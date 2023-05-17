Сына Николы Пашиняна (главы Армении) пытались похитить прямо на улице

11:36 18.05.2023

Семья премьер-министра Армении заявила о попытке похищения сына



Днем 17 мая 2023 года Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении, пытались похитить возле дома. Семья премьер-министра обвинила в этом группу родителей погибших военнослужащих, передает Zakon.kz.

Ашот Пашинян обратился в полицию, сообщает "Новости Армении-NEWS.am".



Около 12:47, со слов Пашиняна, он шел от апелляционного суда к площади Нжде. Во дворе апелляционного суда стояли родители военнослужащих, погибших во время войны 2020 года. Женщина из толпы представилась матерью погибшего военнослужащего, после чего предложила поговорить с парнем в машине. Когда они сели, она неожиданно начала движение, дальше разговор зашел о войне 2020 года, территориальных и человеческих потерях. Видя, что женщина ведет себя неадекватно, едет с превышением скорости, с нарушением правил дорожного движения, он потребовал остановить автомобиль, чтобы он мог выйти. На что она ответила, что ее сына не спросив забрали и убили, ей нечего терять, она может убить его, поэтому, не спросив, везет его в "Ераблур" (военное кладбище на западе Еревана), где решит, отпустить или нет.



Доехав до супермаркета, женщина замедлила скорость автомобиля, и тогда он выскочил с переднего сиденья во время движения. После чего, через несколько секунд, когда он встал, его сбила белая Toyota. По его словам, водитель и пассажиры Toyota были среди тех родителей, которые стояли во дворе Апелляционного суда.



Газета "Айкакан жаманак", главредом которой является супруга премьера Анна Акопян, сообщила, что Ашота Пашиняна пытались похитить вблизи его дома. Издание обвинило в этом членов организации "Зов сыновей", в которую входят родные погибших в 44-дневной войне солдат.



Между тем родители погибших военнослужащих считают, что газета жены премьера пытается отвлечь внимание общества информацией о похищении сына.



"Это дезинформация, которой пытаются отвлечь внимание общества. Инцидент действительно был, но представить подробности не могу", – сказал Sputnik Армения представитель организации "Зов сыновей" Вахид Саакян.

Стоит отметить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье похищение. Женщина, которая пыталась похитить сына премьер-министра, задержана.



Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Ранее в Армении задержали женщину за нападение с зонтом на Никола Пашиняна.



Карина Мусабаева

Армения