Как шведский король Магнус стал монахом православного Валаамского монастыря (история)

11:43 18.05.2023 У Венеры Таврической есть связь с надгробием на Валааме

Король Магнус II еще в XIV веке заклинал шведов не вступать в НАТО



Александр Широкорад



В Валаамском монастыре я впервые побывал в 1974 году. Обитель тогда использовалась не по прямому назначению, в ее стенах находился дом инвалидов. Кто-то из местных показал мне на старом кладбище могилу с треснувшей плитой, сказав, что под ней покоятся останки шведского короля Магнуса II. Честно скажу, эту информацию пропустил мимо ушей, посчитав местной легендой.



Вспомнил о могиле спустя четверть века, работая над книгой "Северные войны России". Я уже знал, что могила на Валааме упоминается академиком Николаем Яковлевичем Озерецковским в книге "Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому", где он описывает посещение острова летом 1785 года.



А в 1791-м в ответ на запрос обер-прокурора Синода графа Мусина-Пушкина, начавшего сбор рукописей и древних книг из всех церквей и монастырей для Синода, игумен Валаамского монастыря Назарий отвечал: "Объявляем Вам, что погребен в 1374 году Шведский король именем Магнуш, во святом крещении Григорий. Жития его было в сей обители в живых 3 дня. При сем по желанию ево пострижли в схиму, таким образом и скончал жизнь свою. А сделана на нем на кладбище сверх земли каменной маленькой терем, сверх лежит еще плита и на плите надписи никакой нету".



Я решил упомянуть об этой легенде и далее написать: "а на самом деле шведский король был похоронен…"



Где же? И тут выяснилось, что королевской могилы в Швеции нет. Точнее, была - в виде нагромождения больших камней на берегу моря, и туда в XIX веке водили туристов. Но позже, раскопав могилу, археологи пришли к заключению, что это захоронение бронзового века. А король, согласно норвежской хронике, утонул в море близ Бергена.



Так кто такой Магнус и что с ним приключилось? В 1316 г. в семье герцога Эйрика Магнуссона и принцессы Ингеборг, дочери норвежского короля Хакона V, родился сын, названный Магнусом. В 1319-м был свергнут с престола Биргер, родной дядя Магнуса, и трехлетний ребенок стал королем Швеции. В том же году скончался и дед, норвежский король Хакон V, и наш герой стал еще и королем Норвегии. При этом он официально именовался в Швеции Магнусом II, а в Норвегии - Магнусом VII.



Победа Александра Невского на реке Неве в 1240 г., если честно, была лишь эпизодом в серии бесконечных войн Новгорода со Швецией. К примеру, 9 сентября 1284-го новгородцы в устье Невы перебили шведское войско воеводы Трунды. Уйти удалось совсем немногим. Надо ли говорить, что если бы русскими командовал князь Даниил Московский, а не новгородский посадник Семен, то в школах бы зубрили не одну, а две Невские битвы - 1240 и 1284 годов. Увы!..



12 августа 1323 г. на Ореховом острове в истоке Невы шведы заключили с Новгородом "вечный мир". Русские не хотели длительной войны и согласились отдать шведам половину Карельского перешейка в направлении с юга на север. Далее граница шла до бассейна озера Сайма, а затем до побережья Ботнического залива там, где в него впадает река Пюзайоки. Это была древняя племенная граница между карелами и финнами - сумью (суоми), она подтверждалась и сохранялась. Таким образом, вся средняя Финляндия оставалась за Господином Великим Новгородом!



Четверть века после заключения договора мир худо-бедно сохранялся.



Однако король Магнус, подстрекаемый Римом и шведской аристократкой Биргиттой, католической фанатичкой, требовавшими немедленного обращения в католичество русских и карел, собрал большое наемное войско, в значительной степени состоявшее из датских и немецких рыцарей. Оно было посажено на корабли и в 1348-м пересекло Балтийское море. Пройдя по Неве, флотилия высадила десант на Ореховом острове.



Строители русской крепости в 1323 г. допустили серьезный просчет - крепость занимала лишь часть острова, и шведам удалось расположить осадные силы на суше, у стен твердыни. Часть войска Магнус разделил на отряды, которым приказал грабить земли по обоим берегам Невы. Попутно всех русских пленных крестить в католическую веру и брить им бороды, отказывавшихся - казнить.



6 августа 1348 г. после шестинедельной осады шведы захватили Орешек. Крепость сдалась с условием свободного выхода гарнизона. Пятистам рядовым воинам шведы дали уйти, а Кузьма Твердиславович, Авраам и восемь новгородских бояр были взяты в плен и увезены в Швецию.



Король Магнус не рискнул зимовать на Неве. Он оставил гарнизон в 800 человек в Орешке и отправился в Швецию. Но едва король уехал, как 15 августа у стен крепости появилось сильное новгородское войско. Тысяча воинов отправилась на "зачистку" окрестностей города Корелы. Шведов там перебили вместе с их воеводой Людкой (видимо, Людером). И оккупационное войско осталось только в Орешке.



24 февраля 1349 г. новгородцы пошли на штурм. Им удалось поджечь деревянные стены крепости и ряд построек внутри нее. Часть шведов сгорела, многих перебили, а остальных взяли в плен и отправили в Новгород.



Крайне затруднена датировка второго крестового походом Магнуса II на Русь. По одним источникам, он состоялся летом того же 1349-го, по другим - годом позже. Согласно шведским хроникам, флот Магнуса прибыл к устью Наровы. После приближения новгородской рати флот вышел в Финский залив и почти целиком погиб в шторм. Сам же король с остатками войска добрался до Швеции.



Русские летописи о походе Магнуса молчат. Лишь в новгородской под 1350 годом есть особняком стоящее сообщение: "А рать немецкая истопе (утопла) в море".



Что же сталось с Магнусом? В 1351 г. в Швеции начались феодальные усобицы. 3 марта 1365 г. Магнус проиграл битву претенденту на шведский престол Альберту Мекленбургскому, был пленен и провел семь лет в заключении в Стокгольмском замке. В конце 1371 г. бывшего короля выпустили на волю, и он уехал в Норвегию. А в 1374 г. корабль, на котором плыл Магнус, попал в сильный штурм и затонул. Это - версия современных шведских историков.



Но в 1-й Софийской летописи есть "Завещание короля Магнуса". Там совсем иная версия:



"Я, Магнус, король шведский, названный в святом крещении Григорий, отходя от сего света, пишу завещание при жизни своей. И наказываю своим детям, и своей братии, и всей земле Шведской: не наступайте на Русь в нарушение клятвы, потому как вам не будет удачи… А кто наступает, против того Бог будет, и огонь, и вода, чем меня наказывал".



Так ли все было? Ряд косвенных доказательств подтверждают валаамскую версию (среди документов был план старого кладбища с указанием расположения могил, позже монахов стали хоронить в ином месте).



Однако 100-процентную гарантию даст лишь исследование ДНК из захоронения на Валааме. Российские археологи предложили шведам провести экспертизу, но те категорически отказались.



Возможно, кто-нибудь и с пониманием отнесется к позиции шведских властей: зачем богатой, но бережливой нации тратить деньги на выяснение "преданий старины глубокой"? Однако в начале тысячелетия в королевстве нашлись миллионы евро на помпезное празднование 700-летия святой Биргитты. Умерла она в 1377 г. и была похоронена в монастыре в Пирите, в нескольких километрах от Ревеля. Созданные ею "смешанные" монастыри (в которых обитали и монахи, и монашки) были сразу прикрыты. Тем не менее, в 1391 г. папа римский причислил Биргитту к лику святых за активную проповедь крестовых походов против схизматиков, то есть православных. Храм, где она была захоронена, разрушен в 1577 г. войсками Ивана Грозного в ходе Ливонской войны. Но это уже мало интересовало шведов, немцев и чухонцев, поскольку они к тому времени стали протестантами.



В 1718 г. в Риме откопали великолепную статую Венеры (Афродиты) - римскую копию греческой статуи III в. до н. э. Находка поступила в собственность папы римского Климента XI.



Слух о Венере дошел до Санкт-Петербурга. Петр I предложил папе за нее большую сумму. Но Климент был большой любитель древностей и женских прелестей, и категорически отказался продавать статую. Тогда царь предложил папе обменять статую языческой богини на мощи святой Биргитты. Представляете, какое выражение лица было у Климента?! Пришлось отдать. Одно время статуя Венеры стояла в Таврическом дворце у князя Потемкина-Таврического, за что и получила название Венера Таврическая. Ныне она находится в Эрмитаже.



Что касается святой Биргитты, то после конфузии с Венерой римские власти о ней надолго забыли. Вспомнили лишь после распада СССР. В ноябре 1999 г. Иоанн Павел II освятил в Ватикане скульптуру святой Биргитты, которую назвал ангелом-хранителем Европы. В Ватикан для участия в церемонии прибыли 23 человека из Эстонии во главе с вице-спикером парламента Тунне Келамом. Пятиметровая статуя святой Биргитты была установлена в одной из внешних ниш базилики Святого Петра.



В 2003 г. в Швеции в торжественной службе, которая была совершена в монастыре Вадстена, основанном святой Биргиттой, приняли участие король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также президенты Финляндии, Латвии, Эстонии и 1400 гостей из разных стран мира.



Итак, все точки над "i" поставлены: король-схимник, который мог стать символом примирения Запада с Востоком, не нужен ни правителям, ни католической церкви. Зато востребована воинственная, хотя и не вполне нормальная в сексуальном отношении монашка, которая в своем "Откровении" точно указала путь к "христианскому единству": "начинать с увещаний, а в случае неуспеха действовать силой". Источник - СвободнаяПресса

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