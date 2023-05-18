Китай становится вторым гарантом безопасности Центральной Азии, - Владимир Скосырев

00:39 19.05.2023

18.05.2023



Соседи КНР боятся потерять поддержку со стороны России

Владимир Скосырев



Шавкат Мирзиеев и председатель КНР Си Цзиньпин договорились поднять отношения двух стран на новый уровень.

Председатель КНР Си Цзиньпин, проведя в древнем городе Сиань встречи с каждым из пяти лидеров бывших советских республик, подчеркнул прочность уз между Поднебесной и регионом. В пятницу состоится пленарное заседание, на котором будет принят важный документ. По мнению экспертов, в заявлении или договоре будет сказано об укреплении экономического сотрудничества и о решимости противостоять религиозному экстремизму и попыткам внешних сил навязать свои порядки молодым государствам.



Первым прибыл в Сиань президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Приветствуя гостя, Си поздравил его с 70-летием. Токаев сказал, что Китай и Казахстан объединяет желание укрепить региональную и международную безопасность и экономическое взаимодействие.



Лидеры также согласились обеспечить стабильную работу казахской части газопровода из Центральной Азии в КНР, а также углублять сотрудничество в добыче нефти и урана.



Беседа с казахстанским гостем задала тон беседам председателя КНР с другими лидерами независимых государств. В прошлом году двусторонняя торговля Китая с Центральной Азией достигла, по данным Reuters, 70 млрд долл. Но атмосферу саммита нельзя назвать безмятежной. Он совпал по времени со встречей на высшем уровне "семерки" в Японии. Как ожидают, там Пекин будут обвинять в том, что он "использует принуждение" в экономических связях с развивающимися странами. В результате они оказываются в долгах.



Накануне открытия саммита в Сиане китайские СМИ называли регион воротами для проекта "Пояс и путь", который Си провозгласил в Казахстане в 2013 году. Китай стал главным кредитором стран региона. Займы Китая Киргизии и Таджикистану составляют более пятой части их ВВП. Независимым государствам не по нутру такая зависимость. Но их главный традиционный партнер – Россия втянута в кризис в Украине и подвергнута санкциям. Поэтому, говорит Темур Умаров, сотрудник центра Евразии в Берлине, они хотят иметь альтернативу России. И первой такой альтернативой стал Китай.



Но в награду за экономическое сотрудничество и займы Китай хочет получить поддержку в обеспечении безопасности в регионе. Ведь три государства граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, где в прошлом десятилетии происходили стычки между мусульманами и китайскими стражами порядка. Захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) еще больше усилил опасения в Пекине, что исламский экстремизм проникнет в Синьцзян. Насколько далеко будут готовы пойти партнеры Китая по пути взаимодействия с армейскими подразделениями и силами безопасности КНР, станет ясно после подписания то ли заявления, то ли пакта 19 мая.



Еще одна тема, которую муссирует западная пресса, – это "ослабление" позиций Москвы и постепенное "вытеснение" ее из Центральной Азии Пекином. В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Будущий документ, как это раньше бывало, станет какой-то общей декларацией об основных направлениях сотрудничества. Документ будет перекликаться с положениями, зафиксированными в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в инициативе "Пояса и пути". В то же время с этими странами у Китая есть двустороннее сотрудничество в области безопасности. Китай для них – крупный поставщик вооружений, готовит их кадры. Это тоже может найти отражение в документе.



Обычно, когда Китай проводит переговоры с региональными партнерами, принимается комплексный документ. В нем речь идет об инфраструктуре, экономических, гуманитарных связях, безопасности. Безопасность и в этот раз будет затронута. Это будет ответ на активность Америки".



Раньше была популярна теория, гласившая, что Россия отвечает только за безопасность, а Китай занимается только экономикой. Эта теория никогда не имела отношения к реальности, сказал эксперт. На самом деле Китай играет важную роль в региональной безопасности. Но тут не все просто. В регионе распространены антикитайские настроения. Тут сказывается религиозный фактор, события вокруг уйгуров в Синьцзяне, да и историческая память о покорении Восточного Туркестана Китаем. Такие настроения подогреваются религиозными группами и Западом.



"Разговоры о вытеснении России Китаем несостоятельны. Политики в этих странах максимально заинтересованы в поддержке разных сил. И, конечно, они стремятся сохранить поддержку со стороны России", – заключил Кашин.



Чжу Юнбяо, профессор университета в городе Ланьчжоу, в известной мере разделяет оценку эксперта "НГ". По его словам, Пекин уже не удовлетворяет сотрудничество с центральноазиатскими государствами на двусторонней основе. Он хочет иметь документ, позволяющий развивать отношения с регионом в целом.