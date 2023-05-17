|14:05 Сорок лет спустя: Иран и Египет решили помириться
13:51 У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику, - Дм.Бавырин
13:39 Друзья или "джунгли" - за кого Запад принимает страны Центральной Азии
13:33 Скончалась редактор кыргызстанской газеты "Дело №..." Светлана Красильникова
13:02 Аким казахстанского Талдыкоргана Масабаев попал в психбольницу прямо с работы в приступе буйного помешательства
12:57 "Относительный результат". Песков продолжает словоблудить вокруг полезности "зерновой сделки"
12:15 В Алматы откроется филиал Китайского Северо-Западного университета
11:56 Берлин-Пекин: новая стратегия? - Елена Пустовойтова
11:45 Скончался глава Президентского архива Кыргызстана филолог Турсуняз Досалиев
11:43 Как шведский король Магнус стал монахом православного Валаамского монастыря (история)
11:36 Сына Николы Пашиняна (главы Армении) пытались похитить прямо на улице
11:31 Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина
10:16 Секс в традициях кочевников: как к нему относились/занимались, - Caravan.kz
10:00 Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК
09:29 Мощь Дракона и "мягкая" сила Панды. Китай на пике мирового лидерства, - Владимир Овчинский
08:38 Только чудо может помочь Кылычдароглу победить Эрдогана, - Дм.Минин
08:32 США вмешиваются в выборы в Турции на стороне оппозиции, - В.Прохватилов
01:06 Турецкая оппозиция вошла в режим ускоренной мобилизации, - И.Субботин
01:00 Саудиты показывают России пример правильной приватизации, - А.Комраков
00:52 Bloomberg: "Большая семерка" фактически признала поражение в борьбе с Россией и Китаем
00:45 The Wall Street Journal: США превратились в выгребную яму третьего мира
00:42 США подталкивают Индию к противостоянию с Китаем, - Вл.Скосырев
00:39 Алжир подписал контракт на поставку сжиженного газа в Китай. Кто там пел и плел про надежного желтого брата?
00:38 Извращенцы идут на Восток. Ползучая "голубая" зараза, - А.Уваров
00:04 Закономерности образования и исчезновения полюсов мировой экономики, - Сергей Глазьев
00:03 Китай меняет формат сотрудничества с Центральной Азией, - В.Панфилова
00:02 Имрангейт: ситуация в Пакистане встала на паузу, - Илья Титов
|Скончалась редактор кыргызстанской газеты "Дело №..." Светлана Красильникова
13:33 18.05.2023
Скончалась главный редактор газеты "Дело №..." Светлана Красильникова
Бишкек (АКИpress) – На 73-м году жизни скончалась основательница и главный редактор газеты "Дело №..." Светлана Красильникова. Информацию подтвердили ее близкие.
Уточняется, что она скончалась в Бишкеке после продолжительной болезни.
Она была одним из основателей еженедельной газеты "Дело №...", которая выходила в Кыргызстане в течение 30 лет. Газета выходила еженедельно и тираж доходил до 80 тыс. экземпляров. Газета прекратила свое издание в 2021 году.
Во время пандемии 27 июня 2020 года от пневмонии скончался сын Светланы Красильниковой Олег Запольский. Ему было 39 лет. Запольский занимал должность начальника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.
АКИpress выражает соболезнования Виктору Запольскому и родным и близким Светланы Красильниковой.