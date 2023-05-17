Сына премьера Армении Пашиняна Ашота похитила мать убитого солдата

00:08 19.05.2023

СК республики раскрыл подробности



Вчера в Армении произошло экстраординарное событие: в издании, которое принадлежит семье премьер-министра страны Никола Пашиняну "Айкакан Жаманак", сообщили о попытке похищения его сына Ашота членами общественной организации "Зов сыновей", в которую входят родные погибших во Второй Карабахской войне солдат.



Инцидент произошел в среду, 17 мая, примерно в 15:00 по местному времени. По предварительным данным, когда юноша проходил мимо здания Апелляционного суда, его поджидала группа злоумышленников, которые завязали с ним словесную перепалку.



Затем одна из женщин, которая представилась матерью погибшего военнослужащего, предложила Ашоту сесть в ее машину, чтобы поговорить в спокойной обстановке. Как только он сел, она внезапно завела авто.



В машине она рассказывала Ашоту о войне и людских потерях. Юноша обратил внимание, что женщина ведет себя за рулем неадекватно: превышает скорость и нарушает правила дорожного движения. На просьбу остановить машину, та призналась, что везет парня на военное кладбище "Ераблур", где уже будет решать - отпускать его свободу или может убить.



По данным пресс-службы СК Армении, на одном из перекрестков женщина была вынуждена сбавить скорость, и Ашот быстро открыл переднюю правую дверь машины и выпрыгнул на проезжую часть, а через несколько секунд на него наехала белая "Тойота". За рулем авто, по утверждению парня, находились люди, которые поджидали его возле Апелляционного суда.



"Заботясь о своей безопасности, он сразу же вбежал на территорию супермаркета", - говорится в сообщении. В результате Ашот Пашинян получил травму ноги и обратился в полицию.



По данным армянских СМИ, под арестом по подозрению в похищении находится Гаяне Акопян. В СИЗО ей стало плохо, и она была доставлена в больницу. При этом оппозиционные депутаты требуют немедленно освободить женщину. Возле полицейского участка, куда ее доставили, даже произошла потасовка между полицейскими и гражданскими активистами.



Проправительственные армянские издания сообщают, что организатором похищения мог быть Гарик Галеян - отец погибшего в Нагорном Карабахе Мхитара Галеяна. В 2022 году он уже привлек внимание полиции после того, как угрожал захватить школу, детский сад или университет. Позже его задержала полиция за незаконное проникновение на территорию одной из воинских частей и потасовку с заместителем командира.



В Армении совершена попытка похищения сына Пашиняна



Представитель "Зова сыновей" Вахид Саакян опроверг факт похищения. "Это дезинформация, которой пытаются отвлечь внимание общества. Инцидент действительно был, но представить подробности не могу", - заявил Саакян. Там настаивают, что парень сам сел в машину, за руки его никто не хватал, а значит, похищения не было.



По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Похищение человека в отношении лица или его близкого родственника, или близкого лица в связи с исполнением этим лицом своей государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельности".



Елена Синявская