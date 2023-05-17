Экс-министр Султанов неизвестно когда стал советником УзбПрезидента по ТЭКу

08:54 19.05.2023

Алишер Султанов был назначен советником президента Узбекистана

Бывший министр энергетики Алишер Султанов был назначен советником президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 21:20 Политика

Алишер Саидаббасович Султанов был назначен советником президента Узбекистана по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам. Об этом "Газете.uz" стало известно из программы третьей Международной энергетической конференции, которая стартует в Ташкенте 19 мая.



Согласно программе, Алишер Султанов примет участие в панельной сессии "Стратегическое планирование ТЭК (топливно-энергетического комплекса) Узбекистана в условиях динамичных геополитических и геоэкономических реалий".



Алишер Султанов с февраля 2019 года по апрель 2022 года работал министром энергетики. Он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья, говорилось в официальном сообщении.



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О его назначении на новую должность не сообщалось. В марте в интернете появились сообщения о назначении советником президента, но "Газете.uz" не удалось это подтвердить. На сайте пресс-службы президента Узбекистана в разделе о руководстве Администрации президента информации об этом также нет.



Алишер Султанов (1967 года рождения) окончил военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского (1989). Начал работу в нефтегазовой отрасли в 1996 году.



С 2002 по 2013 годы возглавлял унитарное дочернее предприятие "Шуртанский газохимический комплекс". В 2013-2015 годах работал начальником Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ "Узбекнефтегаза" - первым заместителем председателя правления, в 2015-2018 годах - председателем правления "Узбекнефтегаза".



С 2017 по 2019 годы занимал должность заместителя премьер-министра - руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.