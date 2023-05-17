В РосГосдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО... Куда б депутатов отправить...

18:54 18.05.2023

17 мая 2023



Депутат Госдумы Федот Тумусов во время обсуждения законопроекта, касающегося обращения с бродячими животными, поинтересовался, изучалась ли разработчиками законопроекта возможность обучения и использования отловленных бродячих собак в качестве служебных, в том числе в зоне СВО. Об этом парламентарий уточнил в ходе заседания палаты, трансляцию вел телеканал "Дума ТВ".



Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий регионов в отношении бездомных животных, напоминает "Свободная пресса". Документ позволяет субъектам выбирать метод отлова и действия в отношении пойманных особей, пишет РИА ФАН.



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"У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам … Крупных таких, агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону специальной военной операции - пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", - предложил Тумусов.



Как отметил депутат, опыт Великой Отечественной войны показывает, что животные могут участвовать "и в других делах".



При этом зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков подчеркнул, что не знаком с подобным опытом и не считает целесообразным регулировать этот сектор в рамках проекта закона.