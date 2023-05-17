 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.05.2023
13:02  Аким казахстанского Талдыкоргана Масабаев попал в психбольницу прямо с работы в приступе буйного помешательства
12:57  "Относительный результат". Песков продолжает словоблудить вокруг полезномти "зерновой сделки"
12:15  В Алматы откроется филиал Китайского Северо-Западного университета
11:56  Берлин-Пекин: новая стратегия? - Елена Пустовойтова
11:45  Скончался глава Президентского архива Кыргызстана филолог Турсуняз Досалиев
11:43  Как шведский король Магнус стал монахом православного Валаамского монастыря (история)
11:36  Сына Николы Пашиняна (главы Армении) пытались похитить прямо на улице

11:31  Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина
10:16  Секс в традициях кочевников: как к нему относились/занимались, - Caravan.kz
10:00  Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК
09:29  Мощь Дракона и "мягкая" сила Панды. Китай на пике мирового лидерства, - Владимир Овчинский
08:38  Только чудо может помочь Кылычдароглу победить Эрдогана, - Дм.Минин
08:32  США вмешиваются в выборы в Турции на стороне оппозиции, - В.Прохватилов
01:06  Турецкая оппозиция вошла в режим ускоренной мобилизации, - И.Субботин
01:00  Саудиты показывают России пример правильной приватизации, - А.Комраков
00:52  Bloomberg: "Большая семерка" фактически признала поражение в борьбе с Россией и Китаем
00:45  The Wall Street Journal: США превратились в выгребную яму третьего мира
00:42  США подталкивают Индию к противостоянию с Китаем, - Вл.Скосырев
00:39  Алжир подписал контракт на поставку сжиженного газа в Китай. Кто там пел и плел про надежного желтого брата?
00:38  Извращенцы идут на Восток. Ползучая "голубая" зараза, - А.Уваров
00:04  Закономерности образования и исчезновения полюсов мировой экономики, - Сергей Глазьев
00:03  Китай меняет формат сотрудничества с Центральной Азией, - В.Панфилова
00:02  Имрангейт: ситуация в Пакистане встала на паузу, - Илья Титов
Среда, 17.05.2023
21:30  Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим
20:54  Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"
16:28  О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
15:56  Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане
15:05  Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse
14:59  Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев
14:53  "Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане
12:06  "Это все неправда". КазДепутат Дайрабаев отрицает, что держал семейных рабов
11:36  Бил флейтистку. Раскрыты детали скандала с сыном экс-президента Узбекистана Каримовым в Подмосковье
11:32  Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году домашнего ареста. За "торговлю влиянием"
11:31  Праздновать 70-летие Токаев улетел в Пекин. Может чем одарят?
11:11  Сколько можно обслуживать интересы фальшивой Каз"элиты"? - Ю.Анохин
11:09  Бишкек. Бродячий спiвак Меладзе поет песню "Иностранец" в кыргызском чапане и калпаке
11:07  Петр Своик: Что делать казахам, пока мир делится?
11:03  Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского
11:01  Яков Кедми: Радиоактивное облако из украинского Хмельницкого снесло на Польшу. В Люблине шкалит висмут
10:47  Президент Жапаров присвоил своему "братишке"-соправителю Камчыбеку Ташиеву звание Героя Кыргызстана - "за возвращение земель"
10:33  Абдул Кабир сменил Мохаммада Ахунда на посту главы правительства Эмирата Афганистан
10:28  Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана
09:34  Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"
09:29  Перестрелка в Дмитриевке. ДУМ Киргизии опроверг слухи о захвате медресе террористами
08:06  Не Эрдоганом единым. Насколько важны для России "турецкие братушки", - CП
07:03  Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
06:59  Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан? - Акмал Усманов
06:52  Расследование против Трампа бросило тень на Обаму, - Г.Петров
06:49  На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев
06:47  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
01:21  В турецких выборах возможны неожиданные повороты, - О.Кривошапов и А.Тищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК
10:00 18.05.2023

Евроинтеграторы из Кишинева решили свернуть шею автономной Гагаузии

Президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду входит в клинч с компактно проживающим на территории страны национальным меньшинством – гагаузами. В начале 90-х Гагаузия вышла из состава Молдавии, объявив о создании независимой республики. Но потом Кишиневу удалось ее мирно реинтегрировать на правах автономии. Предшественники Санду в отношениях с гагаузами предпочитали действовать не кувалдой, а скальпелем. Нынешний кавалерийский наскок на Гагаузию может обнулить все их достижения.

Евроинтеграторы из Кишинева решили свернуть шею автономной Гагаузии

В ночь на 17 мая в ЦИК Гагаузии ворвался молдавский спецназ, который изъял коробки со списками избирателей и бюллетенями с прошедших выборов главы администрации автономии (башкана). Напомним, что 14 мая в ходе второго тура на них победила кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Однако такой результат крайне не понравился правящей в Кишиневе команде, возглавляемой президентом Майей Санду. Еще бы: партия бизнесмена Илана Шора сегодня вышла на позиции главных оппонентов ее режима, поэтому сейчас Конституционный суд Молдовы рассматривает вопрос о ее запрете. А тут такое.

Сдерживать свои негативные эмоции по поводу "неправильного" выбора гагаузов соратники Санду не стали. Премьер Молдавии Дорин Речан прямо заявил на заседании Кабинета министров, что его правительство не намерено работать с людьми, которых выбрали жители автономии. По его мнению, они не представляют интересов Гагаузии.

Однако в автономии, судя по всему, думают иначе. Когда вечером 16 мая молдавские силовики из Национального антикоррупционного центра пришли с обыском в ЦИК Гагаузии под предлогом проверки на предмет подкупа избирателей, у здания собралась толпа протестующих.

Тем временем Народное собрание Гагаузии (НСГ) на своем экстренном заседании поздним вечером объявили Гуцул главой автономии. Председатель НСГ Дмитрий Константинов по окончании заседания заявил, что повторные выборы проводиться не будут и избранная на должность башкана Евгения Гуцул будет выполнять свои обязанности.

Бывший башкан Гагаузии Ирина Влах обвинила центральные власти Кишинева в давлении на ЦИК и нарушении закона "Об особом правовом статусе Гагаузии". Она призвала внешних партнеров вмешаться в ситуацию.

По просьбе "МК" ситуацию прокомментировал глава общественного совета Молдавии "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

- В чем причина того, что молдавские власти под предводительством Санду ведут себя так неумно, фактически провоцируют Гагаузию на выход из состава Молдовы?

- Здесь два варианта. Первый: власть это делает от абсолютного непонимания, чем все это может закончиться. То есть по глупости. Второй вариант - им рекомендуют так поступать внешние партнеры, чтобы окончательно закрутить все гайки и подчинить себе все регионы страны, выстроив четкую вертикаль власти.

Санду фактически устанавливает в стране диктатуру. Этот вывод можно сделать не только по ситуации в Гагаузии, но и по тем действиям, которые она предпринимала и до этого. Это закрытие оппозиционных каналов, расширение полномочий СИБ (служба информации и безопасности), преследование оппозиции, заведение уголовных дел на неугодных политиков, подчинение себе судов и т.д.

Под маской демократии и европейского пути в Молдавии рождается Плахотнюк-2 (молдавский олигарх), только в юбке. Плахотнюк был признан международным сообществом криминальным субъектом, который захватил все институты власти в Молдове. Санду продолжила его путь.

- В данном случае речь идет о регионе компактного проживания этнического меньшинства, которое с немалым трудом было интегрировано в Молдавию. Зачем Санду рушит все достигнутое?

- Да, гагаузы - это часть Молдавии, ее патриоты, и за все последние годы у них не было никаких сепаратистских настроений.

Но в то же время в уложении о Гагаузии говорится о том, что они имеют право на самоопределение в случае, если Молдова потеряет свой суверенитет и станет частью Румынии. Сейчас Кишинев топорно действует не только в отношении Гагаузии, но и в отношении всей страны.

Майя Санду выстраивает диктаторский режим. То, что произошло вчера, когда ночью молдавские спецслужбы в сопровождении спецназа в масках, с автоматами ворвались в ЦИК и вынесли бюллетени для голосования, это одно из проявлений этой диктаторской линии, которую выстраивает Санду.

- Но в данном случае как это может сойти ей с рук, ведь гагаузы, помимо прочего - это часть тюркского мира, имеющая связи с Турцией? Неужели Турция закроет глаза на подобный беспредел?

- Турция сейчас занята выборами. Да и что она может сделать, если у Санду - абсолютный карт-бланш от коллективного Запада на любые действия. Ни один политик не сделал больше для ухудшения имиджа Европы в Молдавии, чем Санду. Сегодня европейская интеграция ассоциируется у нас с полицейским диктаторским режимом.

- Ваш прогноз развития ситуации в Гагаузии.

- Сегодня вам не сможет его дать ни один эксперт. Санду добилась одного: все кандидаты, которые баллотировались на должность башкана и конкурировали между собой, сейчас объединились, объединился в единое целое и весь народ Гагаузии. Все единым фронтом выступают против провокаций со стороны центральных властей.

Марина Перевозкина
17 мая 23

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684393200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Ерулан Жамаубаев принял участие в Конференции по финансированию экспорта в Казахстане
- О президенте Токаеве
- Развитие отечественной науки обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Алтай Кульгинов принял участие в образовательной конференции
- О семейных ценностях и глобальной экономике
- Кадровые перестановки
- На коллегии Минобороны обсудили вопросы боевой и мобилизационной готовности войск
- В Астане и Шымкенте произошло объединенение судов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  