Саудиты показывают России пример правильной приватизации, - А.Комраков

01:00 18.05.2023 Продажа второго пакета Saudi Aramco поможет диверсификации нефтяной экономики королевства

Анатолий Комраков

17.05.2023

Принц Мухаммед бин Сальман Аль-Сауд продвигает амбициозные и высокозатратные проекты.

России может быть особенно интересен опыт Саудовской Аравии, которая готовит продажу второго пакета акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. В РФ активно развивается дискуссия о необходимости или новой приватизации, или новой национализации предприятий в основных отраслях экономики. Эксперты "НГ" высоко ценят подход арабской страны, которая не только грамотно диверсифицирует свою экономику, стремясь уйти в перспективе от "нефтяной иглы", но и аккуратно продает "национального чемпиона", пополняя госбюджет, который впервые за много лет уже стал профицитным.



Саудовская Аравия проводит оценку целесообразности продажи еще одного пакета акций Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтекомпании, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Если будет принято положительное решение, то акции могут быть размещены на бирже Эр-Рияда до конца года. Впервые часть компании была продана на бирже в 2019 году, тогда частным инвесторам власти продали 1,5% акций за 25,6 млрд долл., что и определило ее общую капитализацию в размере около 2 трлн долл.



Речь о мегакомпании: всего в истории человечества порог в 1 трлн стоимости перешагнули восемь компаний. А саудовская Aramco первой преодолела планку в 2 трлн, вслед за ней это сделали еще только Apple, Microsoft и Google. Если и в этот раз будет продано около 1% акций, это также принесет государству несколько десятков миллиардов долларов, так как акции Aramco сейчас торгуются на уровне 32,4 рияла (8,6 долл.), с начала 2023 года их стоимость выросла почти на 15%.



Власти Саудовской Аравии (СА) владеют 90% акций компании, работающей на энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат нефтяной компании превышает 70 тыс. человек. Вырученные от продажи акций средства могут пойти также в Суверенный инвестиционный фонд королевства, о чем наследный принц Мухаммед бин Сальман Аль Сауд заявлял еще в 2021 году.



Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам первого квартала 2023 года сократилась на 19% на фоне снизившихся цен на нефть, до 31,9 млрд долл. против 39,5 млрд за аналогичный период 2022 года. Однако за весь 2022 год чистая прибыль компании составила рекордные 160 млрд, показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 46,5%. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заверял недавно, что рост экспорта в Азию нефти из РФ (с которой СА активно сотрудничает в рамках ОПЕК+) не повлиял на поставки компании в этот регион.



Сокращение Россией добычи энергоресурсов связано с необходимостью поддержания цен на мировом рынке, отметил президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства. "Мы сокращаем добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, они связаны как раз с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+", – сказал он.



Условия нынешней приватизации части Aramco значительно отличаются от ситуации 2019 года. Дело в том, что, хотя одной из целей приватизации уже тогда называлось именно стремление диверсифицировать экономику, наблюдатели в первую очередь связывали продажу акций с необходимостью пополнения дефицитного бюджета страны. Однако в 2022 году Саудовская Аравия впервые с 2013 года достигла профицита бюджета, который составил 27 млрд долл. (2,6% ВВП). Рост экономики королевства при этом составил 8,5% в год. По прогнозу саудовского правительства, доходы в 2023 году составят 1,1 трлн риялов (около 300 млрд долл.) при таких же расходах, а госдолг королевства сократится на 3,5% – до 250 млрд долл.



Эр-Рияд отнюдь не отказывается от своей энергетической сущности, но держит в уме энергопереход, в котором и сам активно участвует. Страна диверсифицирует бизнес, активно участвует не только в энергетических проектах, но и стремится занять место в рядах технологических лидеров.



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Saudi Aramco вкладывается в энергетику и

технологии будущего. Фото ReutersСА намерена вложить около 770 млрд долл. в проекты в энергетическом секторе, в течение следующего десятилетия необходимо привлечение инвестиций в размере более 70 млрд долл., заявлял в ноябре прошлого года глава Минэнерго королевства принц Абдель Азиз бин Сальман Аль Сауд.

Основная доля проектов приходится на проекты в самой СА, которая хочет довести свои производственные мощности до 13 млн барр. в сутки, расширяя в связи с этим и свою транспортную инфраструктуру. Кроме того, Эр-Рияд обсуждает с инвесторами разработку крупного месторождения газа стоимостью 110 млрд долл., а весной Saudi Aramco приобрела американского производителя моторных масел Valvoline за 2,5 млрд. Есть план вложения 7 млрд в нефтехимическое производство в Южной Корее, подписано соглашение о приобретении за 3,6 млрд 10% акций китайской нефтехимической компании. Aramco объявляла о планах строительства в Китае нефтехимического комплекса и крупного нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 тыс. барр. в сутки. В Германии саудиты будут строить завод по добыче водорода из аммиака по новой технологии.



Компания смотрит и в технологическое будущее. Недавно Saudi Aramco подписала с французским и китайским автопроизводителями Renault и Geely соглашение об участии в создании предприятия по разработке экологичных силовых агрегатов и гибридных технологий. Новая компания объединит 17 заводов и 5 научно-исследовательских центров с целью производить ежегодно более 5 млн двигателей и трансмиссий, в том числе гибридных.



Aramco подписала соглашение с американской droppGroup о совместной разработке и внедрении на своих предприятиях блокчейн-технологий Web3. В 2021 году компания уже токенизировала свой документооборот. Блокчейн-платформа облегчила таможенное оформление и доставку грузов, а также торговлю энергоносителями, химической продукцией и металлом.



Государственный инвестиционный фонд СА, возглавляемый принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, как уже говорилось, может стать бенифициаром от новой приватизации Aramco, активно инвестирует в компании, разрабатывающие софт, он наращивает доли в таких компаниях по разработке виртуальных игр как ЕА, Capcom, Nexon, Nintendo и Take Two Interactive.



Эр-Рияд приступил и к реализации сверхфутуристичного проекта по строительству "города-сада" Неом посреди пустыни. Русскоязычный сайт проекта демонстрирует начало закладки фундамента на северо-западе страны небывалого в истории человечества сооружения шириной 200 м, высотой 500 м (почти как Останкинская башня в Москве) и длиной 170 км. В Неоме, который будет простираться от побережья Красного моря до гор, по планам, будут здания на миллионы жителей, летающие лифты и множество других инновационных решений. Автор идеи принц Мухаммед бин Сальман заявлял, что проект позволит диверсифицировать экономику страны, чтобы снизить ее зависимость от нефти. Он также говорил, что хочет за счет иностранцев увеличить население страны с нынешних 34 до 50–60 млн к 2030 году.



Эксперты "НГ" считают опыт приватизации крупнейшей компании Саудовской Аравии полезным для изучения инициаторами "новой приватизации" в РФ. "Опыт работы и частичной приватизации Saudi Aramco показывает, как авторитарная модель управления страной (в данном случае монархии) может быть вполне эффективной в экономике, – сказал "НГ" главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. – Обычно к приватизации прибегают для того, чтобы быстро решить проблемы с наполнением бюджета, и в этом случае при продаже большого пакета акций можно легко продешевить. (Именно срочное решение проблем с пополнением доходной части бюджета звучит в призывах к новой приватизации в РФ. – "НГ")".



Вторая классическая задача приватизации – во имя улучшения управления, и в этом случае к продаже иногда прибегают невзирая на стоимость, продолжает Николаев. "Саудиты же демонстрируют очень прагматичный подход, который, с одной стороны, позволяет в перспективе уйти от зависимости от нефтяной экономики, с другой – продажи осуществляются очень осторожно, "национальный чемпион" распродается малыми порциями за весьма адекватные деньги", – говорит эксперт. При этом он не берется судить об эффективности строительства нового города в пустыне. "Об экономических аспектах этого проекта мало что известно, в данном случае руководство страны заявило, что "Городу быть!", но насколько просчитана его эффективность – неизвестно", – говорит Николаев. Эксперт отмечает, что при формальном различии РФ и СА по доле частного капитала в экономике влияние властей в чем-то схоже. "Наши крупные компании являются квазичастными, без государства никто ничего делать не будет", – говорит он.



Пока СА готовит еще одну суперприватизационную сделку, российское руководство объясняет, как и почему наша страна сокращает добычу энергоносителей. "Мы сокращаем добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны как раз с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+", – сказал глава российского государства в среду. "В целом ситуация здесь абсолютно стабильна", – заключил Путин. Цены на нефть продолжают расти, несмотря на данные о существенном росте нефтяных запасов в Соединенных Штатах, сообщил в среду Интерфакс.



"Saudi Aramco контролирует более 10% мировых запасов нефти. Правительство Саудовской Аравии объявило о планах частичной приватизации компании в 2016 году, целью передачи компании в частные руки было улучшение финансовой стабильности страны и развитие других отраслей экономики, - сказал "НГ" доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им.Г.В. Плеханова Евгений Генкин. - Однако, приватизация Saudi Aramco откладывалась несколько раз из-за различных причин, включая снижение цен на нефть и политические неопределенности".



Приватизация госкомпаний нефтегазового сектора экономики происходила в разных странах мира с различными результатами, рассказывает Генкин. "В Великобритании в 1980-х годах правительство Маргарет Тэтчер провело масштабную приватизацию нефтегазовых компаний, включая таких гигантов, как British Petroleum (BP) и British Gas. Это привело к росту эффективности и конкурентоспособности компаний, а также увеличению доходов государства от продажи акций. В Китае с 90-х годов прошлого века проводится постепенная приватизация нефтегазовых компаний, таких как PetroChina и Sinopec. Это также имело позитивные последствия в форме повышения эффективности этих организаций и привлечения иностранных инвестиций", - говорит эксперт.



Одним из самых ярких примеров он называет приватизацию норвежской нефтегазовой компании Statoil, которая была создана в 1972 году как государственная, однако в 2001 году норвежский парламент принял решение о частичной приватизации Statoil (тогда было продано 18,1% акций компании на сумму более 2 млрд.долл.). "Развивая успех", в 2010 году норвежский парламент принял решение о полной приватизации Statoil, процесс был проведен поэтапно и закончился в 2018 году, - рассказывает Генкин. - В ходе приватизации Statoil норвежский бюджет был пополнен еще на 23 млрд. долл., что стало примером одной из самых успешных приватизаций компании нефтегазового комплекса в истории. При этом необходимо отметить, что основной целью данного процесса было не получение денег за акции компании, а системное повышение ее эффективности".



"В России в 1990-х годах была проведена приватизация ряда нефтегазовых компаний, включая ЮКОС (считается негативным примером) и Газпром (позитивный пример), - говорит эксперт. - Однако, этот процесс был сопряжен с коррупцией и нарушениями правил, что привело к возникновению олигархов и снижению эффективности многих компаний. Говоря об уроках для современной России, необходимо отметить, что приватизация нефтегазовых компаний может быть полезна как для диверсификации экономики и привлечения инвестиций, так и для повышения эффективности их деятельности. Но этот процесс должен быть тщательно продуман с учетом всех рисков и осуществлен постепенно". Источник - НГ

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