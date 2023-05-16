Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина

11:31 18.05.2023

16 мая 2023



Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина



Известный казахстанский продюсер Алексей Пучков заявил, что акимат Алматы не дал разрешение на проведение концерта Максима Галкина. Об этом передает Ulysmedia.kz.



"Произошел эффект страуса. Акимат спрятал голову в песок. Все обещания дать разрешение на проведение концертов Максима Галкина до конца недели, в начале следующей неделе и т.д. были обычным затягиванием времени и враньем. Сегодня мне сказали, что разрешение на проведение концертов Максима Галкина в Алматы не дадут! Официальный ответ обещали дать после праздников", - написал продюсер.



Пучков возмутился тем, что местный исполнительный орган может что-то разрешать и не разрешать в целом.



"Сколько можно уже издеваться над организаторами и заниматься самодурством? Откуда вообще пошла эта мода на все эти разрешение, если на законодательном уровне нет ничего подобного? Хотим даем разрешение, хотим не даем. Это что такое? Чем алматинскому акимату не угодил Максим Галкин?", - добавил продюсер.



Пользователи казнета предполагают, что Галкина не хотят запускать в Алматы из-за его активной политической позиции.



Так, блогер Алишер Еликбаев заявил, что акимат запрещает всем исполнителям, приезжающим в РК, выражать свою антивоенную позицию.



"Такая же проблема была с Меладзе, он высказался против войны в Алматы и тут же под угрозу встали его остальные концерты. И их согласовали только после того, когда он пообещал просто петь, и больше не говорить лишнего со сцены.



Галкин не певец, у него четкая позиция по вопросу нападения России на Украину и этой позиции посвящена добрая половина концерта уже откатанная в США. Поэтому просто бояться в акимате, видимо и после двух месяцев волокиты запрещают его выступление", - прокомментировал он.



Напомним, Максим Галкин раскритиковал руководство РФ за вторжение в Украине и был вынужден покинуть страну. В России ему присвоили статус иноагента.



Уже больше года Галкин выступает в Израиле и высмеивает те или иные решения руководства РФ.



Алла Пугачева отправилась в Израиль вслед за супругом. Осенью возвращалась за детьми.