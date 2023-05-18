Дикое поле: хазары и половцы. Из военной истории Донбасса, - Юрий Юдин

00:46 19.05.2023 18.05.2023



Сцена из оперы "Князь Игорь" на подмостках Мариинского театра.

Хазары – народ тюркского корня и иудейского вероисповедования, частично кочевой, частично оседлый. Происходили хазары то ли от гуннов, то ли от уйгуров, то ли от алтайских тюркских племен.

Хазарский каганат (650–969) в свои лучшие времена контролировал Нижнее Поволжье и дельту Волги (где хазары основали свою столицу Итиль). А также Дербент (узкий проход вдоль Каспия в Закавказье и Персию). А также Крым и Керченский пролив (включая Тамань и древний Херсонес). И безраздельно хозяйничали в причерноморских степях. В их числе были и степи донецкие – в частности, соляные промыслы близ Торских озер.



Хазары подчинили Великую Булгарию – кочевое объединение, выходцы из которого основали Болгарию нынешнюю. Воевали с арабами (арабский Халифат, воспаленный ранним исламом, как раз начинал свою экспансию). То враждовали, то мирились с Византией. Черное (а порой и Азовское) море в ту пору именовали Хазарским.



Хазар считают своими прямыми предками крымские татары. Хотя в их этногенезе поучаствовали и скифы, и гунны, и печенеги, и половцы.



Теория происхождения запорожских козаков от хазар – это так называемый хазарский миф, сочиненный в начале XVII века и популярный у украинской казацкой старшины.



Миф этот стал идеологией козацких вольностей и отличного от москалей исторического пути козаков. Точно так же польская шляхта считала себя потомками сарматов, а своих же землепашцев – быдлом, составляющим, по сути, другой народ. В запорожскую козацкую спесь уходит корнями нынешний украинский национализм.



О хазарах много писал Лев Гумилев – хотя академические историки считают его теории, мягко говоря, небезупречными. Упомянем и "Хазарский словарь" Милорада Павича – сочинение откровенно баснословное, но весьма яркое.



Впрочем, почти все сведения о хазарах подернуты густым налетом мифологии.



ВЕЩИЙ ОЛЕГ



Самый известный древнерусский борец с хазарами – князь Олег, прозванный Вещим ("Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам"). Когда он родился, точно неизвестно, а умер он 1111 лет назад – в 912 году. Многие считают именно Олега основателем Древнерусского государства.



Олег был варяг, родственник легендарного Рюрика. Рюрик умер в 879 году, его наследник Игорь был еще младенцем, и Олег стал княжить в Новгороде в качестве опекуна Игоря.



Сделавшись "и.о. князя", Олег не печалился о своем статусе, а расширял пределы державы. Уже в 882 году он взял приступом Смоленск и Любеч и посадил там своих людей.



Затем добрался до Киева, где правили самозванцы Аскольд и Дир, тоже варяги, но не княжеского рода. Олег выманил их из крепости и хладнокровно умертвил.



В Киеве ему понравилось, он перенес сюда княжеский стол и объявил Киев матерью городов русских (то есть матрополисом – столицей, городом-маткой). Так началось государство, позднее названное историками Киевской Русью, хотя от этого названия сейчас норовят отказаться.



В следующие четверть века Олег подчинил древлян, северян, радимичей, уличей и тиверцев, одних – силой оружия, других – уговорами. В 907 году он совершил поход на Константинополь. Город не взял, но византийский император Лев VI Философ предложил ему огромную дань, вечный мир и беспошлинную торговлю. Именно тогда Олег "прибил свой щит на вратах Цареграда". Правда, многие считают эту летописную версию откровенно баснословной. Но как оно было в действительности, мы уже не дознаемся.



Походы Олега против хазар, похоже, были менее успешными. К нашей досаде, византийские и арабские хроники сообщают о них путано и невнятно.



"Повесть временных лет" приводит обращение Олега к северянам: "Я враг хазарам, поэтому и вам незачем платить им дань". К радимичам: "Кому дань даете?" Те ответили: "Хазарам". И говорит Олег: "Не давайте хазарам, но мне давайте". Северяне – племя славян, по которому назван Северский Донец. Стало быть, к территории Донбасса хазарские походы Олега имеют прямое отношение.



Впрочем, успехи Олега были временными. Сокрушительное поражение хазарам нанес в 960-х годах другой киевский князь – воинственный Святослав. Он спустился по Оке и Волге и взял хазарскую столицу Итиль. А затем разгромил крупные хазарские крепости – Семендер на Каспии и Саркел на Дону.



После этого поражения хазары уже не оправились. Хотя позднее их добивал еще сын Святослава – Владимир Красное Солнышко, святитель Руси.



СМЕРТЬ ГЕРОЯ



После византийского похода Олега прозвали Вещим (близкие понятия – "вещун", "ведьма"). Русские былины о Волхе Всеславьевиче и Вольге Святославиче, с которыми отождествляли Олега, рисуют образ чудодея-оборотня шаманского типа, который побеждает врагов магией и понимает язык зверей и птиц. Похоже, Олег, искусный дипломат, хитрый тактик и прозорливый правитель, казался современникам колдуном.



Крупный просчет Олег допустил лишь однажды. Когда он был в очередном походе, к Киеву подступили мадьяры по пути в Венгрию. Если верить венгерской хронике, киевлянам пришлось выложить крупную сумму денег и отдать тысячу лошадей, чтобы кочевники оставили город в покое. Кстати, вместе с мадьярами в Венгрию откочевали и три хазарских рода.



"Повесть временных лет" сообщает, что в 912 году Олег погиб от укуса змеи и был похоронен в Киеве на горе Щекавице. Легенда о пророчестве волхва и любимом коне, из черепа которого выползает змея, изображает нашего вещуна довольно-таки беспечным.



На самом деле эта легенда – вариант "основного мифа" восточных славян, который реконструируют Всеволод Иванов и Владимир Топоров. В этом мифе громовержец Перун вечно бьется со своим противником, змееподобным Велесом. Питерский Медный всадник – другое обличье этого мифа ("только лошадь и змея – вот и вся его семья").



Можно придумать и политическую трактовку этой легенды: вот-де не завел Олег тайной полиции, не бил по головам хитрых волхвов, и они, змеи подколодные, устроили заговор.



Но почти всякая конспирология – это другая редакция старых мифов, внятная нынешнему обывателю. Скажем, легенды об аптекаре-отравителе Генрихе Ягоде и других врачах-убийцах сталинской эпохи. Или о зловещем спруте Джордже Соросе – потомке венгерских хазар.



Это не значит, что Ягода и Сорос белые, пушистые и без вины виноватые. Просто их неблаговидные деяния хорошо ложатся в канву древнего мифа.



Как бы то ни было, образ Вещего Олега глубоко запал в наше коллективное бессознательное. Свидетельством тому хрестоматийные полотна Васнецова, стихи Пушкина, Рылеева, Тютчева, Алексея К. Толстого.



Последние стихотворные версии принадлежат Владимиру Высоцкому ("Как вдруг набежали седые волхвы, к тому же разя перегаром"). А также Льву Лосеву, который подхватывает мелодию Высоцкого:



"У них перемирие, пир, перегар. Забыты на время раздоры. Крещеные викинги поят булгар, обрезанных всадников Торы. Но полон славянскими лешими лес. А в небе Стожары. А в поле Велес.//



Еще некрещеному небу Стожар от брани и похоти жарко. То гойку на койку завалит хазар, то взвоет под гоем хазарка: "Ой, батюшки светы, ой, гой ты еси!" И так заплетаются судьбы Руси".



Действительно, уже в первой дружине Олега служили варяги, словене, кривичи, чудь и меря. Так что его можно считать и основателем нашей национальной политики.



ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ



Половцы (они же кыпчаки и куманы) – также кочевой народ тюркского корня, обитавший в причерноморских степях с середины XI века и до нашествия орды Батыя.



Из ряда других тюркских племен (печенегов, ясов, берендеев, торков) половцы выделились многочисленностью и военными успехами. И постепенно вытесняли или ассимилировали своих степных конкурентов – пока сами не растворились в монгольской орде.



Но мы запомнили половцев лучше других степняков благодаря "Слову о полку Игореве" и опере Бородина "Князь Игорь".



Основу войска половцев составляла легкая кавалерия с характерной степною тактикой: быстрые нападения, ложные отступления, нехитрые засады и т.п.



Впрочем, есть отрывочные данные, что половцы владели арбалетами и какой-то разновидностью "жидкого огня", то ли византийского, то ли китайского происхождения.



С пограничными русскими княжествами (Переяславским, Киевским, Рязанским, Новгород-Северским) половцы иногда жили мирно – обменивались дарами и посольствами.



Русские князья даже роднились с половецкой знатью. Например, Юрий Долгорукий женился на дочери половецкого хана Аепы. А Владимир, сын злосчастного князя Игоря, после побега отца из плена женился на дочери хана Кончака Свободе, она же Настасья Кончаковна. И вернулся на родину с приплодом – сыном Изяславом.



Но периоды мирного сосуществования неизменно сменялись половецкими набегами – все-таки экономика кочевников "набегового типа", и военная добыча составляет важную часть их благосостояния.



Половецкие ханы дважды участвовали в разорении Киева (в 1169 и 1203 годах). С другой стороны, объединившись, русские князья успешно громили половцев (как в 1103 и 1111 годах, при живейшем участии Владимира Мономаха) и оттесняли их за Волгу и на Кавказ.



Но в целом ни русские, ни половцы не были едины: и русские княжества нередко враждовали между собой, и половецкие ханы соперничали.



Патриотизм в первобытном смысле – как территориальный императив, защита родной земли от супостата – безусловно, существовал и тогда. "Слово о полку" им прямо-таки пронизано. Но патриотизм и государственность были понятиями существенно разными. Скажем, на Куликовом поле и русские, и татары воевали за обе стороны.



Вот и половцев русские князья порой привлекали для решения междоусобных споров с другими князьями. Или, напротив, русские войска оказывались замешаны в половецких интригах.



Но в целом на половцев, как и на печенегов или ясов ("черных клобуков"), распространялось благодушное прозвание "свои поганые". В исконном значении поганый (лат. paganus) – это язычник. А в язычниках православные не видели большой угрозы – это вам не диковинная хазарская иудейская вера.



Лев Гумилев даже считал, что половцы приняли важное участие в этногенезе украинского народа, и формант "-енко" в украинских фамилиях типа Коваленко, Фоменко, Порошенко – половецкого происхождения.



На это можно ответить, что в этногенезе украинцев (как, впрочем, и русских) много кто замешался. И другие исследователи усматривают в украинских фамилиях на "-ко" типа Решко, Ляшко, Гунько адыгское происхождение. Как и в фамилиях типа Махно, Лахно, Крехно. Или – Жухрай, Шахрай, Бородай.



ПЕСНЬ О ПОРАЖЕНИИ



А неудачный поход князя Игоря – всего лишь эпизод этой почти 200-летней вражды с перемириями. Просто гений автора "Слова о полку" сделал из него событие космического масштаба и часть национального мифа.



Не откажу себе в удовольствии привести отрывок из стихов Алексея Цветкова, где детали этого мифа перекомбинируются, как в калейдоскопе:



"плашмя лежат славянороссы/ мужиковеды всей тайги/ их морды пристальные босы/ шеломы словно утюги/ повсюду конская окрошка/ евреев мелкая мордва/ и ярославна из окошка/ чуть не заплакала едва//



кончак выходит из кареты/ с сенатской свитой и семьей/ там половецкие кадеты/ уже построены свиньей/ там богатырь несется в ступе/ там кот невидимый один/ и древний химик бородин/ всех разместил в просторном супе".



Войско князя Игоря было разбито на реке Каяле. Сейчас такого названия на карте нет. Самые экзотические версии отождествляют Каялу с рекой Потудань в Воронежской области. Но большинство исследователей считают, что Каяла – это один из притоков Северского Донца, то есть территория сегодняшнего Донбасса.



Можно еще добавить, что на карте Украинской Народной Республики (УНР), провозглашенной киевской Центральной Радой в ноябре 1917 года, "Донетчина" (административный центр Славяносербск, ныне Славянск) граничила с "Половецкой землей" (Бахмут) на востоке. А также с "Подоньем" (Острогожск, Воронежская область) на северо-востоке и с "Азовской землей" (Мариуполь) на юго-востоке.



Конечно, все эти территории УНР никогда не контролировала. Но аппетиты ее на них простирались.



Вот на таких баснословных землях и идут сегодня боевые действия. Источник - НГ

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