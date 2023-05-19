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Странам Центральной Азии предлагают убить собственную экономику, - Вл.Прохватилов
08:14 19.05.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 19.05.2023 |

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН призвала страны Центральной Азии совершить "революционный переход от использования ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии", хотя отказала странам этого региона в инвестиционной поддержке.

Вот что конкретно предлагает ООН: "На сегодняшний день на ископаемое топливо приходится 95 процентов общего объема энергоснабжения в пяти странах Центральной Азии... Для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению и переходу к низкоуглеродной и устойчивой энергетической системе этим государствам нужно будет совершить революционный переход….Чтобы достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, Центральной Азии потребуется масштабный энергетический скачок, а не увеличение инвестиций", – говорится в документе на официальном сайте ООН.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН гражданка Словакии Ольга Алгаерова шлет директиву:"Наш анализ указывает на большой потенциал возобновляемых сточников энергии в пяти странах Центральной Азии. К 2050 году регион сможет достичь нулевого уровня выбросов углерода при условии принятия разумных политических решений и наличия соответствующих стимулов для перенаправления инвестиций. Я призываю правительства стран Центральной Азии воспользоваться этой возможностью…"

Странам Центральной Азии предлагают просто-напросто убить свою экономику и коммуналку, которые на 95% зависят от ископаемого топлива.

Перенаправление инвестиций с нефтегазовой отрасли на ВИЭ будет означать практически мгновенную гуманитарную катастрофу всего Центрально-Азиатского региона.

В январе прошлого года авария в энергосистеме Казахстана вызвала, как мы писали, массовые отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Отключение электричества вызвало перебои с отоплением и водоснабжением, погасли светофоры, остановились поезда метро, замерли аэропорты. Повсеместно отключился Интернет и не работала мобильная связь.

В начале апреля 2022 года Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и пять крупнейших энергокомпаний страны выступили с обращением к президенту Токаеву, в котором заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе из-за нерешенных системных проблем отрасли. В 2022 году дефицит электрической мощности в энергосистеме Казахстана даже с учетом ввода новых мощностей составил 1 327 МВт, дефицит регулировочной мощности – 894 МВт. Еще более тревожная ситуация в теплоэнергетике.

Столь же глубокий энергетический кризис в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. В Туркменистане электроэнергии хоть отбавляй, но сырьевая ориентация в условиях нестабильных цен на энергоносители вызвала нехватку продовольствия.

Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6% - из гидроресурсов, 10,6% - из газа и 4,9% - из нефти.

66% электроэнергии Узбекистана дает газ, 19% - уголь, 13% - ГЭС.

В Киргизии гидростанции обеспечивают 88.5% всей электроэнергии, остальные 11,5% дают ТЭЦ, работающие на угле и мазуте.

В Таджикистане ГЭС дают 87,6% всей электроэнергии. На долю тепловых станций, работающих на угле и мазуте, приходится около 12,4%.

Туркменистан вырабатывает всю свою электроэнергию на природном газе.

Можно представить, что произойдет, если страны региона совершат рекомендуемый им господами из ООН "революционный скачок"!

Трудно сказать, чего больше в следующем пассаже ооновских горе-экспертов, цинизма или неграмотности: "Переход от нынешней зависимости от ископаемых видов топлива к "чистому нулю" потребует значительного перенаправления инвестиций в возобновляемые источники энергии, но с минимальными дополнительными затратами в размере 0,07 процента в год". Всего странам региона, по этим расчетам, потребуется изъять из своего ископаемого сектора и инвестировать в ВИЭ около 1,407 трлн долларов в период с 2020 по 2050 г.

На самом деле, чтобы поправить дела и заняться модернизацией своей энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры, странам ЦА надо пересмотреть свои отношения с западными ТНК, которые мощно присутствуют в нефтегазовом комплексе региона, но с акцентом на свои прибыли.

В Казахстане, в частности, пора уже пересмотреть кабальные соглашения о разделе продукции, которые отдали две трети нефтегаза республики в руки западных корпораций. На трех крупнейших месторождениях страны – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – Казахстан контролирует активы, которые составляют менее четверти от их общего объема.

Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко" (США) – 5%.

На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.

И на месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области в Karachaganak Petroleum Operating B.V.: национальный оператор "КазМунайГаз" имеет всего 10%, Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.

Сложившийся расклад акционерных капиталов лишает Казахстан десятков миллиардов долларов в год.

Большинство природных ресурсов Узбекистана также разрабатывается на основе соглашений о разделе продукции, что является типичным признаком колониальной экономики. Иностранный капитал мощно присутствует и в туркменском нефтегазе.

Между тем Центрально-Азиатский регион вполне готов к самостоятельному развитию своей промышленности и энергетики. Что вполне возможно при условии взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Такое сотрудничество уже набирает обороты. Казахстан и Узбекистан продвигают соглашение с Россией о транзите российского газа через их территории в Китай и Узбекистан. Это застрахует обе республики от растущего газового дефицита.

Создание в рамках этого проекта мощной экспортной газотранспортной инфраструктуры, что подразумевается самой идеей тройственного газового союза, простимулирует, как мы писали, разработку собственных месторождений, повысит их экономическую привлекательность. Вот тогда-то во всей экономике и возникнет мощный синергетический эффект.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684473240


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