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Друзья или "джунгли" - за кого Запад принимает страны Центральной Азии
13:39 18.05.2023

Сотрудничество стран Центральной Азии с Россией в последние годы стремительно нарастает, но не всем это нравится. Подробности - в обзоре Sputnik Кыргызстан.

16-17 мая в Томске проходила III Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема мероприятия - "Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром". На конференции прозвучало немало интересных заявлений. Вспоминаем самые важные из них.

Как Запад относится к Центральной Азии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что против России развязана экономическая, информационная, юридическая и военная агрессия, которая проецируется на Центральноазиатский регион.

"Нашим партнерам в этом районе мира Запад обещает дополнительные инвестиции, военную и материальную помощь при условии, что они публично осудят спецоперацию на Украине, присоединятся к санкциям и свернут связи с нашей страной. Американские и европейские эмиссары ездят в регион с так называемыми инспекциями, беспардонно требуя разъяснений по поводу возросшего импорта из западных стран и дальнейшей судьбы приобретенных товаров. Это верх пренебрежительного отношения к суверенным и независимым государствам, проводящим политику, ориентированную на национальные интересы", - сказал Галузин.

Для чего республики ЦА нужны Западу

Замглавы МИД подчеркнул, что США и НАТО предпринимают усилия, направленные на "сдерживание России, отрыв региона от нее и постепенное его превращение в плацдарм для угрозы нашим южным границам". Этим задачам подчинена и ведущаяся в Центральной Азии с помощью подконтрольных СМИ и НПО информационная кампания. Ее цели - формирование у населения неприятия России, вытравливание ее положительного образа за счет огульной дискредитации общей истории и разогрева националистических настроений, заявил дипломат.

"Запад рассматривает Центральную Азию исключительно в качестве инструмента своей политики сдерживания РФ и Китая, контроля этого перекрестка торговых путей из Азии в Европу и наоборот. У России же качественно иной подход к ЦА, это сопредельный регион, с которым нас связывают общая история, многоуровневая система взаимовыгодных и равноправных отношений, основанных на союзничестве и интеграции", - отметил замминистра.

Такого же мнения придерживается замдиректора Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров.

"США и их союзникам Центральная Азия нужна как плацдарм для противостояния с Россией и Китаем. Запад настойчиво пытается вовлечь регион в конфронтацию с Москвой и требует от государств ЦА сделать выбор между противоборствующими сторонами. Соединенные Штаты уже начали разговаривать с республиками Центральной Азии языком угроз и ультиматумов. Американские эмиссары в апреле посетили страны региона с целым пакетом предупреждений", - напомнил Хайдаров.

Чем опасно усиление США в Центральной Азии

По словам Хайдарова, правящие западные элиты не хотят признавать утрату доминирующего положения в мировой экономике и политике.

"Поэтому они будут пытаться дестабилизировать другие регионы мира. Сейчас на прицеле у коллективного Запада находятся Южный Кавказ и Центральная Азия. С учетом вышесказанного мы и наши союзники - Россия и Китай - должны быть готовы к различным военно-политическим сценариям развития событий. США и Евросоюз не изменили своего предвзятого отношения к странам Центральной Азии и считают наш регион "джунглями" современного мира", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что республики ЦА будут развивать отношения с теми государствами, которые способствуют их экономическому процветанию.

Доктор экономических наук, представитель Ассоциации международных исследований Станислав Ткаченко также высказался на тему геополитики.

"Пока США не отказались от идеи использовать Центральную Азию как еще одну линию противостояния с Китаем и Россией, любое усиление их присутствия в регионе - в виде спонсорства "цветных революций" или поддержки религиозно-экстремистских организаций - несет угрозу вооруженных столкновений", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что эти действия Вашингтона могут быть "своевременно купированы и нейтрализованы" Москвой или Пекином в сотрудничестве с пятью государствами региона.

Другие интересные заявления

Москва последовательно выступает за скорейшее и окончательное решение пограничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном и с удовлетворением отмечает положительную динамику этого процесса (Михаил Галузин).

Влияние США и их сателлитов в регионе после августа 2021 года снизилось до беспрецедентного уровня за последнее десятилетие. Этим попытаются воспользоваться другие крупные региональные державы - Индия, Иран, Турция, - увеличивая свое присутствие в экономической и внешнеполитической сферах стран ЦА (Станислав Ткаченко).

Глобальные Юг и Восток устали от американоцентричной оценки современных процессов. Народы ЦА не хотят, чтобы регион использовался Соединенными Штатами для удовлетворения геополитических, геоэкономических и геокультурных амбиций коллективного Запада (Рустам Хайдаров).

Интерес Китая к Центральной Азии носит стратегический характер и не представляет угрозы для региона. КНР стремится увеличить стрессоустойчивость своей экономики перед лицом нарастающего противостояния с США, поэтому доступ к транспортным путям, рынкам и сырьевым ресурсам Центральной Азии становится жизненно необходимым. Целью Пекина является стабильная и дружественная ЦА (Станислав Ткаченко).

Некоторые страны Центральной Азии готовы присоединиться к антироссийским санкциям, но понимают, что искусственное разрушение связей с Москвой может привести к большему ущербу (Михаил Галузин).

Квоты для студентов из Центральной Азии в российских вузах на 2023/2024 учебный год значительно увеличены, к примеру, для Кыргызстана - на 200 мест. Сегодня в РФ обучаются 185 тысяч студентов из государств ЦА, в том числе 68 тысяч - за счет российского бюджета (Михаил Галузин).

Сейчас в сфере образования востребованы любые форматы сотрудничества России и стран Центральной Азии, и в будущем ситуация не изменится (доцент кафедры мировой политики Томского государственного университета Артем Данков).

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684406340


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