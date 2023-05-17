Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК

10:00 18.05.2023

Евроинтеграторы из Кишинева решили свернуть шею автономной Гагаузии



Президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду входит в клинч с компактно проживающим на территории страны национальным меньшинством – гагаузами. В начале 90-х Гагаузия вышла из состава Молдавии, объявив о создании независимой республики. Но потом Кишиневу удалось ее мирно реинтегрировать на правах автономии. Предшественники Санду в отношениях с гагаузами предпочитали действовать не кувалдой, а скальпелем. Нынешний кавалерийский наскок на Гагаузию может обнулить все их достижения.



Евроинтеграторы из Кишинева решили свернуть шею автономной Гагаузии



В ночь на 17 мая в ЦИК Гагаузии ворвался молдавский спецназ, который изъял коробки со списками избирателей и бюллетенями с прошедших выборов главы администрации автономии (башкана). Напомним, что 14 мая в ходе второго тура на них победила кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Однако такой результат крайне не понравился правящей в Кишиневе команде, возглавляемой президентом Майей Санду. Еще бы: партия бизнесмена Илана Шора сегодня вышла на позиции главных оппонентов ее режима, поэтому сейчас Конституционный суд Молдовы рассматривает вопрос о ее запрете. А тут такое.



Сдерживать свои негативные эмоции по поводу "неправильного" выбора гагаузов соратники Санду не стали. Премьер Молдавии Дорин Речан прямо заявил на заседании Кабинета министров, что его правительство не намерено работать с людьми, которых выбрали жители автономии. По его мнению, они не представляют интересов Гагаузии.



Однако в автономии, судя по всему, думают иначе. Когда вечером 16 мая молдавские силовики из Национального антикоррупционного центра пришли с обыском в ЦИК Гагаузии под предлогом проверки на предмет подкупа избирателей, у здания собралась толпа протестующих.



Тем временем Народное собрание Гагаузии (НСГ) на своем экстренном заседании поздним вечером объявили Гуцул главой автономии. Председатель НСГ Дмитрий Константинов по окончании заседания заявил, что повторные выборы проводиться не будут и избранная на должность башкана Евгения Гуцул будет выполнять свои обязанности.



Бывший башкан Гагаузии Ирина Влах обвинила центральные власти Кишинева в давлении на ЦИК и нарушении закона "Об особом правовом статусе Гагаузии". Она призвала внешних партнеров вмешаться в ситуацию.



По просьбе "МК" ситуацию прокомментировал глава общественного совета Молдавии "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.



- В чем причина того, что молдавские власти под предводительством Санду ведут себя так неумно, фактически провоцируют Гагаузию на выход из состава Молдовы?



- Здесь два варианта. Первый: власть это делает от абсолютного непонимания, чем все это может закончиться. То есть по глупости. Второй вариант - им рекомендуют так поступать внешние партнеры, чтобы окончательно закрутить все гайки и подчинить себе все регионы страны, выстроив четкую вертикаль власти.



Санду фактически устанавливает в стране диктатуру. Этот вывод можно сделать не только по ситуации в Гагаузии, но и по тем действиям, которые она предпринимала и до этого. Это закрытие оппозиционных каналов, расширение полномочий СИБ (служба информации и безопасности), преследование оппозиции, заведение уголовных дел на неугодных политиков, подчинение себе судов и т.д.



Под маской демократии и европейского пути в Молдавии рождается Плахотнюк-2 (молдавский олигарх), только в юбке. Плахотнюк был признан международным сообществом криминальным субъектом, который захватил все институты власти в Молдове. Санду продолжила его путь.



- В данном случае речь идет о регионе компактного проживания этнического меньшинства, которое с немалым трудом было интегрировано в Молдавию. Зачем Санду рушит все достигнутое?



- Да, гагаузы - это часть Молдавии, ее патриоты, и за все последние годы у них не было никаких сепаратистских настроений.



Но в то же время в уложении о Гагаузии говорится о том, что они имеют право на самоопределение в случае, если Молдова потеряет свой суверенитет и станет частью Румынии. Сейчас Кишинев топорно действует не только в отношении Гагаузии, но и в отношении всей страны.



Майя Санду выстраивает диктаторский режим. То, что произошло вчера, когда ночью молдавские спецслужбы в сопровождении спецназа в масках, с автоматами ворвались в ЦИК и вынесли бюллетени для голосования, это одно из проявлений этой диктаторской линии, которую выстраивает Санду.



- Но в данном случае как это может сойти ей с рук, ведь гагаузы, помимо прочего - это часть тюркского мира, имеющая связи с Турцией? Неужели Турция закроет глаза на подобный беспредел?



- Турция сейчас занята выборами. Да и что она может сделать, если у Санду - абсолютный карт-бланш от коллективного Запада на любые действия. Ни один политик не сделал больше для ухудшения имиджа Европы в Молдавии, чем Санду. Сегодня европейская интеграция ассоциируется у нас с полицейским диктаторским режимом.



- Ваш прогноз развития ситуации в Гагаузии.



- Сегодня вам не сможет его дать ни один эксперт. Санду добилась одного: все кандидаты, которые баллотировались на должность башкана и конкурировали между собой, сейчас объединились, объединился в единое целое и весь народ Гагаузии. Все единым фронтом выступают против провокаций со стороны центральных властей.



Марина Перевозкина

17 мая 23