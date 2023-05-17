 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.05.2023
10:07  Узбекистан хочет открыть в Бакинском порту свой терминал
09:27  Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС, - Глеб Простаков
08:54  Экс-министр Султанов неизвестно когда стал советником УзбПрезидента по ТЭКу
08:51  "Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан" - Шавкат Мирзиеев
08:49  Шубаргаш вместо Мариновки. В Акмолинской области опять переименовывают русские села
08:14  Странам Центральной Азии предлагают убить собственную экономику, - Вл.Прохватилов
01:09  The Economist: Американские проповеди не помогли. "Большая семерка" проиграла Китаю

01:07  "Вагнеровцы" прибрали оставленный Западом бардак в Африке, - Джастин Линг
00:46  Дикое поле: хазары и половцы. Из военной истории Донбасса, - Юрий Юдин
00:45  У Пекина сила мягкая, но ее много, - Василий Иванов
00:44  Иран и Россия строят Евразию без Европы, - СП
00:39  Китай становится вторым гарантом безопасности Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:08  Сына премьера Армении Пашиняна Ашота похитила мать убитого солдата
Четверг, 18.05.2023
23:26  В Алматы скончался от инсульта известный казахстанский оппозиционер и популярный в 1990-е общественный деятель Жасарал Куанышалин
23:21  Умер российский актер и режиссер Рустам Уразаев (уроженец Ташкента)
21:21  КырГКНБ задержаны руководители Фонда поддержки развития туризма
21:08  Низкая рождаемость грозит закрытием школ и колледжей в Гонконге
18:54  В РосГосдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО... Куда б депутатов отправить...
14:05  Сорок лет спустя: Иран и Египет решили помириться
13:51  У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику, - Дм.Бавырин
13:39  Друзья или "джунгли" - за кого Запад принимает страны Центральной Азии
13:33  Скончалась редактор кыргызстанской газеты "Дело №..." Светлана Красильникова
13:02  Аким казахстанского Талдыкоргана Масабаев попал в психбольницу прямо с работы в приступе буйного помешательства
12:57  "Относительный результат". Песков продолжает словоблудить вокруг полезности "зерновой сделки"
12:15  В Алматы откроется филиал Китайского Северо-Западного университета
11:56  Берлин-Пекин: новая стратегия? - Елена Пустовойтова
11:45  Скончался глава Президентского архива Кыргызстана филолог Турсуняз Досалиев
11:43  Как шведский король Магнус стал монахом православного Валаамского монастыря (история)
11:36  Сына Николы Пашиняна (главы Армении) пытались похитить прямо на улице
11:31  Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина
10:16  Секс в традициях кочевников: как к нему относились/занимались, - Caravan.kz
10:00  Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК
09:29  Мощь Дракона и "мягкая" сила Панды. Китай на пике мирового лидерства, - Владимир Овчинский
08:38  Только чудо может помочь Кылычдароглу победить Эрдогана, - Дм.Минин
08:32  США вмешиваются в выборы в Турции на стороне оппозиции, - В.Прохватилов
01:06  Турецкая оппозиция вошла в режим ускоренной мобилизации, - И.Субботин
01:00  Саудиты показывают России пример правильной приватизации, - А.Комраков
00:52  Bloomberg: "Большая семерка" фактически признала поражение в борьбе с Россией и Китаем
00:45  The Wall Street Journal: США превратились в выгребную яму третьего мира
00:42  США подталкивают Индию к противостоянию с Китаем, - Вл.Скосырев
00:39  Алжир подписал контракт на поставку сжиженного газа в Китай. Кто там пел и плел про надежного желтого брата?
00:38  Извращенцы идут на Восток. Ползучая "голубая" зараза, - А.Уваров
00:04  Закономерности образования и исчезновения полюсов мировой экономики, - Сергей Глазьев
00:03  Китай меняет формат сотрудничества с Центральной Азией, - В.Панфилова
00:02  Имрангейт: ситуация в Пакистане встала на паузу, - Илья Титов
Среда, 17.05.2023
21:30  Си продавил Касыма на взаимный казахстано-китайский безвизовый режим
20:54  Порнография продолжается. Кремль еще на 2 месяца продлил "зерновую сделку"
16:28  О японском цинизме. Сколько мы еще будем снабжать воюющих против нас энергоносителями, продовольствием и удобрениями? - А.Кошкин
15:56  Россия и Иран договорились соединить свои железные дороги в Азербайджане
15:05  Сиань искушения: Китай переманивает "усомнившуюся" в России Центральную Азию, - France-Presse
14:59  Чем опасен соперник Эрдогана для России, Ирана и Азербайджана? - Петр Македонцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан" - Шавкат Мирзиеев
08:51 19.05.2023

Президент Узбекистана, выступая на форуме ЕБРР в Самарканде, обозначил сферы приоритетного сотрудничества с банком: сокращение бедности, развитие зеленой экономики, расширение ГЧП в области инфраструктуры, медицины, образования, транспорта и экологии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 мая выступил на ежегодном форуме Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде.

"В этом году ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития проходит в древнем, неповторимом Самарканде, и мы воспринимаем это как проявление высокого уважения и доверия к нашей стране и реформам", - сказал он, приветствия гостей.

Глава государства выразил убеждение, что форум, который собрал более 2500 гостей со всех континентов мира укрепит мост дружбы и согласия между народами.

"В настоящее время, когда все сильнее усугубляются геополитические противоречия, такое открытое и тесное общение, дальнейшее расширение дружественных связей, конечно, крайне необходимо всем странам. В этом смысле большое значение имеет определение основной темой нынешнего авторитетного форума „Инвестиции в устойчивость"", - сказал Шавкат Мирзиеев.

"Как все вы видите, глобальные экономические проблемы стремительно нарастают. Усиливаются процессы изменения климата и экологические угрозы, иссякают природные ресурсы. Чтобы в столь сложных условиях обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям, требуется направлять еще больше инвестиций в новые технологии и проекты", - подчеркнул глава государства.

По его словам, с этой точки зрения форум "выведет на новый уровень многогранные и долгосрочные связи между странами, внесет огромный вклад в увеличение инвестиций в развитие наших экономик, обеспечение прогресса всех государств-членов".

Глава страны напомнил, что заседание Европейского банка реконструкции и развития в подобном формате проходило в Узбекистане ровно 20 лет назад.

В этой связи Шавкат Мирзиеев акцентировал внимание гостей: "Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан".

"В результате начатых нами шесть лет назад масштабных реформ облик страны кардинально преобразился. Сегодня мы рады приветствовать вас, дорогие гости, в новых условиях - в Новом Узбекистане, который широко открыт миру и готов к сотрудничеству во всех сферах", - сказал он.

Глава государства отметил, что страна в последние годы добилась "значительных успехов" в обеспечении в стране интересов, чести и достоинства человека, либерализации экономики и выходе на мировые рынки, были полностью искоренены принудительный и детский труд, есть "результаты по обеспечению свободы слова и совести, гендерного равенства".

"Впервые мы признали наличие бедности в стране и создали эффективную систему для ее сокращения. Этой системой полностью охвачены семьи, нуждающиеся в социальной поддержке государства", - напомнил президент.

"Необратимость и последовательность реформ твердо гарантированы обновленной Конституцией страны, недавно принятой на всенародном референдуме", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Он заявил, что Узбекистан "неуклонно, еще увереннее" будет следовать избранному пути открытого и устойчивого развития. "Мы на основе целостной системы будем улучшать инвестиционный и деловой климат в стране, формировать еще более благоприятные условия для инвесторов", - сказал он.

"В этом плане Совет иностранных инвесторов при президенте Узбекистана станет решающим звеном в налаживании прямого диалога с иностранными инвесторами, совместной разработке взаимовыгодных проектов и долгосрочных стратегий. Несомненно, данная диалоговая платформа, организованная вместе с Европейским банком реконструкции и развития, даст нам новый опыт, создаст новые возможности, будет содействовать внедрению новых подходов в осуществление наших реформ", - отметил президент.

До конца года совместно с международными экспертами впервые в истории Узбекистана будет налажена деятельность Международного коммерческого суда, напомнил он.

"Мы ускоренно продолжим политику дальнейшей либерализации рынков товаров, услуг, капитала и труда, - заявил Шавкат Мирзиеев. - В частности, в целях присоединения к мировым производственным цепочкам сделали важные шаги по вступлению во Всемирную торговую организацию. Убежден, что в этом году мы добьемся весомых результатов в данном направлении".

Президент также обещал, что сокращение излишней бюрократии и искоренение коррупции и впредь будут находиться в центре внимания государства и общества.

"Мы последовательно продолжим начатую административную реформу и внедрим компактную и эффективную систему государственного управления, оказывающую поддержку людям и бизнесу, предоставляющую им качественные услуги", - сказал Шавкат Мирзиеев.

"Скажу откровенно, - обратился глава Узбекистана к управляющим ЕБРР, - в реализации реформ и достижении нынешних результатов для нас чрезвычайно важное значение имеет поддержка международных партнеров. Сегодня с твердой уверенностью мы можем заявить, что Европейский банк реконструкции и развития стал нашим стратегическим партнером на пути устойчивого развития Узбекистана. Ярким подтверждением является то, что портфель проектов банка в стране превысил 4 млрд евро, из них проекты на 3,3 млрд евро были начаты в течение последних четырех лет".

Президент отметил, что по итогам прошлого года Узбекистан вошел в пятерку главных партнеров банка, а по объемам ежегодных инвестиций - стал его самым крупным бизнес-партнером в Центральной Азии.

"Самое важное, наши с банком подходы и цели относительно развития частного сектора также близки и схожи. Об этом свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в стране доля частного бизнеса в проектах банка достигла 55%", - сказал он.

Шавкат Мирзиеев выразил глубокую признательность поддерживающему страну руководству ЕБРР, правительствам государств-членов и управляющим банка, организациям-партнерам банка и инвесторам и всем его сотрудникам.

Президент Узбекистана отметил, что страна в обеспечении устойчивого экономического роста страны опирается только на частный сектор. "Поэтому хорошо понимаем, что наше будущее развитие неразрывно связано с процессами приватизации. Впервые 40 предприятий, имеющих стратегическое значение для нашей экономики, будут выставлены на IPO", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что Узбекистан поставил перед собой "высокие цели по сокращению бедности". "Для их достижения создадим новые возможности и условия для предпринимателей. В связи с этим заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с банком в области финансовой поддержки малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Страна также заинтересована в расширении проектов государственно-частного партнерства в сферах, находящихся в ведении государства, таких как инфраструктура, медицина, образование, транспорт, экология. "В этой связи вместе с банком мы впервые в нашей стране начинаем реализацию проектов по управлению сетью питьевого водоснабжения в Намангане, строительству современной магистральной автомобильной дороги Ташкент - Самарканд", - сказал глава государства.

Он добавил, что будет расширяться государственно-частное партнерство также в сфере туризма, обладающей высоким потенциалом.

Узбекистан также заинтересован в ускоренном развитии сфер "зеленой" экономики, особенно "зеленой" энергетики.

"Мы наметили до 2030 года довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии до 40%. Уже в этом году совместно с Европейским банком реконструкции и развития будут построены три крупные солнечные станции общей мощностью 1,2 ГВт", - напомнил президент.

Он отметил, что Самарканд был включен в программу ЕБРР "Зеленые города". "Мы опираемся на поддержку банка во включении в данную программу и таких наших городов, как Нукус, Андижан, Бухара, Наманган", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Глава государства заявил о планах по поддержке женского предпринимательства в Новом Узбекистане, "созданию женщинам-предпринимателям равных возможностей для воплощения в жизнь их идей и инициатив".

"В этом направлении заслуживают внимания реализуемые совместно с банком программы по обеспечению занятости женщин, повышению их экономической активности. Будем еще больше расширять сотрудничество с банком в целях значительного увеличения количества таких проектов", - сказал он.

Президент также заявил, что Узбекистан готов осуществить вместе с ЕБРР еще много новых проектов в сферах передовых агротехнологий, водосбережения и обеспечения продовольственной безопасности.

"Считаю, что в нынешних условиях, когда усиливаются проблемы, связанные с глобальным продовольственным дефицитом, такие проекты весьма выгодны и для банка, и для инвесторов", - подчеркнул он.

Президент Узбекистана остановился и на развитии сотрудничества в Центральной Азии и пригласил ЕБРР и других партнеров к активному участию в региональных проектах в сферах промышленности, энергетики, транспорта и водного хозяйства.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684475460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС
- Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Комиссия по демонополизации экономики: База данных "Damumed" передана Минздраву РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года №349
- Доктрина мечт и пожеланий, или К вопросу о том, для чего козе баян
- Заседание Высшей научно-технической комиссии состоялось в Правительстве
- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам оптимизации уголовных кодексов
- С. Жумангарин и В. Вэньтао подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях
- Новые депутаты маслихатов молчат по-старому
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  