Китай одолел пандемию ковида. Благодаря китайским ученым, мир выздоравливает, - СП

09:37 19.05.2023

Константин Ольшанский

19 мая 23



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала завершение пандемии ковида. За 3 года во всем мире заразились коронавирусом почти 760 миллионов человек, из которых почти 7 миллионов умерли.



Точку в пандемии поставили благодаря Китаю. Именно Китай запатентовал наибольшее количество уникальных вакцин (произвел наибольшее количество антиковидных вакцин (10 из 40). Новейшая из них, Likang, была сертифицирована в конце прошлого года.



Именно Китай распределил по всему миру больше всего доз вакцин (более 5 миллиардов). Именно китайские ученые разгадали генетические секреты коронавируса. Китай (и, кстати, Австралия) ввели самые жесткие ограничения, создав своеобразный "золотой стандарт" борьбы с пандемией.



Шантаж не удался. Пекин купировал новую вспышку молниеносно



Пандемия могла бы закончиться еще в конце 2022 года, однако неожиданно вспышка произошла именно в Китае. Произошло это после того, как китайские власти под давлением общественности были вынуждены смягчить жесткие ограничения.



Произошедшее оказалось ответом на давний вопрос: стоит ли власти поддаваться на общественный шантаж. Во время последней вспышки в Китае, согласно официальным данным, умерло более 80 тысяч человек. Однако власти быстро купировали распространение заразы. Для этого 13 декабря по всей стране началась бустерная (дополнительная) иммунизация. Особенно среди людей пожилых и с хроническими болезнями.



И уже в январе Европейское отделение ВОЗ сообщило, что нет никакой угрозы от всплеска ковида в Китае. В феврале ВОЗ подсчитала, что новый всплеск в Китае не привел к появлению новых вариантов коронавируса.



И уже 19 марта директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ковид перестает быть "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения". ВОЗ подсчитала, что количество госпитализаций и смертей снизилось до "мирного" уровня. При этом благодаря всеобщей вакцинации человечество выработало иммунитет к коронавирусу. А вот в этом, кстати, наибольшая заслуга именно китайских врачей, ученых и чиновников.



Китай зарегистрировал 10 антиковидных вакцин, из которых две - самые популярные в мире: Sinopharm BIBP и CoronaVac. Причем именно Китай стал пионером в разработке вакцин, продемонстрировав высочайший уровень биотехнологий: в июне 2020 года вакцину CanSino начали использовать для китайских военных.



Китай выделил землю под вакцинные заводы и миллиарды - на прививки бедных стран



Китайские власти всячески помогали разработчикам вакцин. Ученым предоставляли через Центробанк государственные кредиты по низкой ставке. Фармкомпании, которые производили вакцины, выделяли под строительство заводов и деньги, и землю.



И это вложения вдолгую. Ведь коронавирус никуда не делся, как грипп, корь или коклюш. Теперь ковид будет с человечеством навсегда. И прививки от него станут такой же обыденностью, как от гриппа.



Денег на борьбу с пандемией китайские власти не жалели. Только в мае 2020 года Пекин выделил $2 млрд ВОЗ на глобальные программы борьбы с коронавирусом. А вскоре еще $1 млрд от Китая получили страны Латинской Америки и Карибского бассейна - тоже на вакцинацию и борьбу с инфекцией.



При этом Китай демонстративно жестко боролся с теми, кто пытался нажиться на пандемии. В феврале 2021 года Пекин заявил, что в стране арестовано 80 человек, причастных к контрабанде вакцин. А в декабре 2022 года власти Шаодун начали расследование после того, как несколько человек заявили о фейковой вакцинации - не прививались, зато их персональные сведения были в базе данных.



Кампания по вакцинации жителей Китая стала самой масштабной в истории. Прививки получили, по официальным данным, более 1,3 млрд китайцев - почти 92% населения страны. Это один из самых высоких показателей среди развитых стран. 100%-ный охват вакцинацией сумели достичь лишь небольшие и сверхбогатые мусульманские страны вроде Катара, ОАЭ или Брунея.



Даже некоторые европейские страны проявили преступное пренебрежение вакцинацией: в Молдове, Болгарии, Боснии и Герцоговине привито лишь треть населения. В Словакии, Сербии, Албании - только половина.



Начиная с ноября 2022 года во многих городах Китая, в том числе в Шанхае, начата вакцинация ингаляционными вакцинами против COVID-19.



Антикитайское высокомерие Запада сыграло с ним дурную шутку



Европейцам стоило бы поучиться у китайцев, как мотивировать людей. Насильно к пунктам вакцинации никого, разумеется, не сгоняли. Зато была широкая информационная кампания. Среди привитых проводили розыгрыши призов - в том числе (после частичного ослабления ограничений в 2022 году) турпутевок.



Только вместо того, чтобы перенимать китайский опыт, европейцы устроили бойкот китайские производителям вакцин. С такой же, как и российский Sputnik V, доказавший свою исключительную эффективность. Например, про китайскую вакцину CoronaVac в Германии узнали лишь в декабре 2022 года. К тому времени, как во всем мире уже было введено более 2,5 миллионов доз. Немецкий минздрав великодушно "разрешил" ввозить вакцину в Германию - правда, прививать разрешили только "под ответственность" китайского посольства и консульств.