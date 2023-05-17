США подталкивают Индию к противостоянию с Китаем, - Вл.Скосырев

00:42 18.05.2023

Сотрудничество в военной сфере выходит в Quad на первый план

Владимир Скосырев

17.05.2023



Широко разрекламированная поездка главы Белого дома в Папуа – Новую Гвинею (ПНГ) и Австралию не состоится. Джозеф Байден отменил визиты в эти страны из-за конфликта о госдолге. Первоначально планировалось, что он посетит ПНГ, подпишет там соглашение о военном сотрудничестве и слежении за судами в море и направится на встречу Quad в Сиднее (см. "НГ" от 16.05.23). Это считалось мощным ходом в борьбе с Китаем за влияние на тихоокеанские острова. Внутриполитический спор вынудил Байдена отказаться от этого замысла. Как говорит бывший начальник разведки Австралии, в регионе придают огромное значение визитам лидеров. Нет визита – значит, половина боя проиграна.

Джеймс Марапе, глава правительства ПНГ, как уже сообщалось, сказал, что визит Байдена будет большим днем для страны. Эта надежда не сбылась. Расстроен решением старшего партнера и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он констатировал на пресс-конференции, что встреча Quad (диалог по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии), которая должна была пройти в Сиднее 24 мая, не может, увы, состояться без президента США. Но не беда. Обсуждение пройдет в Японии во время саммита G7. Австралия, как и Индия, не входит в "семерку". Но эти страны приглашены в Японию наряду с Бразилией, Вьетнамом, Индонезией, Южной Кореей и двумя островными государствами.



Как принято у лидеров G7, они толкуют о разногласиях и разочарованиях друг в друге в сдержанных тонах. Никаких громких заявлений на эту тему не слышно. Впрочем, возможно, у членов группы Quad есть резон не акцентировать внимание на ее деятельности. Дело в том, что в официальных документах она представляла себя как структура, члены которой обсуждают проблемы безопасности сообща, но не связывают себя никакими обязательствами.



Но теперь представление о Quad как о беззубой организации устаревает. Как пишет влиятельная индийская газета Hindustan Times, правила игры изменились. Сотрудничество в военной сфере выходит на первый план в деятельности организации. На чем основан этот вывод? Дело в том, что вдали от города Хиросимы, куда слетаются лидеры "семерки", в Калифорнии, в местечке Ранчо Мираж, провели встречу высокопоставленные командиры из четырех стран, входящих в Quad.



В роли хозяина выступал командующий американскими вооруженными силами в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино. Японию представлял начальник объединенного штаба генерал Есихидэ Есида, австралийские вооруженные силы – генерал Ангас Кэмпбелл, а Индию – начальник штаба обороны генерал Анил Чаухан. Присутствовал и представитель Великобритании в ранге вице-адмирала.



На первом заседании внимание, согласно данным индийского государственного телеканала, было сосредоточено на укреплении оборонного потенциала для отражения агрессии. А ранее "четверка" решила провести военно-морские учения у побережья Сиднея.



Газета South China Morning Post напоминает, что эта структура была создана после того, как в 2004 году в результате цунами в Индийском океане погибло более 200 тыс. человек. Quad предназначался для того, чтобы облегчить сотрудничество во время стихийных бедствий, для борьбы с эпидемиями и для приспособления к изменениям климата. До 2017 года объединение находилось в спячке. А разбудил его экс-президент США Дональд Трамп, который решил превратить Quad в группу демократических государств, отвергающих "поползновения" автократического Китая. И этот подход с энтузиазмом одобрил Джозеф Байден.



Пекин не замедлил дать свою оценку объединению, назвав "четверку" маленькой кликой, которая провоцирует конфронтацию. Возникает вопрос: почему Индия, которая традиционно придерживается курса на неучастие в блоках, стала сближаться с "четверкой"? Тут ответ очевиден. У Индии и Китая еще с 1950-х годов тянется территориальный спор. Делимитированной границы нет, вместо нее действует линия фактического контроля. Причем Китай не желает уступать ни пяди земли, которую считает своей. На фоне этой тревожной обстановки индийские военные ведомства одобрили выпуск и приобретение новых ракет средней дальности "Пралай" (в переводе с санскрита это значит "разрушение"). Согласно индийской прессе, новое оружие будет в первую очередь размещено на границе с КНР.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Говорить о превращении Quad в военный блок рано. Никаких документов на сей счет не было принято. Другое дело, что США стремятся сделать его орудием сдерживания Китая. А Индия ищет себе опору в свете спора о границе. Отсюда участие начальника индийского штаба обороны в заседании. Что касается оружия, то у Китая размещены тактические ракеты в Гималаях. Индия обладает ракетами "Брахмос" совместного с Россией дизайна, а теперь она хочет укрепить свой оборонительный потенциал в регионе ракетами собственного производства".