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Секс в традициях кочевников: как к нему относились/занимались, - Caravan.kz
10:16 18.05.2023

Секс в традициях кочевников: как к нему относились - Caravan.kz
Сейчас многие темы, связанные с сексом, помечены ярким маркером "уят", несмотря на то, что это такая же обыденная часть человеческой жизни, как сон, работа или свадьба. И, как и любой быт, это явление находит отражение в обрядах и обычаях.

Редакция медиа-портала Сaravan.kz разобралась, что в степных традициях говорится об интимной жизни людей.

Изучая тему, можно заметить в этом вопросе некоторую амбивалентность. С одной стороны, по законам степи невесте и жениху нельзя было видеться до свадьбы, а если жених узнавал, что его невеста не девственница, он мог демонстративно сломать седло от злости. С другой стороны, известны различные национальные игры-забавы, которые проводились глухой ночью, с целью позволить двоим по "уважительной" причине побыть наедине и познакомиться поближе. Такая игра "аксуйек", в которой выбрасывают кость не глядя и нужно искать ее в темноте - многие воспринимали эту игру, как развлечение для влюбленных. И таких двояких ситуаций полно: отношение к сексу в степи нельзя назвать пуританским, но и абсолютно свободным - тоже.

Вне брака
Близость до брака осуждалась, но не повсеместно и не настолько, чтобы, к примеру, забрасывать девушку камнями. Российский этнограф Левшин писал, что у кочевников был обычай доказывать невинность невесты при помощи белой простыни, и в случае, если крови не было, от нее мог отказаться жених, и тогда девушку отдавали второй женой кому-нибудь другому. А вот востоковед Шайзада Тохтабаева рассказывала, что женщина в степи иногда могла даже родить вне брака, оставить ребенка родителям, а затем выйти замуж - за вдовца, например. Возможно, дело в том, что часть нравов берет начало еще со времен тенгрианства, а другая пришла вместе с мусульманством. Олжас Сулейменов писал по этому поводу: "Ислам, пришедший в Среднюю Азию с арабами, нарушил формулу династийного брака.".

Интересно, что в казахских эпосах присутствует мотив эротики до брака: красавица может предложить своему возлюбленному провести ночь в ее объятиях, правда, иносказательно: "Мой ум, красоту, мои умелые руки – все это я отдам тебе, лишь бы обрел ты счастье и покой в моих объятиях. Вот что говорю я тебе, и больше мне нечего сказать, повелитель мой! Ваш аул не так далеко, и ты доберешься домой засветло. Подумай и решай сам. А я... я все тебе сказала..." - так Назым обращалась к Камбар-батыру, и пример этот далеко не единственный.

В браке
Но вот когда начиналась семейная жизнь, пара сталкивалась с такой проблемой, как отсутствие личного пространства. В юрте нет комнат, и если зажиточные семьи могли поставить для молодоженов отдельную юрту рядом с родительской, то менее обеспеченным приходилось жить в одном помещении с родителями, а позже - с детьми. Кровать могли отделить занавеской "шымылдык", но звукоизоляции ткань не давала. Иными словами, почва для проявлений страсти была в большинстве своем не благодатная. Хотя это все же спорный вопрос, ведь, по словам этнографа Аксункар Абдулиной, тогда это могло и не восприниматься, как нечто постыдное. "Дети, даже если и слышали звуки интимной жизни родителей, живя с ними в одной юрте, может быть, что-то и понимали, но это воспринималось как что-то естественное", - высказалась Абдулина.

Может, поэтому, а может, по другим причинам чувственность сохранялась в степи, об этом можно судить по литературе. В эпосе "Ер Таргын" говорится: "О, как тосковали в темной ночи, когда был я в набеге, алые губы твои и белая грудь! Кого тебе ждать, чью лелеять судьбу, когда льва своего ты лишишься? Кто расстегнет на груди у тебя десять пуговиц, кто подложит твой локоть пухлый под голову, кто?.."

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А вообще, этнограф Сауле Шалгимбаева рассказывала, что достоверных документов, по которым можно узнать об отношении к сексу в степи, слишком мало, чтобы делать по ним однозначные выводы и выводить главенствующие тенденции. Специально эти подробности никто тогда не записывал, а когда спохватились - не осталось уже людей, которые могли бы рассказать в роли очевидцев. Поэтому остается только учитывать, что бывали разные факты. Могли выдать шестнадцатилетнюю девушку замуж за старика, но та также могла сбежать со своим возлюбленным. И если героине романа "Несчастная Жамал" М. Дулатова не повезло, ее мужчина умер и пришлось возвращаться к нелюбимому, то у бабушки и дедушки Сауле Шалгимбаевой, по ее словам, все в итоге было хорошо.

Автор: Анастасия Белоусова

Источник - Caravan.kz
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