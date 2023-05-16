 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.05.2023
13:02  Аким казахстанского Талдыкоргана Масабаев попал в психбольницу прямо с работы в приступе буйного помешательства
12:57  "Относительный результат". Песков продолжает словоблудить вокруг полезномти "зерновой сделки"
12:15  В Алматы откроется филиал Китайского Северо-Западного университета
11:56  Берлин-Пекин: новая стратегия? - Елена Пустовойтова
11:45  Скончался глава Президентского архива Кыргызстана филолог Турсуняз Досалиев
11:43  Как шведский король Магнус стал монахом православного Валаамского монастыря (история)
11:36  Сына Николы Пашиняна (главы Армении) пытались похитить прямо на улице

11:31  Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина
10:16  Секс в традициях кочевников: как к нему относились/занимались, - Caravan.kz
10:00  Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК
09:29  Мощь Дракона и "мягкая" сила Панды. Китай на пике мирового лидерства, - Владимир Овчинский
08:38  Только чудо может помочь Кылычдароглу победить Эрдогана, - Дм.Минин
08:32  США вмешиваются в выборы в Турции на стороне оппозиции, - В.Прохватилов
01:06  Турецкая оппозиция вошла в режим ускоренной мобилизации, - И.Субботин
01:00  Саудиты показывают России пример правильной приватизации, - А.Комраков
00:52  Bloomberg: "Большая семерка" фактически признала поражение в борьбе с Россией и Китаем
00:45  The Wall Street Journal: США превратились в выгребную яму третьего мира
00:42  США подталкивают Индию к противостоянию с Китаем, - Вл.Скосырев
00:39  Алжир подписал контракт на поставку сжиженного газа в Китай. Кто там пел и плел про надежного желтого брата?
00:38  Извращенцы идут на Восток. Ползучая "голубая" зараза, - А.Уваров
00:04  Закономерности образования и исчезновения полюсов мировой экономики, - Сергей Глазьев
00:03  Китай меняет формат сотрудничества с Центральной Азией, - В.Панфилова
00:02  Имрангейт: ситуация в Пакистане встала на паузу, - Илья Титов
Среда, 17.05.2023
21:30  Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим
20:54  Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"
16:28  О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
15:56  Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане
15:05  Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse
14:59  Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев
14:53  "Уверен, форум даст нам...". Таджпремьер Расулзода с визитом в Татарстане
12:06  "Это все неправда". КазДепутат Дайрабаев отрицает, что держал семейных рабов
11:36  Бил флейтистку. Раскрыты детали скандала с сыном экс-президента Узбекистана Каримовым в Подмосковье
11:32  Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году домашнего ареста. За "торговлю влиянием"
11:31  Праздновать 70-летие Токаев улетел в Пекин. Может чем одарят?
11:11  Сколько можно обслуживать интересы фальшивой Каз"элиты"? - Ю.Анохин
11:09  Бишкек. Бродячий спiвак Меладзе поет песню "Иностранец" в кыргызском чапане и калпаке
11:07  Петр Своик: Что делать казахам, пока мир делится?
11:03  Обнимашки с целовашками. Сунак трогательно принял Зеленского
11:01  Яков Кедми: Радиоактивное облако из украинского Хмельницкого снесло на Польшу. В Люблине шкалит висмут
10:47  Президент Жапаров присвоил своему "братишке"-соправителю Камчыбеку Ташиеву звание Героя Кыргызстана - "за возвращение земель"
10:33  Абдул Кабир сменил Мохаммада Ахунда на посту главы правительства Эмирата Афганистан
10:28  Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана
09:34  Российские "Кинжалы" достали в Киеве "неуязвимые" американские "Пэтриоты"
09:29  Перестрелка в Дмитриевке. ДУМ Киргизии опроверг слухи о захвате медресе террористами
08:06  Не Эрдоганом единым. Насколько важны для России "турецкие братушки", - CП
07:03  Чубайс получает израильский паспорт и меняет фамилию на Сагал
06:59  Вернутся ли бухарские евреи в Таджикистан? - Акмал Усманов
06:52  Расследование против Трампа бросило тень на Обаму, - Г.Петров
06:49  На взятке в 2,7 млн долл. попался глава ВерхСуда Украины Князев
06:47  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 70-летие
01:21  В турецких выборах возможны неожиданные повороты, - О.Кривошапов и А.Тищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина
11:31 18.05.2023

16 мая 2023

Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина

Известный казахстанский продюсер Алексей Пучков заявил, что акимат Алматы не дал разрешение на проведение концерта Максима Галкина. Об этом передает Ulysmedia.kz.

"Произошел эффект страуса. Акимат спрятал голову в песок. Все обещания дать разрешение на проведение концертов Максима Галкина до конца недели, в начале следующей неделе и т.д. были обычным затягиванием времени и враньем. Сегодня мне сказали, что разрешение на проведение концертов Максима Галкина в Алматы не дадут! Официальный ответ обещали дать после праздников", - написал продюсер.

Пучков возмутился тем, что местный исполнительный орган может что-то разрешать и не разрешать в целом.

"Сколько можно уже издеваться над организаторами и заниматься самодурством? Откуда вообще пошла эта мода на все эти разрешение, если на законодательном уровне нет ничего подобного? Хотим даем разрешение, хотим не даем. Это что такое? Чем алматинскому акимату не угодил Максим Галкин?", - добавил продюсер.

Пользователи казнета предполагают, что Галкина не хотят запускать в Алматы из-за его активной политической позиции.

Так, блогер Алишер Еликбаев заявил, что акимат запрещает всем исполнителям, приезжающим в РК, выражать свою антивоенную позицию.

"Такая же проблема была с Меладзе, он высказался против войны в Алматы и тут же под угрозу встали его остальные концерты. И их согласовали только после того, когда он пообещал просто петь, и больше не говорить лишнего со сцены.

Галкин не певец, у него четкая позиция по вопросу нападения России на Украину и этой позиции посвящена добрая половина концерта уже откатанная в США. Поэтому просто бояться в акимате, видимо и после двух месяцев волокиты запрещают его выступление", - прокомментировал он.

Напомним, Максим Галкин раскритиковал руководство РФ за вторжение в Украине и был вынужден покинуть страну. В России ему присвоили статус иноагента.

Уже больше года Галкин выступает в Израиле и высмеивает те или иные решения руководства РФ.

Алла Пугачева отправилась в Израиль вслед за супругом. Осенью возвращалась за детьми.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684398660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Ерулан Жамаубаев принял участие в Конференции по финансированию экспорта в Казахстане
- О президенте Токаеве
- Развитие отечественной науки обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Алтай Кульгинов принял участие в образовательной конференции
- О семейных ценностях и глобальной экономике
- Кадровые перестановки
- На коллегии Минобороны обсудили вопросы боевой и мобилизационной готовности войск
- В Астане и Шымкенте произошло объединенение судов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  