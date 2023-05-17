"Вагнеровцы" прибрали оставленный Западом бардак в Африке, - Джастин Линг

01:07 19.05.2023 UnHerd

Великобритания



Почему Африка так тепло приняла группу "Вагнер"

UnHerd: благодаря "Вагнеру" в Африке боготворят Россию как антиколониальную державу



Сами вагнеровцы утверждают, что разбирают колониальный бардак, оставшийся в Африке после французов, пишет UnHerd. А правительства и граждане многих африканских стран боготворят Россию как антиколониальную и антитеррористическую державу благодаря действиям группы "Вагнер".



Джастин Линг (Justin Ling)



"В мире пошел фазовый сдвиг, и это очень неплохо". Столь оптимистично Евгений Пригожин оценил крепнущее влияние его группы "Вагнер" на Глобальном Юге. Квази-ЧВК под его руководством в кратчайшие сроки зарекомендовала себя самым надежным партнером в сфере безопасности для правительств в Центральной Африке - вытеснив Францию к вящему беспокойству Запада.



При этом с разрешения государства Пригожин стал острием российского внешнеполитического копья - и едва ли его сместят с этой позиции вопреки всем слухам о его якобы размолвке с Путиным. Присутствие "Вагнера" стало незаменимым как для военных целей России на Украине, так и для ее долгосрочной стабильности. А сам Пригожин - в некотором роде загадка: он одновременно представляет волю Кремля и излагает его политику, но при этом слывет редким критиком властей, причем его голос явно раздается громче других. Хотя кремлеведение - дисциплина непростая, не исключено, что Пригожин служит этакой управляемой оппозицией - ястребом, который обращается как к ярым националистам, недовольным ходом боевых действий на Украине, так и к зарубежным режимам, одержимым собственной безопасностью. И в этом отношении Пригожин представляется скорее теневым министром обороны, чем игроком полностью независимым.



На вопрос об участившихся призывах в Палате общин объявить его организацию террористической - что британское правительство и планирует сделать в ближайшие нескольких недель - Пригожин ответил: "ЧВК "Вагнер" боролась с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"*, "Боко Харам"* и другими террористическими организациями повсюду - и очень успешно". "Если ЧВК "Вагнер" принимается как террористическая организация, - саркастически продолжил Пригожин, - то я думаю, надо уравновесить эту систему. Тогда ИГИЛ и "Аль-Каида" должны стать гуманитарными миссиями: проводить собрания, приглашать туда общественность, детей и, возможно, местом для проведения будет очень неплохо выглядеть британский парламент. Я за такой расклад".



Его группа, где служат ветераны спецназа и уголовники, помогла сирийскому диктатору Башару Асаду восстановить власть в Сирии и добилась территориальных завоеваний на Украине. И теперь благодаря ему правительства и граждане Буркина-Фасо, Мали, Центральноафриканской Республики и других стран боготворят Россию как антиколониальную и антитеррористическую державу. Как объяснил камерунский политолог Джонатан Батенгене, в Африке Россия все чаще считается "надежным партнером в борьбе с терроризмом".



Игра Пригожина в Сахеле должна стать тревожным звоночком для США и Франции. Целые десятилетия их контртеррористических операций не принесли региону безопасности - наоборот, в ряде случаев их своекорыстные действия лишь разожгли новые столкновения и насилие.



Если Запад надеется разом стабилизировать Центральную Африку и лишить Россию новых торговых партнеров, ему придется не только всерьез решать проблемы безопасности в регионе, но и признать, что он сам их отчасти создал. Во многом дело в том, что Запад слишком много внимания уделял собственным контртеррористическим целям (чтобы лишить "Исламское государство" и "Аль-Каиду" базы для нападения на Европу и Северную Америку) и слишком мало - долгосрочной стабильности. Даже когда в контртеррористическую стратегию вошло государственное строительство, оно тоже нередко шло наперекосяк. Яркие примеры - долгосрочные инвестиции США в Ирак или многострадальные отношения Франции с правительством Мали.



Наконец, даже эти инвестиции оказались крайне непопулярными. Готовность обеспечивать безопасность стран Глобального Юга упала - особенно когда угроза терроризма на Западе значительно ослабла. В ряде случаев эти бессрочные вмешательства с неизбежными жертвами среди гражданского населения коренным образом ухудшили ситуацию.



Так, свержение ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи в 2011 году подорвало безопасность Триполи: в регион хлынул поток оружия и боевиков. Этот эффект домино объясняет, как действия Запада привели к катастрофе в Мали и Буркина-Фасо и почему эти страны приветствовали "Вагнера" с распростертыми объятиями.



На севере Мали c падением Каддафи ополченцы-туареги, некогда чтившие его как благодетеля, потребовали долгожданной независимости и в 2012 году на какое-то время даже объявили о создании республики Азавад. Воспользовавшись хаосом, туда нагрянули исламистские группировки и захватили территорию. Одни вступили в связанную с Аль-Каидой "Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин"*, другие влились в "Исламское государство" в Большой Сахаре. С тех пор в Мали бушует жестокая война.



Кровопролитие усугублялось, но желания затевать еще одну интервенцию в ливийском ключе у Запада не было, поэтому США лишь расширили программу беспилотников. Франция действовала практичнее, но ненамного. В 2013-м для устранения угрозы, исходящей от международных джихадистских группировок, была начата операция "Сервал". На свет появилась многонациональная коалиция, чтобы помочь малийскому правительству в Бамако восстановить власть над регионом, но, по мнению Европейского совета по международным отношениям, она лишь "вытеснила джихадистские группы из малийских городов, но так их и не уничтожила". По завершению операции в 2014 году "они сбежали и перегруппировались".



Вскоре боевые действия перекинулись на территорию Буркина-Фасо. После двух военных переворотов в 2022 году Франция развернула еще одну миссию - операцию "Бархан". Но она оказалась даже менее успешной, чем "Сервал". Аналитик Натаниэль Пауэлл причины провала описал так: "Вообще говоря, объяснение сводится к неудачному сочетанию неизменных структурных особенностей французского вмешательства, непониманию динамики локального конфликта, серьезных политических ошибок и оперативных просчетов". Ситуация ухудшилась настолько, что Канада даже отказалась от параллельной миротворческой миссии ООН - под ликование исламистов.



На этом фоне в регион и прибыл "Вагнер". Едва появившись в Мали в 2021 году, вагнеровцы попытались выставить Францию неоколониальной державой, которой нет дела до мирных жителей. По словам Парижа, российские наемники дошли до того, что подбросили на военную базу трупы, чтобы обвинить Францию в массовом убийстве. (На самом деле это, скорее всего, дело рук самого "Вагнера").



Ни африканских политиков, ни простых граждан Западной и Центральной Африке не нужно убеждать, что западная помощь ничуть не решила проблем региона, а ситуация с безопасностью лишь усугубляется. Но Россия подчеркивает это при любой возможности.



Пропагандистская кампания "Вагнера" в Африке - дело серьезное и финансируется на широкую ногу, о чем свидетельствуют просочившиеся доклады американской разведки."Основная цель кампании - продвигать российскую внешнюю политику, формировать общественное мнение и подталкивать африканские страны к тому, чтобы отказаться от западного давления и перестроиться на взаимовыгодное сотрудничество с Россией", - говорится в одном из просочившихся донесений. Для этого "Вагнер" распространяет пропаганду, где "подчеркивается вмешательство США и Франции во внутренние дела Африки и формируется резко отрицательное отношение к вооруженным силам западных стран на фоне преступлений, совершенных их военнослужащими, - в частности, в Буркина-Фасо и Мали".



В результате присутствие "Вагнера" в регионе стремительно расширилось. Считается, что силы Пригожина так или иначе присутствуют в Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане, Южном Судане, Чаде, Мозамбике, Демократической Республике Конго, Бурунди, Гвинее-Бисау, Нигерии, Мадагаскаре, Ботсване, на Коморских островах, в Руанде и Лесото. Это присутствие варьируется от ничтожного (так, в Лесото имеется лишь одно представительство) до значительного - по сообщениям американской разведки, в Мали в начале этого года находилось 1 645 бойцов "Вагнера".



Мало кто сомневается в корыстных намерениях "Вагнера": есть веские свидетельства того, что Пригожин намерен грабить алмазы и другие природные ресурсы и использовать эти страны для отмывания оружия и товаров. При этом считается, что Франция и США как минимум столь же ненасытны и эгоистичны, если не больше - причем, небезосновательно.



"Одна из причин, почему эти ребята так популярны, состоит в том, что они умирают по-настоящему", - объясняет журналист-фрилансер Джон Лехнер, который подолгу бывает в Центральноафриканской Республике. Иными словами, вагнеровцы действительно присутствуют на местах и сражаются с боевиками. И похоже, что они и впрямь рискуют жизнями ради безопасности этих государств. Один чиновник из неназванной страны Сахеля в своей речи в Институте мира США, заметил: "Когда твой дом горит, тебе нет дела, чистой водой ты тушишь пламя, или нет".



Кроме того, поддержка "Вагнера" сулит и оружие. Запад продавать оружие некоторым режимам остерегался, а у России на этот счет никаких ограничений. Посмотрите на тот же Судан, где уже всплыли доказательства, что "Вагнер" вооружает мятежников ракетами в кровавом конфликте против правящего военного режима.



Оружейные сделки с Россией заключаются по принципу "баш на баш". Для африканских стран это возможность получать военную технику, не заискивая перед Америкой и Европой, а России помогает вести боевые действия на Украине. В "слитых" документах американской разведки утверждается, что временный президент Мали Ассими Гойта причастен к попыткам приобрести оружие в Турции в интересах "Вагнера".



Ответ на вопрос, как расстроить российские планы на Африку, до боли прост. Западу надо в сотрудничестве с ООН, Африканским союзом и местными органами власти стать надежным партнером не только в борьбе с боевиками, но и в обеспечении долгосрочной стабильности и безопасности. Ему также придется оглянуться на собственную деятельность в регионе за минувшее десятилетие и спросить себя о причинах неудачи. Но стратегия, нацеленная в первую очередь на "Вагнера", - не стратегия вовсе. Лехнер считает, что если любой ценой выдавить "Вагнера" из Центральноафриканской Республики как можно скорее, то "последствия для безопасности гражданского населения могут оказаться плачевными". "Лучше предложить на замену кое-что получше", - полагает он.



Если Запад хочет вытеснить Россию из Африки, ему придется прекратить человеческие страдания, вызванные тесно переплетенными кризисами. Но ему также придется пресечь ее попытки создать международный нелиберальный альянс. Москва рассчитывает - в том числе и через Пригожина - вернуть давних партнеров в некий новый Варшавский договор для торговли и отмывания ресурсов. Это единственная надежда Путина усидеть у власти на фоне санкций.



У России нет отбоя от возможных партнеров - особенно среди стран, где государство не в силах поддерживать порядок и где международное сообщество посулило немало, но ничего не добилось. Яркий тому пример - Гаити. Согласно "сливам" американской разведки, Пригожин намерен предложить правительству Гаити помощь в борьбе с бандами, захватившими часть страны. А все из-за того, что традиционные партнеры островной страны - Франция, США и Канада - не смогли помочь Порт-о-Пренсу навести порядок.



Непрекращающееся насилие в Йемене, Судане и Ливии для России - еще одна возможность дождаться победителя и обзавестись новыми сателлитами. И есть признаки, что "Вагнер" планирует сам разжечь беспорядки и в других странах - например, в Кот-д’Ивуаре - чтобы затем вмешаться и предложить решения по безопасности. Это не что иное, как колониализм под соусом двусторонней помощи. Китай уже отточил эту стратегию на инициативе "Один пояс, один путь". Но только если Пекин стремится загнать развивающиеся страны в долговую кабалу, то Россия вынуждает их передавать свою внутреннюю безопасность на откуп военизированным формированиям, которым нет никакого дела до прав человека.



Джастин Линг - независимый журналист из Монреаля. Автор блога на Substack под названием Bug-eyed and Shameless ("Пучеглазый бесстыдник")



* Запрещенные в России террористические организации – Прим. ИноСМИ Источник - ИноСМИ

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