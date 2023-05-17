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США вмешиваются в выборы в Турции на стороне оппозиции, - В.Прохватилов
08:32 18.05.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 17.05.2023

Кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу 11 мая обвинил Россию в попытке вмешаться в президентские и парламентские выборы в Турции, первый тур которых прошел 14 мая.

"Российские друзья, вы стоите за заговорами, глубоко фальшивым контентом и видеозаписями, которые были обнаружены вчера в этой стране, – написал Кылычдароглу в "Твиттере" (заблокирован в РФ) на турецком и русском языках. – Если вы хотите, чтобы наша дружба продолжалась после 15 мая, уберите руки от турецкого государства".

12 мая Кремль опроверг обвинения Кылычдароглу. "Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств", - заявил Дмитрий Песков, который сказал, что источники Кылычдароглу были лжецами, а Россия чрезвычайно ценит свои связи с Турцией.

Позже Кылычдароглу сообщил СМИ, что у него есть "конкретные доказательства" в поддержку своих заявлений. Свое заявление он сделал после того, как кандидат от оппозиционной партии "Отечество" Мухаррем Индже снялся с предвыборной гонки 11 мая, сославшись на клеветническую кампанию в Интернете.

"Меня [очерняют] с помощью поддельных документов, машин, которыми я не владею, людей, с которыми я не связан, видео, в которых я на самом деле не снимаюсь, с помощью видео, сфабрикованного с помощью порновидео, полученного с израильского порносайта", – возмутился Индже, обвинив в клевете проживающего в США и сотрудничающего с американскими спецслужбами проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Фетхуллах Гюлен возглавляет международное сетевое движение "Хизмет", называемое властями Турции "Фетхуллахской террористической организацией" – ФЕТО.

Бинали Йылдырым, бывший премьер-министр страны и нынешний заместитель председателя ПСР, резко осудил кампанию против Индже, также указав на американский след: "Это тактика FETО - запятнать репутацию людей".

Снятие Индже с предвыборной гонки было выгодно именно проамериканской оппозиции во главе с Кылычдароглу: Индже отнимал голоса у него, а не у Эрдогана.

После этого выступления Индже прокуратура Анкары объявила о возбуждении расследования по обвинениям в клевете.

12 мая министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что "террористическая организация Фетхуллаха Гюлена" и США стоят за "клеветническими кампаниями", направленными против Мухаррема Индже, председателя партии "Отечество".

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, выступая на канале CNN Türk, сказал: "Мухаррем Индже подвергся нападению на этих выборах. Атака пришла извне. Происхождение и источник атаки известны, понятно, кем она была совершена. Преступник ясен. Преступник - FETО и Америка". По словам Сулеймана Сойлу, это доказывает, что FETО и США вмешиваются в выборы в Турции. Он добавил, что начато расследование, чтобы выяснить, кто именно стоял за нападением на одного из кандидатов на пост президента страны.

Незадолго до начала президентских выборов в Турции связанный с французскими спецслужбами портал Intelligence Online сообщил, что вмешательство США в ход президентских выборов в Турции осуществлялось через компанию Sierra Nevada Corporarion (SNC): "Корпорация Sierra Nevada, давний поставщик разведывательная информации разведслужбам США и Турции, оказалась втянутой в политическую борьбу за власть в преддверии выборов в Турции".

Портал Intelligence Online сообщил, что Пентагон крайне недоволен гонениями турецких властей на компанию Sierra Nevada и Вашингтон скрытно ставит крест на делах Эрдогана (Washington discreetly puts spanner in Erdogan's works).

Владельцами Sierra Nevada являются граждане США, уроженцы Турции супруги Фатих и Эрен Озмен. Фирма сотрудничает с НАСА, ЦРУ и Пентагоном, в частности, в области геопространственной разведки. Например, тюрко-американская фирма разработала Gorgon Stare - дистанционно управляемую авиационную систему постоянного наблюдения (WAPS). С марта 2011 года самолеты с этой системы ежедневно совершали длительные боевые вылеты на нескольких театрах военных действий, обеспечивая непосредственную боевую поддержку в течение тысяч часов.

Компания неоднократно уличалась в нечистоплотности и лжи.

Так, в 2017 году прокурор Восточного округа Калифорнии заявил, что SNC завышала в своих отчетах правительству США стоимость федеральных контрактов в период с 2007 по 2011 год, нарушив закон о ложных претензиях. SNC урегулировала ситуацию, не признавая ответственности и заплатив 14,9 миллиона долларов.

В 2020 году фирма супругов Озмен состряпала фейковое расследование об утечке коронавируса из китайского Уханя. SNC Multi-Agency Collaboration Environment (MACE) опубликовала отчет, в котором сообщалось, что Уханьский институт вирусологии закрылся на несколько дней в октябре 2021 года из-за утечки COVID-19 из лаборатории.

Отчет подвергся резкой критике и был опровергнут изданием The Daily Beast. Сотрудники американских спецслужб, опрошенные NBC, также скептически отнеслись к отчету, назвав его "очень слабым, а некоторые выводы бессмысленными".

Турецкий телеканал Sol.tv пишет, что Sierra Nevada является подставной фирмой ЦРУ и что ее владелец Фатих Озмен обвиняется в шпионаже против Турции, а в США против него выдвинуты обвинения во взяточничестве.

Также сообщается, что "Кемаль Кылычдароглу обещал в случае своей победы на президентских выборах выделить SNC землю в столичном аэропорту им. Ататюрка для работы в военной промышленности и космических технологиях", чтобы эта компания составила конкуренцию опекаемой Эрдоганом компании Baykar, выпускающей знаменитые беспилотники "Байрактар", и выбила Baykar с рынка.

Азербайджанский телеграм-канал AZfront открыто обвиняет компанию Sierra Nevada в подрывной деятельности против Турции: "SNC – это компания, с которой ЦРУ и американские военные напрямую сотрудничают для сбора важнейших разведданных. Она также принимала участие в операциях против Турции, особенно в Ливии и в некоторых других регионах".

Турецкая оппозиция, которая не скрывает своих проамериканских симпатий, так и не предоставила никаких доказательств своих обвинений России во вмешательстве в ход выборов. Причина проста – такого вмешательства не было и быть не могло.

А уши ЦРУ настолько открыто торчат в истории с сомнительной деятельностью фирмы Sierra Nevada, что это признает даже разведка союзника США – Франции.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684387920


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