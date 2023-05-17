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The Economist: Американские проповеди не помогли. "Большая семерка" проиграла Китаю
01:09 19.05.2023

The Economist
Великобритания

Может ли Запад склонить на свою сторону остальной мир?
The Economist: "Большая семерка" проиграла Китаю в борьбе за влияние на глобальный Юг

По мнению японских дипломатов, G7 проигрывает Китаю в борьбе за влияние на глобальный Юг, пишет The Economist. По их словам, иностранные руководители повсеместно жалуются на Америку и не хотят вести с ней дела.

"Большая семерка" хочет создать обширный союз для противодействия китайскому и российскому давлению.

"Группа семи" начала проводить встречи после первого нефтяного шока в 70-х годах. В последующие десятилетия этот клуб в составе самых крупных и богатых демократий шел в авангарде глобальной экономической политики. Но его востребованность и дееспособность пошли на убыль, когда уменьшилась доля "семерки" в общем объеме мировой экономики. В 2009 году американский президент Барак Обама объявил, что расширенное объединение G20, включающее Китай и другие крупные развивающиеся страны, станет главным мировым форумом. А его преемник Дональд Трамп пошел еще дальше и назвал G7 устаревшей. Но в прошлом году "семерка" обрела новый смысл своего существования в условиях другого кризиса, став форумом, координирующим помощь Украине и санкции против России.

Эти задачи займут первоочередное место в повестке очередного саммита лидеров "семерки", который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, родном городе японского премьер-министра Фумио Кисиды. Борьба с уклонением России от санкций является приоритетом. Национальные законы запрещают Японии предоставлять другим странам военную помощь, и поэтому она возьмет на себя функции по послевоенному восстановлению Украины и воспользуется собственным опытом ликвидации последствий стихийных бедствий. Хиросима стала символом ужасов атомных бомбардировок, и Украине хотелось бы, чтобы "семерка" подала России "четкий сигнал о ядерных угрозах", говорит украинский посол в Японии Сергей Корсунский. "Очень важно, чтобы большие парни сказали „нет" и провели четкую черту", – отмечает он.

Однако та поддержка, которую G7 оказывает Украине, демонстрирует существенную разницу в отношении богатых и развивающихся стран к этому конфликту. Многие бедные страны, встревоженные военными действиями Владимира Путина, не спешат решительно их осуждать и в основном ограничиваются жалобами на негативные последствия конфликта для продовольственного и энергетического рынка. Такое расхождение во мнениях тревожит Японию, которая председательствует в "Большой семерке" (и является единственным азиатским членом этого объединения).

По этой причине японские официальные лица накануне саммита в Хиросиме отправились в зарубежное турне с целью выслушать точку зрения других стран. За последние два месяца Кисида побывал в Египте, Гане, Индии, Кении, Мозамбике и Сингапуре, а его министр иностранных дел Хаяси Есимаса совершил турне по странам Латинской Америки. "В условиях российской военной операции на Украине некоторые страны глобального Юга сталкиваются с серьезными трудностями. … Также предпринимаются попытки расколоть мир, воспользовавшись такой ситуацией", – заявил Кисида в интервью Economist и прочим изданиям. Он в характерной для него манере очень тщательно подбирал выражения.

Но в неофициальной обстановке японские руководители и дипломаты выражаются резче и откровеннее. По их словам, Запад проигрывает Китаю в борьбе за влияние на глобальный Юг. Относительная экономическая мощь "семерки" ослабевает, а вместе с ней снижается привлекательность международного порядка, который она представляет. В конце 80-х совокупная доля членов этого клуба в мировом ВВП в номинальном выражении достигла пика и составила почти 70%, но к 2021 году она упала до 45%. По паритету покупательной способности объединение БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки превзошло "Большую семерку". Японские представители считают, что Запад не в силах убедить многие бедные страны в преимуществах существующего порядка. Повсюду они слышат от иностранных руководителей многочисленные жалобы на Америку: на хаос в ее внутренней политике, на отсутствие экономических предложений от США в сфере торговой политики, на неуважительное отношение американских дипломатов. Японцев беспокоит то, что правящая элита во многих развивающихся странах все чаще предпочитает иметь дело с Китаем, который предлагает ей больше стабильности, новые дороги и мосты, но редко читает нотации. По мнению японских представителей, американские проповеди на тему демократии особенно неэффективны. "Либеральная демократия оказалась слабым объединительным лозунгом", – сказал один японский руководитель.

Япония надеется приглушить нескончаемые разговоры о борьбе демократии и автократии, которые нравятся президенту Джо Байдену, и сделать так, чтобы "семерка" более активно поддерживала власть закона. Японские представители считают, что многим потенциальным партнерам больше придется по душе идея неприкосновенности границ, нежели малопонятные ценности, и международная система на основе правил, а не грубой силы. Токио не хочет ставить страны перед выбором между либеральными и антилиберальными государствами. "Мы не поддерживаем создание новых блоков", – заявил один японский руководитель.

Кисида подчеркнул эту мысль в марте в Индии, которая в этом году председательствует в "двадцатке" и считает себя лидером глобального Юга. Индия вошла в число восьми гостей, которых пригласили в качестве наблюдателей на саммит в Хиросиму вместе с Индонезией, председательствующей в АСЕАН. Кроме того, в Японию приглашены Коморские Острова, являющиеся председателем Африканского Союза, Острова Кука, которые председательствуют на Форуме тихоокеанских островов, а также Австралия, Бразилия, Южная Корея и Вьетнам. Япония старается "расширить круг тех, с кем можно говорить, и пытается говорить с ними правильно", рассказывает посол США в Японии Рам Эмануэль (Rahm Emanuel). "США в этом отстают от нее на сто процентов".

Япония надеется воспользоваться нынешним саммитом для того, чтобы связать проблемы безопасности G7, куда входят в основном евроатлантические государства, и Индо-Тихоокеанского региона. Эта встреча является "ответом на вооруженный конфликт и напоминанием о том, как сдерживать конфликты в будущем", подчеркивает Эмануэль. Кисида связал воедино боевые действия на Украине и китайские угрозы в адрес Тайваня. "Применение силы в целях изменения статус-кво недопустимо ни в одном регионе мира, будь это Европа или Азия", – заявил он. Министры иностранных дел "Группы семи" провели встречу в прошлом месяце, тогда они постарались выразить единую поддержку Тайваню на фоне визита Эммануэля Макрона в Пекин, который вызвал раздражение у японского руководства. По результатам встречи в Хиросиме может быть принято заявление об общем отношении к "экономическому принуждению" или к привычке Китая наказывать других за геополитическое неповиновение торговыми и финансовыми методами.

Таким образом, саммит отражает дипломатическую роль, которую Япония стремится играть в нашем меняющемся мире, формируя консенсус и общую стратегию. "Япония должна быть мостом", – говорит Джимбо Кен (Jimbo Ken) из токийского Университета Кейо. Японская дипломатия вполне подходит для этой роли, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония понимает этот регион "гораздо лучше всех прочих членов „Большой семерки"", – говорит бывший высокопоставленный дипломат из Сингапура Билахари Каусикан (Bilahari Kausikan). Эта страна способна помочь, "умеряя самые дикие полеты фантазии" западных членов G7.

Но во взвешенном подходе Токио есть определенные недостатки. Японские руководители говорят о верховенстве права "на международной арене, а не внутри страны", отмечает Сахаси Рио (Sahashi Ryo) из Токийского университета. Но замалчивание правонарушений и отказ от демократии во имя создания коалиций создает опасность разрастания этих проблем в будущем. Как показал Путин, если не ограничивать диктатора надоедливыми сдержками и противовесами внутри страны, ему будет гораздо легче осуществлять противозаконные действия в отношении соседних стран. А как показали украинцы, противостоять этому и сражаться за свою территорию проще, когда есть ясно выраженные и глубоко уважаемые ценности.

Источник - ИноСМИ
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