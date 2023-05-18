Только чудо может помочь Кылычдароглу победить Эрдогана, - Дм.Минин

08:38 18.05.2023 ДМИТРИЙ МИНИН | 18.05.2023 |

Расчеты Запада на третьего игрока перед вторым туром выборов в Турции обречены на провал



Ведущие западные СМИ и эксперты стыдливо "отползают" от своих недавних прогнозов по поводу того, что на прошедшем 14 мая первом туре всеобщих выборов в Турции должна была закончиться эпоха Эрдогана. Мало кто из них теперь сомневается, что во втором туре 28 мая действующий президент одержит уверенную победу. Нехотя некоторые признают, что они, конечно, все понимали, но давали прогнозы, которые отвечали "желаемой действительности". Уже сейчас, сознавая безнадежность положения второго кандидата Кылычдароглу, они продолжают вести агитацию в его пользу и ищут варианты, при которых он еще может переломить ситуацию. Одним из них является активно муссируемое предположение о том, что пришедший третьим в первом туре политик Синан Оган каким-то образом сможет передать свои 5,17% голосов Кылычдароглу (44,88%) и тогда последний обойдет Эрдогана (49,52%). Часть международных агентств и представителей оппозиции уже успели даже распространить весть о том, что Оган действительно призвал своих сторонников проголосовать во втором туре за Кылычдароглу.



"Третий игрок" Оган и Кылычдароглу



Синан Оган



Однако эта утка жила недолго. Телефонный разговор между Оганом и Кылычдароглу после первого тура состоялся, но, видимо, никакой внятной договоренности не принес. Оган, которого журналисты окрестили "делателем королей", взял паузу и "глубоко задумался", как же ему поступить дальше. Оппозиция нарезает вокруг него круги и готова поделиться с ним немалой частью "даров", поступивших от западных покровителей. Эрдоган не суетится. Он знает, что Оган является политиком ситуативным и просто указать своему электорату, за кого голосовать, не может. Привлечь Огана на свою сторону он тоже не прочь, но много ему явно это не даст, поскольку вполне может обойтись и без него.



По своим политическим взглядам Оган – ультранационалистический кандидат от "Альянса предков", гораздо ближе к Эрдогану, чем к Кылычдароглу. В действующем президенте его и оказавших ему поддержку избирателе, в первую очередь не устраивает отход от светских традиций кемализма. Однако либералы и нацменьшинства, стоящие за Кылычдароглу, для них вообще как красная тряпка. Даже если по каким-то конъюнктурным соображениям Оган заявит, что он за Кылычдароглу, его электорат едва ли последует за ним, в лучшем случае останется дома. Впрочем, Оган уже заявил, что поддержит того кандидата, который, как он считает, "в наибольшей степени будет обеспечивать безопасность страны". А таким является Эрдоган. Оган также настаивает на скорейшей отправке сирийских беженцев (около 4 млн чел.) на родину, что предполагает и нормализацию отношений с Дамаском. И тут Эрдоган отошел от своей непримиримой позиции: ясно дал понять, что готов встретиться с Башаром Асадом.



Карта голосования в первом туре



В пользу действующего президента будет играть и неизбежное снижение активности избирателей во втором туре. Сторонники оппозиции, подогретые пропагандой, в том числе западной, о гарантированной победе их кандидата в первом туре, будучи разочарованными, на это раз вряд ли продемонстрируют высокую явку на избирательных участках. Однако ключевым фактором, который гарантирует победу Эрдогана, если и впрямь не случится чуда, является уверенный выигрыш возглавляемой им коалицией парламента (323 мандата из 600). К этому следует добавить еще около 100 депутатов из числа независимых и разваливающейся оппозиционной коалиции, готовых "разделить нелегкое бремя власти" с победителями. Со временем можно будет даже говорить и о конституционном большинстве. Элиты понимают, что Кылычдароглу на посту главы государства окажется вообще не дееспособен с противостоящим ему парламентом. Ведь он шел под лозунгом ликвидации чрезвычайных президентских полномочий в пользу законодательной ветви власти. И как он поступит в случае победы теперь? Чтобы выполнить свои предвыборные обещания ему придется затребовать себе еще больше власти, чем у Эрдогана, а ее ему никто не даст. Кроме хаоса, его выигрыш ничего никому не сулит.



Избранная башкан Гагаузии Е. Гуцул



Первыми предопределенность сложившейся ситуации почувствовали лидеры тюркоязычных государств. Почти все они "на пространстве, простирающемся от Балкан до Туркестана" выразили поддержку Эрдогану. Подконтрольные ему СМИ особо подчеркивали солидарность с ним президента Азербайджана И. Алиева, играя на популярности последнего как "военного победителя". Даже только что избранная башкан Гагаузии в Молдавии Е. Гуцул уже выразила свою полную поддержку Эрдогану, а заодно и развитию отношений с Москвой. Солидарность всего "тюркского мира" с Эрдоганом также будет говорить в его пользу в предстоящем втором туре выборов.



Лидеры оппозиционного альянса на предвыборном митинге в Стамбуле



Причин провала оппозиции в Турции много, от ее разношерстного эклектичного характера до чрезмерного упования на поддержку Запада, что задело турецкое национальное самолюбие. Злую шутку для оппозиции сыграла и попытка разыграть против Эрдогана "российскую карту", дескать, Москва активно вмешивалась в его пользу в турецкий выборный процесс. Совсем как у "больших" в Америке. Только доказательств этому ноль, что легко мог увидеть любой турок. К тому же нехорошие новости пришли из США, где официально было доказано, что история о поддержке Россией на выборах Трампа – абсолютная чушь. С учетом того, что за оппозицию в Турции голосовал в основном образованный класс, в его кругах вся эта история не могла не вызвать разочарования. Опросы последних лет неизменно показывали, что авторитет США в Турции самый низкий из всех стран НАТО. Более того, турецкая dikGAZETE, например, считает, что именно антироссийские обвинения оппозиции и ее акцентированная проамериканская линия обеспечили победу Эрдогана. Избиратели, по мнению данного издания, считают, что АЭС "Аккую", создание газового хаба в Турции и соглашения о сотрудничестве в сфере обороны требуют незамедлительного претворения в жизнь. Люди обеспокоены тем, что в случае победы Кемаля Кылычдароглу возможны задержки в осуществлении этих проектов.



Кылычдароглу – калиф на час?



Кылычдароглу – калиф на час?



У кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, вероятно, "было бы больше шансов быть избранным, если бы он заверил избирателей в том, что соглашения с Россией будут выполнены, а не выдвигал обвинения без конкретных доказательств". При том, что сам Кылычдароглу априори не является носителем антироссийских взглядов, в отношении обвинений против России его сильно подставили партнеры по коалиции, такие как бывшие премьер-министр Ахмет Давутоглу и министр экономики Али Бабаджан.



Перед вторым туром он пытается сделать ставку на других людей. По сообщениям печати, первую скрипку в его штабе стал играть оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Он, кстати, на предыдущих выборах уже выставлял свою кандидатуру против Эрдогана и отстал от него на целых 20%, что говорит о его слабых возможностях изменить ситуацию. А еще он известен лояльным отношением к развитию отношений с Россией и выполнению заключенных с ней соглашений.



Экрем Имамоглу



Кроме того, Кылычдароглу с треском уволил Онурсала Адигузеля, заместителя председателя Народно-республиканской партии, который возглавлял в его предвыборном штабе пропагандистскую группу и в наибольшей степени отметился нелепыми заявлениями о "руке Москвы" и антироссийской позиции в целом. Не поздновато ли? Источник - fondsk.ru

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