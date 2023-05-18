"Относительный результат". Песков продолжает словоблудить вокруг полезномти "зерновой сделки"

12:57 18.05.2023

В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке

Песков: есть относительный результат на переговорах с Турцией, Украиной и ООН



18 мая 2023,

Есть относительный результат на переговорах по зерновой сделке с участием Турции, Украины и ООН. Об этом заявил в четверг, 18 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Принято решение российской стороной продолжать эту черноморскую сделку на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН", - сказал он на брифинге.



Песков также отметил, что в настоящее время прорабатываются разные варианты, которые были бы эквивалентны подключению Россельхозбанка к SWIFT.



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По его словам, "судьба сделки по-прежнему находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть". Также продолжаются переговоры по экспорту аммиачных удобрений, добавил Песков.



Как в Стамбуле закончились переговоры по черноморской инициативе

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.



Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось - на 120 и 60 дней.



Вторая часть сделки - это "Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки". Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.



В марте Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума, подписанного между РФ и ООН при посредничестве Турции.



Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, разблокировке счетов компаний РФ, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции и пр.