Низкая рождаемость грозит закрытием школ и колледжей в Гонконге

21:08 18.05.2023 Жительницы Гонконга отказываются заводить семью, а эксперты ломают голову над тем, как обратить тенденцию вспять, сообщает Zakon.kz.

Низкий уровень рождаемости в Гонконге привлек внимание экспертов на фоне новостей о том, что в некоторых школах закроют школы для начальных классов из-за уменьшения числа учеников, сообщает SCMP.



Учителя, выпускники и родители нынешних учеников устраивали эмоциональные обращения, подписывали петиции и лоббировали интересы районных советников и законодателей в надежде спасти школы.



Решение об их закрытии приняли потому, что в 2017 году родилось всего 56 500 детей, которые в сентябре пойдут в начальную школу. В городе гораздо больше школ, чем нужно.



Однако в течение следующих пяти лет, начиная с 2018 года, число родившихся детей последовательно падало, достигнув в 2022 году рекордно низкого уровня в 32 500 человек, что грозит худшими перспективами не только для школ, но и для самого общества.



Некоторые дошкольные учреждения и детские сады уже закрылись. После начальных школ под ударом окажутся средние школы, и сотни учителей могут остаться без работы.



Затем последует воздействие на высшие учебные заведения, рабочую силу и ключевые отрасли экономики города.



"Кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, случился не вчера. Мы предвидели его наступление в 2018 году, но не смогли к нему подготовиться".

Профессор кафедры здоровья населения Университета Гонконга Пол Ип Сиу-фай

За последние годы стало ясно, что молодые женщины и супружеские пары не только откладывают рождение детей, а многие вообще не хотят их иметь.



"Молодое поколение больше не верит в концепцию продолжения рода. Они больше не называют себя "бездетными", а "свободными от детей" и воспринимают это в позитивном ключе. Это действительно сигнализирует о том, что впереди еще больше проблем".

Пол Ип Сиу-фай

34-летняя менеджер по маркетингу, представившаяся как А Йинг, вышла замуж три года назад. Ее муж был не против иметь детей, но она – нет.



Кроме политических потрясений ее также отпугивали расходы на воспитание ребенка и городская "конкурентная" культура, которая начинается уже с ясельного возраста.



"В наше время от детей ожидают, что они будут многому учиться, посещать множество курсов и проходить собеседования, чтобы попасть в хорошие школы. Дело не только в эмоциональном стрессе, но и в финансовом бремени. Если я не могу обеспечить своему ребенку все самое лучшее, может, мне вообще не стоит рожать?".

А Йинг

В 2022 году они с мужем завели кошку и считают ее членом семьи. С тех пор в их семье перестали говорить о детях.



Более трех из четырех женщин Гонконга, родившихся в 1951 году, имели по крайней мере одного ребенка до достижения 30 лет. Однако среди женщин, родившихся в 1991 году, менее одной из четырех имели ребенка к 30 годам.



Женщины стали рожать первого ребенка позже, чем раньше, и все больше женщин остаются бездетными в конце репродуктивного периода.



Согласно отчету Фонда ООН в области народонаселения, опубликованному в прошлом месяце, Гонконг также находится в худшем положении по общему коэффициенту рождаемости (TFR) – количеству детей, которых женщина может родить в течение своей жизни.



Показатель Гонконга 0,8 – самый низкий в мире, за ним следуют Южная Корея – 0,9, Сингапур – 1,0 и Япония – 1,3. Коэффициент TFR должен составлять 2,1, чтобы население могло само себя замещать.



Среди развитых западных стран TFR во Франции составляет 1,8, затем следуют США – 1,7 и Великобритания – 1,6.



Нехватка детей подстегнула некоторые страны к действиям, направленным на изменение тенденции рождаемости, причем скандинавские страны заняли лидирующие позиции, предоставляя родителям щедрые пособия.



В Швеции, где коэффициент TFR составляет 1,7, оба родителя получают в совокупности 480 дней родительских пособий на ребенка, то есть деньги, которые они получают, чтобы иметь возможность оставаться дома с детьми вместо того, чтобы работать, искать работу или учиться.

Родители в Дании, где коэффициент TFR также составляет 1,7, получают 52 недели оплачиваемого родительского отпуска.

В начале 2023 года Япония воспользовалась, по ее словам, "последним шансом" обратить вспять падающую рождаемость, приняв ряд беспрецедентных мер, увеличив государственные субсидии на воспитание детей, расширив доступ к услугам по уходу за детьми и изменив культурный менталитет, поощряя отцов брать отпуск по уходу за ребенком.



В настоящее время каждая бедная семья получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 110 долларов до достижения ребенком трехлетнего возраста. После этого пособие в размере 75 долларов выплачивается до окончания ребенком средней школы.



Токио планирует отменить порог дохода для получения пособия и продлить его до окончания ребенком средней школы. Единовременное пособие на рождение ребенка, выплачиваемое всем матерям, вырастет с 3 тыс. до 3,6 тыс. долларов.



Южная Корея и Сингапур уже давно пытаются обратить вспять падение рождаемости с помощью денежных стимулов, но пока без особого успеха.



Южная Корея увеличивает свои стимулы. В настоящее время корейские матери получают 2 миллиона вон (1 495 долларов) при рождении ребенка.



Младенцы получают ежемесячное пособие в размере 700 тыс. вон в первый год жизни, а затем 350 тыс. вон в месяц до двухлетнего возраста. В следующем году размер пособия увеличится до 1 млн вон и 500 тыс. вон соответственно, а ежемесячное пособие в размере 200 тыс. вон будет выплачиваться до тех пор, пока дети не начнут посещать начальную школу.



Сингапур выплачивает "детские бонусы" в размере 11 тыс. сингапурских долларов (8 224 доллара США) за первого и второго ребенка и 13 тыс. сингапурских долларов – за третьего и последующего ребенка, причем выплаты производятся в рассрочку.



Правительство также перечисляет 5 тыс. сингапурских долларов на специальный "счет развития ребенка", который можно использовать в образовательных или медицинских целях. Оно также компенсирует вклады родителей с учетом лимита, пока ребенку не исполнится 12 лет.



Работающим мамам нужно больше детских садов

Гонконг воздерживается от предложения денежных стимулов для детей, хотя правительство продлило декретный отпуск на четыре недели до 14 недель и отцовский отпуск с трех дней до пяти, а также имеет налоговое пособие на ребенка.



Министр финансов Пол Чан Мо-по в своем последнем бюджете в феврале объявил, что налоговое пособие на детей будет увеличено на 10 тыс. гонконгских долларов (1 275 долларов США) до 130 тыс. гонконгских долларов, но отверг призывы к денежным вознаграждениям или субсидиям на ЭКО.



Министр труда и благосостояния Крис Сун Юк-хан ранее сказал, что решение завести ребенка является "важным семейным решением", и правительство должно избегать чрезмерного вмешательства в такие вопросы, но способствовать созданию благоприятной среды для родителей.



Законодатель и мать двоих детей Юнис Юнг Хой-ян, чья "Новая народная партия" призывала к более прогрессивным мерам для повышения рождаемости, заявила, что "никто не решит рожать ребенка из-за налоговых льгот".

Она отметила, что демографическая политика города в настоящее время направлена в основном на привлечение талантливых специалистов со всего мира, и этот подход она назвала "недальновидным".



Юнг призвала восстановить комитет высокого уровня по демографической политике, подобный тому, который был создан в 2012 году. Эта идея была отвергнута правительством в апреле.



Став первым законодателем, родившим за время своей работы, Юнг призналась, что проводит мало времени со своими двумя девочками, которым сейчас четыре и три года.



"Я могу увидеть их и обнять только в течение 15 минут, когда они собираются в школу каждое утро. Когда я возвращаюсь в 9.30 вечера после ужина, они уже спят. Многие родители в Гонконге сталкиваются с тем же".

Юнис Юнг Хой-ян

Она призвала правительство взять на себя инициативу и ввести дневной уход на рабочем месте в государственных учреждениях, чтобы работающие там госслужащие могли проводить больше времени со своими детьми.



Профессор Теренс Чонг Тай-Лунг, исполнительный директор Института мировой экономики и финансов при Китайском университете Лау Чор Так, сказал, что у правительства есть достаточные финансовые резервы, чтобы предоставить денежные пособия или внедрить более благоприятные для семьи меры, такие как продление отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком.



Однако он убежден, что ни одна из этих мер не поможет переломить тенденцию.



"Ни одной развитой экономике мира не удалось поднять уровень рождаемости, потому что они так и не смогли решить главную проблему – высокую альтернативную стоимость для женщин. Поскольку после окончания университетов все больше женщин получают достойную работу, вполне естественно, что они не хотят иметь детей".

Теренс Чонг Тай-Лунг

Чонг предупредил, что у экономики и рынка недвижимости "нет будущего" в любом месте с сокращающимся населением. Единственное решение – "импортировать" молодых людей.



В 2011 году Гонконг достиг рекорда в 95 500 рожденных детей благодаря женщинам из материкового Китая, которые приехали рожать в город, чтобы их дети имели право жить в Гонконге.



Профессор кафедры здоровья населения Университета Гонконга Пол Ип Сиу-фай заявил, что в Гонконге нет недостатка в женщинах, но что изменилось, так это их мотивация рожать детей. И по его мнению, должна измениться социальная среда.



Данияр Кунафин



Гонконг Источник - Zakon.kz

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