Сорок лет спустя: Иран и Египет решили помириться

14:05 18.05.2023 После нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом на Ближнем Востоке происходят большие изменения



Ксения Логинова



Иран и Египет планируют в ближайшее время восстановить дипломатические отношения. Стороны возвращаются к нормализации спустя 43 года. До этого неоднократно предпринимались попытки примириться, однако сделать это не получалось. О потеплении в отношениях заговорили лишь после сближения Тегерана со своим главным соперником в регионе - Эр-Риядом. В последнее время на Ближнем Востоке меняется расстановка сил. Насколько происходящее выгодно России - разбирались "Известия".



От нормализации к конфронтации и обратно



"Переговоры между Ираном и Египтом продолжаются в Ираке, отношения между двумя странами возобновятся в ближайшее время", - заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Фада Хусейн Малики. Он отметил, что сначала будут открыты посольства двух стран, а после организуют встречу иранского лидера Ибрахима Раиси и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. До этого в Каире объявили о возобновлении выдачи иранским гражданам туристических виз.



Ранее между странами существовали довольно прочные связи. Однако они были разорваны в 1980 году после Исламской революции в Иране, когда Каир дал убежище свергнутому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви, и после подписания мирных Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем.



В результате Египет стал единственным арабским государством, у которого не было официальной дипмиссии в исламской республике.



Вместо того чтобы наконец примириться, стороны все больше отдалялись друг от друга. Каир во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов поддерживал Багдад, а также выстраивал близкие отношения с Соединенными Штатами, что не могло не раздражать Тегеран. В ответ в Иране героизировали религиозного фанатика Халеда Исламбули, убийцу египетского президента Анвара Садата.



Впервые о возможном потеплении заговорили после арабской весны. В Египте был свергнут Хосни Мубарак, и страны взяли курс на нормализацию отношений: был назначен посол Египта в Иране и глава иранской дипмиссии в Египте.



В 2012 году египетский лидер Мухаммед Мурси совершил первый исторический визит в Иран со времен Исламской революции. Через год иранский лидер Махмуд Ахмадинежад приехал с официальным визитом в Тегеран.



Казалось, что долгожданная нормализация отношений не за горами. Между двумя странами было восстановлено прямое авиасообщение, а исполнявший тогда обязанности министра иностранных дел Набиль Фахми заявил, что "Египет стремится к стабильным и позитивным отношениям с Ираном".



Но из-за разногласий потепление постепенно сошло на нет. В 2015 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что у его страны нет никаких отношений с Ираном, только на полях разных организаций. Спустя восемь лет он решил пересмотреть свою позицию.



Тектонические сдвиги



В последнее время внешняя политика всего региона претерпела серьезные изменения. Поводом для этого стало желание Тегерана и Эр-Рияда, которые в течение нескольких десятилетий были главными геополитическими соперниками в регионе, нормализовать отношения через семь лет после разрыва.



Поводом для сворачивания всех связей было тесное взаимодействие Саудовской Аравии с США, а также казнь в Эр-Рияде влиятельного шиитского богослова, который критиковал монархию в королевстве. Разгневанные демонстранты в Иране напали на здание посольства Саудовской Аравии. Тогда Эр-Рияд разорвал дипотношения с исламской республикой.



На фоне конфронтации между странами шли гибридные войны в Йемене и в Сирии. Противостояние Тегерана и одного из главных союзников США в регионе - Эр-Рияда - было на руку Вашингтону.



Однако постепенно стороны осознали, что обоим государствам выгодно помириться и восстановить дипломатические отношения. Это решение зрело давно. Первым посредником стал Багдад. С 2021 года в иракской столице прошло несколько раундов переговоров. Диалог то возобновлялся, то вновь заходил в тупик. Через год казалось, что успех совсем близко. Королевство впервые с 2016 года выдало визы трем иранским дипломатам, которые работали по линии Организации исламского сотрудничества.



К тому же Иран не стал возражать против объединения энергетических сетей Ирака и Саудовской Аравии, хотя до этого считал иракскую энергетику сферой своих интересов. Но потом Тегеран переключился на урегулирование внутренних проблем и о примирении с Эр-Риядом больше не воспоминали.



Успешную попытку примириться вновь предприняли в марте 2023 года. Посредником выступил Китай. В результате страны договорились восстановить дипотношения.



Вслед за нормализацией отношений между Тегераном и Эр-Риядом Саудовская Аравия решила возродить отношения с Сирией, помимо этого, Дамаск вернулся в Лигу арабских государств.



России это выгодно



Нормализация отношений между Ираном и Египтом - закономерное явление, считает востоковед, публицист Андрей Онтиков.



- Один из главных спонсоров Египта - Саудовская Аравия. Эр-Рияд оказывает значительную экономическую поддержку, поэтому по чувствительным для королевства вопросам Каир следует тому курсу, которого придерживается Саудовская Аравия. В последнее время происходит взаимное сближение между Эр-Риядом и Тегераном, - пояснил эксперт в беседе с "Известиями".



По мнению политолога, в настоящее время на Ближнем Востоке идет бурный процесс налаживания отношений. Он объясняет это, в частности, стремлением арабских монархий снизить роль США в регионе Персидского залива, уравновесить это влияние за счет Китая.



По словам Онтикова, происходящее вовсе не означает, что Эр-Рияд станет союзником Пекина. Речь идет о ребалансировке влияния Америки в сторону Китая. Это в целом соответствует интересам России.



- Москва раньше выступала с идеей создания в зоне Персидского залива организации по типу ОБСЕ, чтобы страны региона сами урегулировали свои противоречия, а всем остальным государствам, в том числе самой РФ, была бы предоставлена роль наблюдателя в этой организации, так же, как Китаю, США, - добавил собеседник.



Востоковед полагает, что реализацией российской инициативы вплотную занялся Китай. России в целом выгодно, чтобы на Ближнем Востоке стало спокойнее, поскольку любая нестабильная ситуация в регионе может повлиять и на РФ - через Среднюю Азию, Кавказ.



- Идет ориентация Ближнего Востока на Пекин. Верхушкой этого зонтичного образования в регионе является не Россия и КНР, а только Китай. Процессы в целом позитивные, но это не отменяет того, что России предстоит активно работать, чтобы не упустить свою выгоду из происходящего и не отдать ее полностью Китаю, - резюмировал Андрей Онтиков.



Облегчит логистику



Схожую точку зрения разделяет научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. По его словам, Иран и Египет - два крупных центра силы, обладающих значительной военной силой, которая усиливается за счет их географического положения. Во второй половине ХХ века отношения Каира и Тегерана были достаточно плодотворными, сохранилось множество фотографий бывшего египетского лидера Анвара Садата и его иранского коллеги Мохаммеда Реза Шаха, отметил специалист. Однако затем наступило затишье сроком на 43 года.



В настоящее время анонсировано резкое потепление. Если отношения будут развиваться конструктивно, то это означает укрепление стабильности в регионе.



- Как минимум можно сказать, что Иран и Египет - важнейшие факторы влияния на палестинские фракции, как умеренные, так и радикальные. Именно при посредничестве Каира заключаются все соглашения о прекращении огня между Израилем, ХАМАС и "Исламским джихадом" (признан в РФ террористическим) в секторе Газа, - считает Василий Останин-Головня.



Иран при этом оказывает всестороннюю поддержку палестинцам на уровне международного сообщества, например, по линии ООН. Так что нынешнее потепление отношений между Тегераном и Каиром будет способствовать определенной стабилизации палестино-израильской проблемы, уверен эксперт. Он добавил, что довольно важно учитывать и региональный контекст: нормализацию между Ираном и Египтом объявили после сообщений о примирении Ирана и Саудовской Аравии.



- За счет своей мощи королевство является сегодня центральным государством Арабского Востока. Если бы Египет пошел на этот шаг раньше, без учета мнения арабской семьи, то могли возникнуть проблемы по линии Лиги арабских государств. Только в контексте ирано-саудовских отношений возможны такие шаги со стороны других тяжеловесов, - указал Останин-Головня.



Он считает, что для России происходящее выгодно. Как минимум это отвечает интересам Москвы по стабилизации Ближнего Востока.



- Есть концепция "единой архитектурной безопасности", которую РФ пытается там реализовать с учетом интересов всех ключевых игроков. С более прагматичной точки зрения, когда крупные российские корпорации занимаются проектами в таких странах, как Турция, Иран и Египет, очень выгодно иметь нормальные отношения между ними. Это значительно облегчает задачи логистики, инфраструктурные аспекты для более интенсивного и эффективного продвижения существующих проектов, - подытожил политолог. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684407900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

- Ерулан Жамаубаев принял участие в Конференции по финансированию экспорта в Казахстане

- О президенте Токаеве

- Развитие отечественной науки обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

- Алтай Кульгинов принял участие в образовательной конференции

- О семейных ценностях и глобальной экономике

- Кадровые перестановки

- На коллегии Минобороны обсудили вопросы боевой и мобилизационной готовности войск

- В Астане и Шымкенте произошло объединенение судов

