Скончалась редактор кыргызстанской газеты "Дело №..." Светлана Красильникова

13:33 18.05.2023

Скончалась главный редактор газеты "Дело №..." Светлана Красильникова



Бишкек (АКИpress) – На 73-м году жизни скончалась основательница и главный редактор газеты "Дело №..." Светлана Красильникова. Информацию подтвердили ее близкие.



