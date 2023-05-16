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The Wall Street Journal: США превратились в выгребную яму третьего мира
00:45 18.05.2023

The Wall Street Journal
США

Читатели WSJ о докладе Дарема: США больше не страна для восхищения, а выгребная яма

Доклад Дарема изобличил коррупцию в рядах ФБР и среди его сообщников, пишет WSJ. И то, что вашингтонская элита отказывается признавать свою роль в этом обмане, - лишь одна из причин, почему многие американцы не доверяют государственным институтам.

После шести лет, за которые сменилось два спецпрокурора и вышло несколько докладов, страна наконец-то получила исчерпывающую картину о расследовании сговора между штабом Дональда Трампа и Россией в 2016 году под эгидой ФБР. Из заключительного доклада спецпрокурора Джона Дарема явствует, что пристрастное ФБР стало каналом для дезинформации из штаба Хиллари Клинтон - при том, что никаких оснований для секретного расследования не было.

Опубликованный в понедельник днем 306-страничный доклад Дарема гораздо полнее всего, что было опубликовано его предшественником Робертом Мюллером. Дарем уже раскрыл часть карт обвинениями, предъявленными гражданину России Игорю Данченко и адвокату-демократу Майклу Суссману. Оба эти дела он проиграл, хотя в обвинительных актах и отмечалось, что штаб Клинтон "скармливал" ФБР и СМИ ложные сведения о якобы сговоре Трампа через иностранных граждан, оппозиционно настроенную исследовательскую группу и осведомленные источники.

Доклад Дарема рисует более полную картину участия ФБР при бывшем директоре Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. Он заключил, что ФБР "не справилось со своей важнейшей задачей и не соблюло закон". Вот его конкретные выводы:

• Отсутствие оснований для расследования. У ФБР не было "никаких фактических доказательств сговора" между штабом Трампа и Россией. Кроме того, бюро нарушило собственные правила и перескочило через несколько ступеней, возбудив полноценное расследование, в том числе против четырех членов штаба Трампа.
Повод для расследования - случайный разговор между советником Трампа на общественных началах Джорджем Пападопулосом и одним австралийским дипломатом - оказался настолько неубедительным, что сами агенты ФБР сетовали на его "слабость", а британская разведка и вовсе изумилась. ФБР начало расследование без каких бы то ни было допросов, а также презрев "стандартные аналитические инструменты" и привычную процедуру - иначе бы выяснилось, что ни одно из американских ведомств никакими доказательствами сговора не располагало.

• Предвзятость.Доклад Дарема ясно показал, что как минимум отчасти расследование мотивировано партийной враждой. В нем упоминается "явная предвзятость" против Трампа и "открытая неприязнь" ключевых следователей - в том числе бывшего агента Питера Страка и бывших поверенных ФБР Лизы Пейдж и Кевина Клайнсмита.

• Двойные стандарты. В докладе приводится ряд случаев, когда ФБР выражало обеспокоенность возможным влиянием иностранных правительств через пожертвования штабу Клинтон или Фонду Клинтонов. Однако в 2014 году ФБР медлило с получением ордера по Закону о наблюдении за иностранными разведками. По словам одного агента, они "осторожничали" и "ходили на цыпочках", потому что был шанс, что Клинтон станет следующим президентом, а вмешиваться в президентскую гонку ФБР опасалось.
ФБР провело для штаба Клинтон "профилактический брифинг" о рисках, связанных с иностранными субъектами. При этом штаб Трампа такого брифинга не получил.

• Умышленное бездействие. В докладе приводится множество примеров того, как ФБР игнорировало улики, что штаб Клинтон использовал бюро для грязной политической работы. Так, в 2016 году правительство получило разведданные о том, что госпожа Клинтон согласилась с предложением одного из своих внешнеполитических советников очернить Дональда Трампа и разжечь скандал вокруг предполагаемого участия российских спецслужб.
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан представил этот материал президенту Бараку Обаме, вице-президенту Джо Байдену, генеральному прокурору Лоретте Линч, а также самому Коми, однако ФБР не придало ему никакого значения. Оно поступило точно так же, узнав, что автор досье о "сговоре" Кристофер Стил работал на штаб Клинтон и через оппозиционную исследовательскую группу Fusion GPS наводнял прессу дезинформацией. Кроме того, оно проигнорировало оправдательные заявления Пейдж и Пападопулоса в секретных записях.

• Российская дезинформация. В докладе говорится, что минимум два сотрудника российской разведки "знали о расследовании Стила в начале июля 2016 года",когда бывший шпион впервые связался с ФБР насчет своего досье, и в результате его источники могли быть "скомпрометированы". Таким образом в основе расследования ФБР, которое целых три года отравляло американскую политику, могла лежать операция российской разведки.

[…]

Все это - обвинение в адрес чиновников, отвечающих за деятельность ФБР, чей директор подчиняется генеральному прокурору. Где были мисс Линч и ее заместитель Салли Йейтс? В докладе отмечается, что заместитель помощника генпрокурора Стюарт Эванс выразил озабоченность насчет расследования, но ФБР при Коми пренебрегло его мнением, а высшие чины министерства юстиции решили не вмешиваться.

Пресса же не только стала добровольной соучастницей этой аферы, но даже не выказала впоследствии ни возмущения, ни тени самокритики, хотя журналистов откровенно разыграли как дурачков. Большинство репортажей доклад Дарема отвергло, мотивируя это отсутствием новых обвинений. Своей ролью в сговоре пресса невиданным образом подорвала свой авторитет, и это объясняет, почему бóльшая часть страны не верит ничему из того, что та пишет о Дональде Трампе.

Команда Дарема заслуживает похвалы за то, что не стала опускаться до "сливов", инсинуаций и пристрастных действий - в отличие от того же ФБР. В докладе отмечается, что если выводы "оставят у некоторых впечатление, что несправедливость или неправомерные действия остались без внимания, то это не потому, что управление заключило, что их не было", а потому, что "неверное суждение и даже ужасный просчет еще не карается по закону как преступление".

ФБР в ответ на доклад заявило, что уже приняло "десятки корректирующих мер", предположив, что более своевременная реакция позволила бы не допустить вышеупомянутых событий в принципе. Однако Дарем, похоже, предвидел эту жалкую отговорку и заранее заготовил мощную отповедь. В заключении не рекомендуется "крутых перемен" ни в руководящих принципах, ни в политике организации, потому что добросовестное выполнение обязанностей ФБР зависит от "честности людей, принесших присягу". "Таким образом, ответом послужат не некие новые правила, а верность старым - а именно девизу ФБР "Верность, смелость и честность", - заключил Дарем.

Подложный "русский сговор", которым водили за нос общественность, - это позор, забывать который нельзя. И то, что вашингтонская элита отказывается признавать свою роль в этом обмане, - лишь одна из причин, почему многие американцы не доверяют государственным институтам. Честным госслужащим потребуются годы, чтобы возместить ущерб, и расследование Дарема - лишь начало.

Комментарии читателей:

Judy Watson
Эта дорогая политическая уловка околпачила миллионы американцев.

Timothy Bender
Быть может, решение кроется в децентрализации ФБР? Будет региональная организация, этакий аналог Федеральной резервной системы. Надо просто вывести ее подальше из Вашингтона.

Jorge D
Изменники! Готовьте виселицы! Так?

Richard Norman
А потом они удивляются, почему это американский народ больше не верит своему правительству, общественным институтам и так называемым лидерам. Одно то, что штаб Клинтон опустился до таких грязных трюков ради победы на выборах - и ничего ему за это не было, говорит о том, что во власти все средства хороши. А бездоказательное расследование ФБР и Минюста лишь свидетельствует о повальной коррупции наших учреждений. Пора их разогнать и начать с чистого листа. А то, что демократы уверяют нас, что это все "пустышка", только доказывает, насколько партия погрязла в коррупции. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы остаться у власти. Мы больше не страна, которой можно восхищаться, мы - выгребная яма третьего мира.

erik ortel
Ну и к чему все эти громы и молнии? Если никаких высокопоставленных деятелей за это не накажут, то и доклад, получается, был зазря.

Daniel Flannery
Нам обещали, что расследование Дарема раскроет массу преступлений. Если же судить по числу приговоров, то это был полный провал.

Barbara Rogers
Запустить утку и потратить миллионы долларов на ее расследование. Вот вам метод демократов!

Nancy Kelly
"Честных госслужащих" нет в природе!

Herschel Wong
Есть анекдот про британского полицейского, который говорит преступнику: "А ну стой - или я скажу "стой!" еще раз". Если ничем, кроме бравады и половинчатых извинений, это не кончится, то, значит, ничегошеньки и не изменилось. Всегда найдутся демократы, которые скажут не таясь: "Да, мы вмешались в выборы и преследовали Трампа ни за что ни про что, но поделом ему - и при первой возможности мы это повторим, ведь оно того стоило". Пока никого не посадят или хотя бы не уволят, будет только хуже.

Donald Monroe
Полстраны это и так давно знает. Остальным до этого нет никакого дела. Или их все устраивает - уж не знаю. Вывод? Никаких последствий не будет. Наша правовая система давно прогнила. И демократам сходит с рук что угодно.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684359900


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