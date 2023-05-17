Скончался глава Президентского архива Кыргызстана филолог Турсуняз Досалиев

11:45 18.05.2023

Некролог - Турсуняз Досалиев



Бишкек (АКИpress) – 16 мая в Бишкеке в возрасте 69 лет после тяжелой болезни скончался переводчик и лингвист, педагог Турсуняз Акматжанович Досалиев.



Пресс-служба Администрации президента распространила некролог:



Турсуняз Досалиев был широко известен как профессиональный переводчик, очень трудолюбивый человек, был многогранной личностью, отличным наставником, имел твердую гражданскую позицию, обладал глубокими знаниями и высокими моральными качествами.



Турсуняз Досалиев родился 18 января 1954 года в селе Оргочор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.



В 1975-1980 годы учился в Кыргызском государственном университете.



Свой трудовой путь он начал в 1980 году в качестве корректора информационного агентства КирТАГ и там же в последующие годы работал редактором, переводчиком и старшим редактором.



В 1990 году Досалиев Т.А. был принят на работу специалистом общего отдела Управляющего делами Совета министров Киргизской ССР, после - референтом сектора переводов общего отдела, сектора перевода канцелярии Администрации президента КР.



В 1993 году был назначен заведующим сектором издания актов и перевода канцелярии Администрации президента, в 1994 году - заведующим сектором протокола и перевода общего отдела Администрации президента.



В 2013 году распоряжением руководителя Аппарата президента был назначен заведующим Архивом президента, где проработал до марта 2020 года.



За время руководства Турсуняза Досалиева была значительно улучшена материально-техническая база архива, в рабочих помещениях проведен капитальный ремонт. При содействии руководства Аппарата президента в архиве за последние четыре года проведены работы по оцифровке документов, находящихся на государственном хранении в Архиве президента, для хранения оцифрованных материалов приобретены сетевые хранилища данных. С целью усиления работы с аудиовизуальными документами Досалиевым было инициировано создание отдела по работе с аудиовизуальными документами и информационных технологий, что позволило повысить эффективность работы архива.



За многолетний и добросовестный труд в системе государственной службы Турсуняз Досалиев в 2007 году был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.



Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о настоящем человеке, переводчике, лингвисте Турсунязе Досалиеве останется навсегда в памяти народа.



С.Н.Жапаров, Н.Т.Шакиев, А.У.Жапаров, Э.Ж.Осконбаев, З.К.Базарбеков, С.С.Касмамбетов, А.А.Касымалиев, Б.Э.Торобаев, Э.Ж.Байсалов, К.К.Ташиев, Ж.С.Кыдыкбаев, М.К.Сарбагышев, Б.З.Тулобаев, А.Т.Тумонбаев, А.Дж.Джунушалиев, М.К.Укушов, А.К.Осмонов, А.Н.Исанов, Т.О.Иманов, К.Т.Туманбаев, А.Н.Абдылдаева и др.