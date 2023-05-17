Аким казахстанского Талдыкоргана Масабаев попал в психбольницу прямо с работы в приступе буйного помешательства

13:02 18.05.2023

Аким Талдыкоргана Асет Масабаев в больнице. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата города, Масабаев находится под наблюдением главного врача.

Пресс-секретарь акима города Мади Шакенов отметил, что аким попал в больницу несколько дней назад.



"Его забрали с работы. У него был приступ на нервной почве. Сейчас состояние стабильное".

Мади Шакенов

Масабаев уже в сознании и переведен из реанимации в общую палату.



Кроме того, по словам Шакенова, ситуация находится на контроле главного врача больницы.



Масабаев является главой города с марта 2022 года.



Анастасия Московчук