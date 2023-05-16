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|Алжир подписал контракт на поставку сжиженного газа в Китай. Кто там пел и плел про надежного желтого брата?
00:39 18.05.2023
Алексей Меркулов (Тунис)
Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach и китайская Wanhua Chemical Group подписали контракт на поставку сжиженного нефтяного газа в Китай для нефтехимического комплекса Ваньхуа.
В сообщении алжирской компании отмечается, что данный контракт предусматривает организацию регулярных поставок алжирского сжиженного газа на азиатский рынок. "Обе компании подтверждают свое стремление установить прочные и плодотворные коммерческие отношения в области сжиженного нефтяного газа в частности и нефтехимии в целом", - говорится в заявлении Sonatrach.
Кроме того, отмечено, что достигнутые договоренности позволяет Алжиру "установить свою базовую цену на сжиженный нефтяной газ на крупнейшем в мире региональном рынке".
Ранее алжирская национальная нефтяная компания объявила, что объемы экспорта ее продукции в 2022 году превысили 60 млрд долларов США, что стало практически двукратным увеличением годовой выручки.
В апреле 2023 года Sonatrach анонсировала открытие на территории страны шести новых объектов по хранению углеводородов.