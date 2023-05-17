Берлин-Пекин: новая стратегия? - Елена Пустовойтова

11:56 18.05.2023 Берлин-Пекин: новая стратегия?

Почему министр финансов Германии Кристиан Линднер не поехал в Китай

Елена Пустовойтова

17.05.2023



Китайский коллега Лю Кун, с которым министр финансов Германии Кристиан Линднер был готов встретиться, в последнюю минуту от этой встречи отказался, сообщило официальное издание Брюсселя Еuractiv. Спрашивается, почему? Китайская сторона умолчала о причинах, но они и сами выглядывают из-за ее спины.



Седьмой год подряд Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. В апрельском исследовании Немецкого экономического института в Кельне и Ассоциацией немецкой промышленности тщательно изучили инвестиции в Китай и обнаружили, что с 2017 по 2021 год на долю Китая приходилось в среднем 7% прямых иностранных инвестиций Германии и 12-16% годовой корпоративной прибыли - почти столько же, сколько в Америке. Крупные немецкие фирмы и даже целые отрасли промышленности, в значительной степени, зависят от Поднебесной. А выживание известных немецких автопроизводителей и химических фирм напрямую зависит от доступа в эту страну: Китай поставляет 95% солнечных элементов, установленных в Германии, 80% ноутбуков и 58% печатных плат, которые являются неотъемлемой частью других электронных товаров. Без китайских поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства полупроводников, и литий-ионных аккумуляторов, а кроме того - антибиотиков и других важных лекарств, бизнес Германии прожить не может.



В прошлом году импорт Германии из Китая вырос на треть по сравнению с 2021 годом и составил 192 миллиарда евро, тогда как экспорт немецких товаров в Китай увеличился всего на 3% и составил около 107 миллиардов евро. Дефицит не в пользу Берлина, конечно, но кто мешает трудолюбивым немцам поработать над расширением экспорта в Поднебесную?



Симптоматично, что глава МИД Германии Анналена Бербок, совершившая в апреле визит в Китай для участия в шестом по счету китайско-германском стратегическом диалоге в области дипломатии и безопасности, начала свою поездку с посещения немецкой фирмы Mittelstand, которая производит детали для ветряных турбин в Тяньцзине. Для министра иностранных дел – нетипично. Зато это показывает важность деловых связей между Германией и Китаем. И вот на таком-то фоне начать процесс их разрушения?



Но, тем не менее, именно ведомство Бэрбок прилагает к этому максимум усилий, разрабатывая новую стратегию отношений Германии и Китая. Ее обнародование неоднократно откладывалось, поскольку разработчики пытаются свести концы с концами несовместимое: на фоне протекционистских мер США, запустивших в Европе процесс деиндустриализации, стимулировать немецкий бизнес и в то же время заставить его уменьшить зависимость от импорта важнейшего сырья из Китая.



При таком-то раскладе интересов, почему бы Кристиану Линднеру и его китайскому коллеге не поговорить? Линднер - министр финансов ФРГ. Но он еще лидер либеральной Свободно-демократической партии Германии (СвДП).



Считается, что именно Линднер и его партия призвали Германию и Европейский союз быть осторожными в своих отношениях с "системным соперником", переквалифицировав Китай из "главного торгового партнера". И это тотчас сказалось на "ахиллесовой пяте" Поднебесной.



Стремясь поймать в одну руку и наработанный тайваньский экономический гешефт, и ослабить зависимость от Пекина, СвДП с Линднером, и "зеленая" Бербок одержимы стремлением отколоть хотя бы часть высокотехнологических производств от Китая. Вслед за Вашингтоном именно к этому пристегнута сейчас внешняя политика Германии.



Поэтому вслед за Бербок вбивать клин между Тайбэем и Пекином слетала германский министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер (СвДП ) - первый член правительства Германии, посетивший Тайвань. Пекин назвал этот визит "мерзким", несмотря на то, что ведомство Бербок поспешило заявить, что Германия не отклоняется от политики "одного Китая". Но как тогда понимать Беттину Старк-Ватцингер, заявившую на подписании соглашения о технологическом сотрудничестве с министром Национального совета по науке и технологиям Тайваня Ву Цунг-цонгом, что для нее "большое удовольствие и честь быть первым министром, возглавляющим специализированный правительственный департамент, посетившим Тайвань за 26 лет" - то есть, прибывшую официально?



Понятное дело, что в Пекине заявили: Германия должна "немедленно прекратить ассоциацию и взаимодействие с силами, выступающими за независимость Тайваня, немедленно прекратить посылать неправильные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и немедленно прекратить использовать тайваньский вопрос для вмешательства во внутренние дела Китая".



Не вызывает сомнений, что Германия планомерно отходит от политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.



Эта смена приоритетов заставляет правительство Олафа Шольца озвучить, куда и как оно намерено повести немцев, в какое "завтра". Для этого и разрабатывается новая стратегия в отношении Китая, как жизненно важного партнера и главного экспортного рынка для немецких товаров.



Остальные партнеры и рынки - подождут. И раз за разом откладывая обнародование стратегии, Берлин не мог затушевать две тенденции. Одна из них заключается в том, что компании, уже вложившие значительные средства в Китай, стремятся удвоить их количество, в значительной степени полагаясь на порядочность китайских заказчиков и поставщиков. Среди таковых - Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, химический гигант BASF, поставщик автомобильных компонентов Bosch. Тот же BASF собирается инвестировать 10 миллиардов евро в новую производственную площадку на юге Китая. Volkswagen,объявил об инвестициях в размере 2,4 миллиардов евро в совместное предприятие с китайской фирмой по производству самоуправляемых автомобилей.



Кроме того - и это вторая тенденция, - немецкие компании все чаще производят продукцию в Китае для Китая. Тот же Flender в Тяньцзине обслуживает только китайский рынок. В концепции Пекина "Один пояс – один путь" это и означает гармоническое развитие межгосударственных отношений и взаимовыгодное сотрудничество. Как сказал, прибыв в минувшую пятницу в Норвегию с визитом член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган, "Китай и Европа - это две силы с глобальным влиянием, два обширных рынка и две великие цивилизации. Благодаря этому визиту я глубоко прочувствовал твердую готовность европейской стороны укреплять общение, координацию и продвигать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем".



В Берлине его не услышали. Однако конец образчику берлинского лицемерия, похоже, виден. Новая стратегия отношений с Китаем будет обнародована сразу после встречи 20 июня между канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Китая Ли Цяном. Удобная дата: можно и избежать обострения отношений до встречи, и использовать ее результат, чтобы подправить стратегию потом. Однако маску-то сбрасывать придется...



Джим Снабе, председатель правления немецкого промышленного гиганта Siemens, признался Еuractiv, что очень встревожен растущей напряженностью между крупными мировыми игроками и утверждал, что сотрудничество и обмен идеями необходимы для успешного "зеленого перехода". "Вероятно, мы были слишком наивны, чтобы делать слишком много ставок на одну-единственную большую страну по соображениям дешевого трудового рынка, - сказал он, указывая на Китай. - Давайте даже не будем говорить о разделении, - сказал он, утверждая, что Siemens настолько хорошо зарекомендовал себя в Китае, что его китайская компания может управляться независимо.



Но остается вопрос, - услышит ли его Бербок и компания?



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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