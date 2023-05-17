В Алматы откроется филиал Китайского Северо-Западного университета

12:15 18.05.2023

В КазНУ откроется филиал университета Китая



В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в КазНУ, сообщает Zakon.kz.

На встрече с участием президентов двух стран председатель правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо подписали соглашение о сотрудничестве и открытии филиала.



"Цель открытия филиала – проведение совместных научных исследований, подготовка студентов и обмен преподавателями. Северо-западный политехнический университет расположен в городе Сиань. Высшее учебное заведение, в котором обучается более 36 тысяч студентов, имеет образовательные и исследовательские программы по аэронавтике, астронавтике и морской технике", – рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.



В филиале, который открывается в КазНУ им. аль-Фараби, будут обучаться студенты из Казахстана и Центральной Азии по образовательным программам бакалавриата и магистратуры по инженерным, электронным наукам и технологиям, ІТ и др. После окончания обучения выпускникам выдаются дипломы двух университетов. Также в рамках соглашения предусмотрены обмен преподавателями и создание общих лабораторий.



Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Китае.



Анастасия Стативкина