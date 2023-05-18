По подозрению в коррупции задержаны бывший губер Таласской области Киргизии Нарбеков и мэр Таласа Шабданов

10:33 19.05.2023

19 мая 2023, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

В Таласской области задержали бывшего полпреда и экс-мэра



Задержаны бывший полномочный представитель президента в Таласской области и экс-мэр города. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Возбуждено уголовное дело по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР по фактам заключения заведомо невыгодного контракта на возведение швейной фабрики в Таласе и незаконного перечисления 25 миллионов сомов на счет строительной компании "Ника KG".



Установлено, что в апреле прошлого года наблюдательный совет при Фонде развития Таласской области в нарушение требований Типового положения о фондах развития регионов № 220 от 14 октября 2021-го без проектно-сметной документации и заключения о целесообразности строительства швейной фабрики одобрил и утвердил проект на 82 миллиона сомов. При этом стоимость проекта была искусственно завышена.



В октябре 2022 года по результатам государственных торгов на возведение текстильной фабрики победителем признали ОсОО "Ника KG".



"На основании договора 100 процентов денег должны были быть перечислены после фактического принятия всего объема выполненных работ. Однако директор Фонда развития Таласской области Э.Т.Т. по указанию бывшего полпреда в регионе Б.Н. на основании письма управления капитального строительства области перечислил 25 миллионов сомов, из которых первые, по информации, требующей дополнительной перепроверки, получили так называемые откатные", - говорится в сообщении.



Сравнительный анализ проектно-сметной документации, проведенный Госстроем, выявил отклонения фактически выполненных работ на начальном этапе строительства от проекта на сумму 7 миллионов 382 тысячи сомов.



18 мая 2023-го в рамках расследуемого уголовного дела задержаны бывший полномочный представитель главы государства в Таласской области Н.Б.Н., экс-мэр Таласа Ш.А.А., директор Фонда развития региона Т.Э.Т., бывший начальник Таласского областного управления строительства и инженерной инфраструктуры С.С.О. и представитель ОсОО "Ника KG" А. у. А.



Все задержанные водворены в ИВС УВД Таласской области. Ведется следствие.



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НАРБЕКОВ Бакытбек Наркулович

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[04.05.1977 - ..]

родился 4 мая 1977 года в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района. Кыргыз.



В 2000 году окончил Кыргызский государственный сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности "финансы и кредит", является кандидатом экономических наук, советником государственной службы 3 класса.



Трудовая деятельность:



- 2003-2008 годы - преподаватель кафедры "Финансы и кредит" факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени К.И.Скрябина;



- 2008-2011 годы - доцент кафедры "Финансы и кредит" факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени К.И.Скрябина;



- январь 2011 года - заместитель декана факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени К.И.Скрябина;



- февраль 2011 года - помощник депутата Жогорку Кенеша;



- 2012-2017 годы - заведующий сектором комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша;



- с 18 января 2017 года - заведующий отделом планирования капитальных вложений Министерства финансов;



- с 18 сентября 2018 года - инспектор отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента;



- с марта 2020 года - заместитель заведующего отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента.



На парламентских выборах в октябре 2020 года баллотировался от политической партии "Биримдик" (№112).



Сам Нарбеков сообщал, что на протяжении нескольких лет был куратором Таласской области от Аппарата президента.



заместитель заведующего отделом политики госуправления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента КР.



с 02.2002 - учредитель и директор туристической кампании ОсОО ВОТ-TUR ("БОТ-ТУР"), Бишкек. /что совершенно не отражено, в нарушение закона, в его декларациях о доходах/



с 9 марта 2021 - 4 марта 2023 - полпред Правительства КР (губернатор) Таласской области.



19.05.2023 КырСМИ сообщили о его задержании в рамках расследования коррупционного преступления.



Награды:



- "Отличник Министерства финансов КР";

- "Отличник Министерства экономики";

- "Отличник Налоговой службы";

- Нагрудный значок за сотрудничество со Счетной палатой;

- Почетная грамота правительства;

- Почетная грамота Жогорку Кенеша;

- "Почетный гражданин" села Кок-Сай и Кара-Бууринского района.



Вместе с супругой воспитывает четверых детей - сына и трех дочерей.



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ШАБДАНОВ Аскар Адылбекович

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[17.01.1982 - ..]

Родился 17 января 1982 года в городе Талас.



Окончил экономический факультет КНУ им. Ж.Баласагына, кафедра "банковский менеджмент".

Прошел практику в Таласском филиале АКБ "Кыргызстан", Таласском областном финансовом управлении, ОННУ и УМНЛ НБКР – дипломная практика.



С 24 мая до 8 июля 2005 года стажер в филиале ОАО "Экобанк" в городе Бишкек (по представлению кафедры "Банковский менеджмент");

С 17 января 2006 года до 1 июня 2007 - инспектор отдела надзора в Таласском областном управлении Национального банка КР (прошел по конкурсу);

С 1 июня 2007 года до 18 июня 2008 - инспектор управления надзора за небанковскими учреждениями Национального банка КР города Бишкек (прошел по конкурсу);

С 28 апреля 2008 года до 30 июня 2009 года - уполномоченный представитель ОАО "ДОС Кредобанк" в городе Талас по открытию филиала;

С 16 ноября 2009 года по 30 мая 2010 года - заведующий сберегательной кассы ОАО "АТФ Банк Кыргызстан";

С 1 июня 2010 года до марта 2012 года помощник губернатора Таласской области;

С марта 2012 года по 2018 - управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк";

+ С 2013 года по совместительству преподает в Таласском государственном университете предмет "Бизнес-планирование";

С июня 2019 года по ноябрь 2020 года - заместитель директора Таласского филиала "Демир Банка".

С 1 ноября 2020 - июнь 2021 - директор регионального отделения Талас ЗАО "Альфа Телеком" ("Мегаком").



с 10 июня 2021 - 13 мая 2023 - выборный мэр города Талас /23 из 31 депутата проголосовали за кандидата Аскара Шабданова, а 8 - за кандидата Адылбека Жусупбекова/.



кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.



С 2010 года является председателем Координационного совета ОО Молодежного движения "Асыл Мурас".



Депутат V и VII созывов Таласского городского кенеша.



19.05.2023 КырСМИ сообщили о его задержании в рамках расследования коррупционного преступления.



Женат, воспитывает 4 детей.