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Турецкая оппозиция вошла в режим ускоренной мобилизации, - И.Субботин
01:06 18.05.2023

17.05.2023

Противник Эрдогана вносит коррективы в предвыборную стратегию
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу может привлечь на сторону оппозиционного кандидата Кылычдароглу молодых избирателей.
Оппонент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана намерен изменить стратегию перед вторым раундом выборов. Штаб председателя Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу возглавит, возможно, наиболее популярный оппозиционный политик – мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Кылычдароглу в эти недели займется перекалибровкой риторики, чтобы направить ее против курдских леворадикалов и беженцев и тем самым нарастить электоральную базу за счет националистов. Соратники Эрдогана считают, что исход нового тура предрешен.
О том, что РНП вносит корректировки в кампанию, сообщил ряд порталов, посвященных Ближнему Востоку. Как заявили источники Middle East Eye (MEE), сейчас заметную роль в предвыборном штабе единого кандидата от оппозиции будет играть Имамоглу – фигура, обладающая, возможно, более весомой народной поддержкой, чем Кылычдароглу.

После первого раунда выборов, который не выявил однозначного победителя, команду РНП покинули люди, занимавшиеся мониторингом протоколов и агитацией. Кылычдароглу, как говорят представители его окружения, был недоволен отсутствием координации внутри его штаба, которая дала о себе знать в ночь после закрытия избирательных участков.

Оппонент Эрдогана намерен сосредоточиться на привлечении дополнительных голосов, в том числе тех, кто не явился на участки. "Больших митингов мы проводить не будем. Мы продолжим активно использовать соцсети. Важно убедить миллионы избирателей, которые не ходили к урнам", – заявили источники издания Duvar в лагере оппозиции. Штаб РНП также организует встречи с лидерами общественного мнения и выделит населенные пункты, в которых Кылычдароглу набрал наименьшее количество голосов.

Отдельно оппозиция работает над тем, чтобы получить поддержку националиста Синана Огана, третьего кандидата в президенты, который не прошел во второй тур. Источники внутри РНП отмечают, что взгляды этого политика не противоречат их идеологической концепции. "Мы разделяем один и тот же идеал. Мы против террористических организаций (имеется в виду прежде всего запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, РПК. – "НГ"). Мы считаем, что можем двигаться в унисон", – говорят оппоненты власти.

Кылычдароглу не смог получить голоса даже тех правых, которые находились с ним в союзе. Электорат националистической "Хорошей партии", входящей в оппозиционный альянс, продемонстрировал минимальный уровень поддержки Кылычдароглу. В этой ситуации, как говорят стратеги РНП, лидер кемалистов будет менять публичный дискурс. Центральное место в нем займет отмежевание от РПК, в связях с которой Эрдоган обвинял оппонентов. Кроме того, противник действующего президента будет разыгрывать карту арабских беженцев, отправку на родину которых требуют правые.

Эрдоган также начал подготовку ко второму туру, который намечен на 28 мая. На этой неделе он должен посетить районы, пострадавшие от землетрясения. Массовых митингов действующий президент не планирует.

Стратеги возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) хотят сделать основной акцент на свершившейся победе их альянса в ходе парламентских выборов. Лейтмотивом кампании будет тезис, что исполнительная и законодательная власть должны быть сосредоточены в руках одной политической силы: это создает меньше забот. Географически упор будет сделан на мегаполисы – Анкару и Стамбул, где очень много сторонников оппозиции.

Кампания Кылычдароглу изначально шла неровно, заметил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, это было заметно и по его преждевременным заявлениям о победе, и по высказываниям о якобы вмешательстве России в выборы. "У оппозиции одна стратегия – выступать против Эрдогана, – рассуждает аналитик. – Конкретного плана действий на будущее у них нет. Это может оттолкнуть некоторых избирателей".

По словам собеседника "НГ", отдельную проблему создает эффект обманутых ожиданий. "Все соцопросы готовили общество к тому, что если Кылычдароглу в первом туре не выиграет, то по крайней мере подойдет ко второму туру, опережая Эрдогана, а вышло наоборот", – обращает внимание Семенов.

Во втором раунде сыграют роль и около 5% голосов, которые удалось набрать Огану. "Имеет значение даже не то, что он решит по поводу поддержки того или иного кандидата, а то, какое решение примут его избиратели – они делают самостоятельно выбор, – подчеркивает эксперт. – Против Кылычдароглу может говорить его близость с курдскими силами, с Партией демократии народов. Это для националистов негативный фактор. Уже можно сказать, что Кылычдароглу во втором туре придется трудно".

Источник - НГ
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