Bloomberg: "Большая семерка" фактически признала поражение в борьбе с Россией и Китаем

00:52 18.05.2023 Bloomberg

США



"Большая семерка" противостоит Китаю и России в борьбе за глобальное влияние

Bloomberg: G7 подкупит нейтральные страны, чтобы они выступили против России и Китая



"Большая семерка" поняла, что проигрывает России и Китаю в борьбе за влияние на мировой арене, сообщает Bloomberg. Поэтому Запад решил переманить на свою сторону нейтральные государства, такие как Бразилия, ЮАР, Казахстан и Вьетнам, с помощью "выгодных предложений".



Лидеры G7 собрались в Японии, чтобы обсудить приоритетность задачи противодействия Китаю и России с помощью таких планов действий, в которых учитывается специфика ключевых стран-партнеров. Но этот вариант не единственный.



Борьба за глобальное влияние вот-вот разрастется на фоне наращивания Китаем, Россией, США и их союзниками усилий по привлечению на свою сторону правительств и граждан из стратегически важных третьих стран.



Наступление многополярного мира, состоящего из соперничающих группировок, наиболее отчетливо проявляющееся в отношении России к конфликту на Украине, станет очевидным в ближайшие месяцы на серии громких саммитов, начиная с ежегодной встречи "Большой семерки" (G7) 19 мая в Японии. По словам источников, знакомых с обстановкой, лидеры G7 и Евросоюза готовятся представить планы по привлечению избранной группы стран в рамках так называемой глобальной "битвы предложений" с Пекином и Москвой.



Стратегия предполагает активизацию работы с нейтральными государствами, такими как Бразилия, Вьетнам, ЮАР и Казахстан. Целями программы являются, помимо прочего, взаимодействие на высоком уровне, улучшение координации между существующими инфраструктурными проектами и индивидуальные планы действий для каждой страны со статусом ключевого партнера.



Этот шаг равносилен признанию того, что продуманная китайская дипломатия и инвестиции в инфраструктуру, наряду с российскими поставками оружия, удобрений и технологий производства ядерной энергии, берут верх над призывами Запада. Говорят, в основе активизации усилий G7 лежит некоторый отход от преимущественно ценностной точки зрения к той, что основана на более ощутимых предложениях в ряде областей, включая торговлю и безопасность.



"Важно, чтобы мы предоставили странам нашего полушария и всему миру выбор", - заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс (Brian Nichols). По его словам, Вашингтону необходимо предложить другим государствам "четкую перспективу и видение того, что они могут сделать для достижения экономических успехов", давая при этом понять, "что такие страны, как Китай не выполняют некоторые обещания".



Но союзники США по G7 - а все они ввели санкции против России и в целом разделяют опасения американских коллег в плане нацбезопасности Китая - представляют собой далеко не единственный вариант. Пока президент США Джо Байден встречается с лидерами "Большой семерки" в Хиросиме, председатель КНР Си Цзиньпин проведет на своей территории двухдневный саммит Китай-Центральная Азия.



В июле в родном городе президента Владимира Путина Санкт-Петербурге примут африканских лидеров. Напомним, что Москва обвиняет Запад во введении санкций, которые вызвали рост цен на энергоносители и нехватку зерна, что ударило по бедным африканским странам.



Затем, в августе, лидеры группы БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, встретятся в Йоханнесбурге, чтобы обсудить вступление 19 подающих надежды участников, а также возможность создания единой валюты. Обе темы сыграют на руку Китаю, который первым предложил идею со вступлением новых членов и поддерживает создание альтернативы американскому доллару для проведения торговых операций внутри БРИКС.



Два правительственных чиновника из разных нейтральных стран заявили, что за последние годы мир кардинально изменился, и западные государства утратили рычаги, которыми некогда обладали для оказания политического и экономического давления на развивающиеся страны. Один чиновник выразился просто: Запад нуждается в нейтральных странах больше, чем они в нем.



Болезненность этого вопроса проявилась на прошлой неделе, когда посол США в Южно-Африканской Республике обвинил Преторию в поставках оружия России, что привело к рекордно низкому курсу рэнда по отношению к доллару, а в итоге стороны быстро приняли меры по смягчению разногласий. ЮАР всегда была постоянным гостем на саммитах G7, но в этом году Япония пригласила вместо нее Африканский союз во главе с Коморскими Островами.



"Когда в начале срока президент Байден говорил о своем подходе к ценностям, думаю, у него было много сторонников, и он вызывал большой интерес, - сказала министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в интервью на прошлой неделе. - Но его убедительность ослабляет нынешняя ситуация, в которой США оказались ведущей стороной конфликта".



Союзники по "Большой семерке" и раньше пытались противостоять влиянию Китая и конкурировать с его инициативами - с переменным успехом. Но конфликт на Украине придал этим усилиям новый смысл.



"Международное сообщество находится на историческом перепутье", вступая в "эру, в которой сотрудничество и разногласия неразрывно переплетены", отметил Нориюки Шиката, руководитель пресс-службы Правительства Японии. Это делает стратегическое сотрудничество G7 по глобальным вопросам с развивающимися странами еще более важным, считает Нориюки Шиката.



Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, две трети повестки недавней встречи министров иностранных дел G7 были посвящены "вопросам, которые больше всего волнуют людей во всем мире, включая страны Глобального Юга". Он заявил это 18 апреля на совместной пресс-конференции с принимающим G7 премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который и сам в этом месяце совершил поездку в Африку.



Масштаб проблемы по-прежнему пугает, учитывая преобладающие на Глобальном Юге настроения недоверия и даже обиды, которые расходятся с мышлением G7.



Индия, будучи председателем G20, хочет сохранить стратегическую автономию и в отношениях с США будет придерживаться транзакционного подхода, говорят источники, знакомые с позицией правительства Нью-Дели. Когда дело дойдет до выбора между Западом и Китаем, оно поддержит Вашингтон и альянс безопасности QUAD, куда входит наряду с США, Японией и Австралией. Но в выборе между Западом и Россией Нью-Дели склонится в сторону Москвы, хотя публично для отвода глаз займет нейтральную позицию.



Индия полагается на Россию в поставках оружия, в том числе для применения вдоль границы с Китаем, а к США индийские службы безопасности и внешнеполитические ведомства относятся с глубоким подозрением. Все, что предлагает Запад, имеет свою цену, будь то явную или скрытую, включая и использование против Индии прав человека и свобод СМИ. По словам инсайдеров, в отношениях с Москвой подобные опасения отсутствуют.



Вьетнам, еще одна нейтральная страна, оказавшаяся в центре внимания "Большой семерки", являет собой иллюстрацию очередного препятствия на пути распространения информации. Хотя сам он выигрывает от попыток диверсификации за счет Китая на фоне наращивания промышленного производства американскими компаниями вроде Apple Inc., позволить себе игнорировать гигантскую потребительскую базу по ту сторону границы он все равно не может. В результате главным торговым партнером Вьетнама остается Китай, а США - на втором месте.



Тем временем Ханой относительно спокойно смотрит на российскую спецоперацию на Украине, поскольку со времен войны во Вьетнаме у них с Россией сложились прочные партнерские отношения в области безопасности. Это соображение характерно также для Африки, куда Россия поставляла оружие для освободительных движений - "и африканцы это знают", подчеркнула южноафриканский министр Пандор.



В одном из документов излагаются планы действий ЕС по укреплению отношений с группой из четырех стран: Бразилией, Нигерией, Казахстаном и Чили. Но это может оказаться непростой задачей, особенно в Латинской Америке, где США теряют традиционное влияние по мере наращивания оного Китаем. По мнению президента Коста-Рики Родриго Чавеса, верного союзника США, Вашингтону необходимо "сбалансировать уровень внимания", которое он уделяет региону, где альянс достиг, кажется, максимальной исторической хрупкости. "Очень немногие страны остаются сильными союзниками Соединенных Штатов", - подчеркнул он.



Бразилия стала в этом контексте законодателем мод, тем более что президент Луис Инасиу Лула да Силва стремится вновь заявить о себе как о мировом государственном деятеле. По плану ЕС будет пытаться возобновить стратегическое партнерство с Бразилией, заключить торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР и укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны.



США объявили о планах изыскать 500 миллионов долларов на поддержку бразильской стратегии по защите Амазонки, несмотря на напряженность в отношениях Лулы да Силвы с Си Цзиньпином и заявления о вине Украины в конфликте с Россией. Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд посетила в этом месяце Бразилию, отметив инвестиции и рабочие места, полученные в рамках "стратегических отношений" с крупнейшей экономикой Латинской Америки.



Получив приглашение на саммит G7, президент Бразилии поначалу колебался, ехать ли ему из-за беспокойства по поводу того, какое именно место ему отведут за столом переговоров: он не хотел приезжать только ради фотосессии. По словам источников, в правительстве Лулы да Силвы большинство считает "Большую семерку" старым и разрушающимся объединением, несмотря на ее символическое значение.



Сделавший акцент на многополярности канцлер Германии Олаф Шольц ранее в этом году посетил Бразилию, Буэнос-Айрес и Сантьяго, а в дальнейшем планирует провести совместные правительственные консультации с кабинетом Лулы да Силвы в Берлине. Он хочет, чтобы ЕС заключил соглашения, максимально отражающие идею о том, что Европа будет не просто импортировать сырье, но и поощрять такие этапы цепочки создания стоимости, как первичная переработка сырья на территории стран происхождения.



Также "Большая семерка" и ЕС уделяют повышенное внимание борьбе с обходом санкций, усиливая мониторинг товаров двойного назначения, которые могут служить как гражданским, так и военным целям. Россия работает над тем, чтобы обойти ограничения на запрещенные технологии, импортируя их через третьи страны, такие как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.



Предотвратить обход санкций через Казахстан является одним из ключевых интересов, которые ЕС определяет в своем плане действий. В апреле европейские и американские чиновники совершили совместную поездку в Казахстан, предлагая помощь в минимизации любых экономических последствий уклонения от санкций вместо того, чтобы потрясать дубинками.



Представители администрации Байдена заявляют, что не просят страны выбирать между США и Китаем, а способствуют созданию международной среды, в которой правительства будут свободны от принуждения со стороны других государств. Тем не менее Си Цзиньпин обвинил Вашингтон в стремлении к "сдерживанию", и даже союзники США вынуждены соблюдать экспортный контроль с целью лишить Пекин доступа к передовым технологиям двойного назначения.



Китай продвигает собственные дипломатические усилия, основа которых была заложена во время пандемии, а теперь дает возможность сделать "большой шаг", по словам одного западного дипломата в Пекине. Зачастую это принимает форму дипломатии малых государств в дополнение к встречам с мировыми лидерами - ключевое отличие от США, позволяющее Пекину собирать голоса в ООН и "заставать всех врасплох", считает Эрик Оландер (Eric Olander) из China Global South Project. "Пока все мы смотрим в другую сторону, Си Цзиньпин разговаривает по телефону с премьер-министром Доминики, карибского острова с населением 75 000 человек", - сказал он. Источник - ИноСМИ

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