции "феменок", которые набирают довольно большое количество участников. Есть мнение, что на следующих выборах сторонницы феминизма смогут получить депутатов мажилиса.



К всемирному дню гомосеков активистка ЛГБТ-сообщества и соосновательница Казахстанской феминистской инициативы "Феминита" Жанар Секербаева с коллегами развернули радужный флаг у главной святыни мусульман-казахов мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. При этом она нагло отрицает, что ее действия носят провокационный характер.



А гей-активист из Киргизии Дастан Касмамытов лазит в горах Тянь-Шаня, где демонстрирует флаг ЛГБТ, вызывая в соцсетях яростные столкновения киргизских педиков и исламистов.



Касмамытов живет в Европе и тесно связан с уроженкой Турции Сейран Атеш, основательницей первой ЛГБТ мечети в Берлине "Ибн-Рушд-Гете", где проповедуют идеи антибелого расизма как этакую разновидность радужного джихадизма.



Еще раньше в Киргизии, где был проведен первый марш гомосеков и лесбиянок и готовится проведение форума "IV Центрально-Азиатская ЛГБТ+ Платформа", прошумело видеообращение к президенту Жапарову Артура Кристофера Шэпера, исполнительного директора американской организации MassResistance, защищающей традиционные семейные ценности. Он написал: "Я хотел поделиться с Вами очень важным сообщением относительно тревожного финансового гранта, который в прошлом году был выделен Госдепартаментом США НПО "Кыргыз Индиго". Эти деньги не только являются незаконным присвоением средств в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, но я опасаюсь, что данное финансирование также нарушает стандарты и моральные ценности Вашей страны. Наша организация хочет связаться с органами исполнительной власти Вашей страны, чтобы Ваше правительство помешало финансированию подобного рода организаций, как "Кыргыз Индиго"".



Позже в интервью Шэпер рассказал об истинных целях западных НПО в Центральной Азии, о важности борьбы с продвижением ЛГБТ-культуры. "Вся ЛГБТ-повестка стремится нормализовать самые разные формы извращенных сексуальных отношений. Они продвигают сексуальные отношения с животными, хотят продвигать сексуальные отношения с детьми. Это один из шагов, на которые направлена вся ЛГБТ-повестка. Детям в школе рассказывали про все возможные формы грубого, отвратительного и непристойного поведения, про сексуальные извращения, когда мужчина вступает в связь с мужчиной, а женщина с женщиной. Все это преподносилось детям под видом "сексуального просвещения"".



Итак, о "голубой" заразе предупреждают азиатов даже американцы, на собственном опыте убедившиеся, что "ценности цивилизованного мира" губят человечество. У Центральной Азии еще есть шансы затормозить их распространение.