"Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан" - Шавкат Мирзиеев

08:51 19.05.2023

Президент Узбекистана, выступая на форуме ЕБРР в Самарканде, обозначил сферы приоритетного сотрудничества с банком: сокращение бедности, развитие зеленой экономики, расширение ГЧП в области инфраструктуры, медицины, образования, транспорта и экологии.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 мая выступил на ежегодном форуме Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде.



"В этом году ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития проходит в древнем, неповторимом Самарканде, и мы воспринимаем это как проявление высокого уважения и доверия к нашей стране и реформам", - сказал он, приветствия гостей.



Глава государства выразил убеждение, что форум, который собрал более 2500 гостей со всех континентов мира укрепит мост дружбы и согласия между народами.



"В настоящее время, когда все сильнее усугубляются геополитические противоречия, такое открытое и тесное общение, дальнейшее расширение дружественных связей, конечно, крайне необходимо всем странам. В этом смысле большое значение имеет определение основной темой нынешнего авторитетного форума „Инвестиции в устойчивость"", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Как все вы видите, глобальные экономические проблемы стремительно нарастают. Усиливаются процессы изменения климата и экологические угрозы, иссякают природные ресурсы. Чтобы в столь сложных условиях обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям, требуется направлять еще больше инвестиций в новые технологии и проекты", - подчеркнул глава государства.



По его словам, с этой точки зрения форум "выведет на новый уровень многогранные и долгосрочные связи между странами, внесет огромный вклад в увеличение инвестиций в развитие наших экономик, обеспечение прогресса всех государств-членов".



Глава страны напомнил, что заседание Европейского банка реконструкции и развития в подобном формате проходило в Узбекистане ровно 20 лет назад.



В этой связи Шавкат Мирзиеев акцентировал внимание гостей: "Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан".



"В результате начатых нами шесть лет назад масштабных реформ облик страны кардинально преобразился. Сегодня мы рады приветствовать вас, дорогие гости, в новых условиях - в Новом Узбекистане, который широко открыт миру и готов к сотрудничеству во всех сферах", - сказал он.



Глава государства отметил, что страна в последние годы добилась "значительных успехов" в обеспечении в стране интересов, чести и достоинства человека, либерализации экономики и выходе на мировые рынки, были полностью искоренены принудительный и детский труд, есть "результаты по обеспечению свободы слова и совести, гендерного равенства".



"Впервые мы признали наличие бедности в стране и создали эффективную систему для ее сокращения. Этой системой полностью охвачены семьи, нуждающиеся в социальной поддержке государства", - напомнил президент.



"Необратимость и последовательность реформ твердо гарантированы обновленной Конституцией страны, недавно принятой на всенародном референдуме", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



Он заявил, что Узбекистан "неуклонно, еще увереннее" будет следовать избранному пути открытого и устойчивого развития. "Мы на основе целостной системы будем улучшать инвестиционный и деловой климат в стране, формировать еще более благоприятные условия для инвесторов", - сказал он.



"В этом плане Совет иностранных инвесторов при президенте Узбекистана станет решающим звеном в налаживании прямого диалога с иностранными инвесторами, совместной разработке взаимовыгодных проектов и долгосрочных стратегий. Несомненно, данная диалоговая платформа, организованная вместе с Европейским банком реконструкции и развития, даст нам новый опыт, создаст новые возможности, будет содействовать внедрению новых подходов в осуществление наших реформ", - отметил президент.



До конца года совместно с международными экспертами впервые в истории Узбекистана будет налажена деятельность Международного коммерческого суда, напомнил он.



"Мы ускоренно продолжим политику дальнейшей либерализации рынков товаров, услуг, капитала и труда, - заявил Шавкат Мирзиеев. - В частности, в целях присоединения к мировым производственным цепочкам сделали важные шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию. Убежден, что в этом году мы добьемся весомых результатов в данном направлении".



Президент также обещал, что сокращение излишней бюрократии и искоренение коррупции и впредь будут находиться в центре внимания государства и общества.



"Мы последовательно продолжим начатую административную реформу и внедрим компактную и эффективную систему государственного управления, оказывающую поддержку людям и бизнесу, предоставляющую им качественные услуги", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Скажу откровенно, - обратился глава Узбекистана к управляющим ЕБРР, - в реализации реформ и достижении нынешних результатов для нас чрезвычайно важное значение имеет поддержка международных партнеров. Сегодня с твердой уверенностью мы можем заявить, что Европейский банк реконструкции и развития стал нашим стратегическим партнером на пути устойчивого развития Узбекистана. Ярким подтверждением является то, что портфель проектов банка в стране превысил 4 млрд евро, из них проекты на 3,3 млрд евро были начаты в течение последних четырех лет".



Президент отметил, что по итогам прошлого года Узбекистан вошел в пятерку главных партнеров банка, а по объемам ежегодных инвестиций - стал его самым крупным бизнес-партнером в Центральной Азии.



"Самое важное, наши с банком подходы и цели относительно развития частного сектора также близки и схожи. Об этом свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в стране доля частного бизнеса в проектах банка достигла 55%", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев выразил глубокую признательность поддерживающему страну руководству ЕБРР, правительствам государств-членов и управляющим банка, организациям-партнерам банка и инвесторам и всем его сотрудникам.



Президент Узбекистана отметил, что страна в обеспечении устойчивого экономического роста страны опирается только на частный сектор. "Поэтому хорошо понимаем, что наше будущее развитие неразрывно связано с процессами приватизации. Впервые 40 предприятий, имеющих стратегическое значение для нашей экономики, будут выставлены на IPO", - сказал глава государства.



Он также напомнил, что Узбекистан поставил перед собой "высокие цели по сокращению бедности". "Для их достижения создадим новые возможности и условия для предпринимателей. В связи с этим заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с банком в области финансовой поддержки малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



Страна также заинтересована в расширении проектов государственно-частного партнерства в сферах, находящихся в ведении государства, таких как инфраструктура, медицина, образование, транспорт, экология. "В этой связи вместе с банком мы впервые в нашей стране начинаем реализацию проектов по управлению сетью питьевого водоснабжения в Намангане, строительству современной магистральной автомобильной дороги Ташкент - Самарканд", - сказал глава государства.



Он добавил, что будет расширяться государственно-частное партнерство также в сфере туризма, обладающей высоким потенциалом.



Узбекистан также заинтересован в ускоренном развитии сфер "зеленой" экономики, особенно "зеленой" энергетики.



"Мы наметили до 2030 года довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии до 40%. Уже в этом году совместно с Европейским банком реконструкции и развития будут построены три крупные солнечные станции общей мощностью 1,2 ГВт", - напомнил президент.



Он отметил, что Самарканд был включен в программу ЕБРР "Зеленые города". "Мы опираемся на поддержку банка во включении в данную программу и таких наших городов, как Нукус, Андижан, Бухара, Наманган", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Глава государства заявил о планах по поддержке женского предпринимательства в Новом Узбекистане, "созданию женщинам-предпринимателям равных возможностей для воплощения в жизнь их идей и инициатив".



"В этом направлении заслуживают внимания реализуемые совместно с банком программы по обеспечению занятости женщин, повышению их экономической активности. Будем еще больше расширять сотрудничество с банком в целях значительного увеличения количества таких проектов", - сказал он.



Президент также заявил, что Узбекистан готов осуществить вместе с ЕБРР еще много новых проектов в сферах передовых агротехнологий, водосбережения и обеспечения продовольственной безопасности.



"Считаю, что в нынешних условиях, когда усиливаются проблемы, связанные с глобальным продовольственным дефицитом, такие проекты весьма выгодны и для банка, и для инвесторов", - подчеркнул он.



Президент Узбекистана остановился и на развитии сотрудничества в Центральной Азии и пригласил ЕБРР и других партнеров к активному участию в региональных проектах в сферах промышленности, энергетики, транспорта и водного хозяйства.