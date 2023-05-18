Провал работы со СМИ КырВласти свалили на чиновника Укушева

10:40 19.05.2023 19 мая 2023, Бишкек - Айгуль КУВАТОВА



Мурат Укушев фактически сорвал работу. Обращение к президенту про закон о СМИ



Задачи, поставленные в распоряжении Садыра Жапарова о рабочей группе по доработке проекта закона "О СМИ", не исполнены. Представители медиасообщества обратились к президенту и призвали рассмотреть ответственность начальника управления правового обеспечения президента и кабинета министров Мурата Укушева, который фактически сорвал работу.



В своем заявлении они отмечают, что не смогли использовать свои права, предоставленные распоряжением президента КР Садыра Жапарова.



Члены РГ он СМИ напоминают, что 7 декабря 2022 года Садыр Жапаров своим распоряжением образовал рабочую группу по доработке проекта закона КР "О средствах массовой информации", куда помимо шести сотрудников государственных органов вошли 15 представителей независимых медиаорганизаций страны.



Рабочей группе было поручено до 15 мая 2023 года доработать проект закона "О СМИ" и вынести его на общественное обсуждение. Там же прописано, что членам рабочей группы предоставляется право привлекать к работе специалистов государственных органов и организаций, запрашивать материалы и получать помощь от госорганов для выполнения поставленных задач.



Согласно распоряжению, организационное обеспечение деятельности рабочей группы было возложено на отдел правового обеспечения президента и кабинета министров управления правового обеспечения администрации главы государства.



Однако, к большому сожалению, руководитель управления правового обеспечения Мурат Укушев, будучи председателем рабочей группы, фактически сорвал работу.



Представители СМИ отмечают, что за шесть месяцев деятельности (с 7 декабря 2022-го по 15 мая 2023 года) рабочая группа собиралась лишь на три заседания.



"20 декабря 2022 года прошла первая, ознакомительная встреча, на которой членам рабочей группы пообещали представить новый проект закона до нового года. Второе заседание прошло 30 января 2023 года, на котором представителя управления правового обеспечения обязались представить концепцию законопроекта и другие необходимые документы. Третье заседание состоялось 16 мая, когда сроки деятельности рабочей группы истекли. Глава рабочей группы Мурат Укушев принял участие лишь в одном заседании - ознакомительном 20 декабря 2022 года", - говорится в обращении представителей СМИ.



Все письменные просьбы в рабочем чате рабочей группы провести заседания и обсудить постатейно проект закона, представители управления правового обеспечения проигнорировали.



Концепцию к законопроекту рабочей группе представили, но она оказалась скопированной с иностранных диссертационных работ и научных статей. В этом основном документе, по которому рабочая группа должна была дорабатывать проект закона, не было обоснований необходимости правового регулирования деятельности медиаорганизаций.



"В течение шести месяцев своей деятельности представители медиасообщества исправно отправляли свои предложения, изменения, дополнения с раскрытием обоснования, почему та или иная норма в проекте закона должна быть изменена. Однако представители администрации президента каждый раз в рабочий чат отправляли новый проект закона и там содержались новые нормы, которых не было в предыдущем варианте. Так было и в последний раз. Управление правового обеспечения обязало представителей медиасообщества представить свои замечания и предложения к четвертому варианту проекта закона с подробными обоснованиями к 10 апреля 2023 года. Получив в срок эти замечания, представители управления правового обеспечения спустя месяц, то есть 13 мая 2023-го, направили пятый вариант проекта закона "О СМИ", в котором содержатся новые нормы, предусматривающие ограничение деятельности средств массовой информации, ранее не прописанные в четвертом варианте", - говорится в обращении.



При этом представители управления правового обеспечения администрации президента предоставили двухдневный срок для изучения нового проекта закона и назначили встречу рабочей группы на 16 мая 2023 года. Сами же накануне, 15 мая, вынесли на общественное обсуждение проект закона "О СМИ", несогласованный и не рассмотренный рабочей группой, образованной распоряжением Садыра Жапарова.



В обращении подчеркивается, что фактически глава рабочей группы Мурат Укушев разделил группу на две части, при которой не было равенства, конструктивного диалога. В итоге какого-либо взаимоприемлемого решения по проекту закона не достигнуто.



Задачи, поставленные в распоряжении Садыра Жапарова, не исполнены, представители рабочей группы не смогли использовать свои права, предоставленные данным распоряжением.



Члены рабочей группы отмечают, что проект закона, разработанный в недрах управления правового обеспечения администрации президента, не отвечает нормам Конституции, международным договорам и не способствует поддержанию стабильности в обществе, несоразмерно ограничивает права журналистов и СМИ, налагает дублирующие и не входящую в их компетенцию функции отдельным министерствам. Представители медиаорганизаций готовы дополнительно представить свой анализ по проекту закона.



"В течение шести месяцев своей деятельности представители управления правового обеспечения администрации президента в одностороннем порядке вносили свои изменения и дополнения в проект закона, при этом не спрашивая согласия остальных членов рабочей группы. На законные требования дать объяснения, по каким причинам вводятся эти изменения и почему они не проходят процедуру согласования с остальными членами РГ, представители управления правового обеспечения президента отвечали молчанием", - говорится в обращении представителей СМИ.



Они напоминают, что 15 ноября 2022 года на круглом столе с участием медиасообщества, депутатов парламента, чиновников администрации президента и международных организаций Мурат Укушев публично выразил свое обязательство, что проект закона будет обсужден постатейно с членами рабочей группы, представляющими медиасообщество. Однако в период доработки постатейное обсуждение проекта закона так и не состоялось.



Тогда же на круглом столе Мурат Укушев публично выразил обязательство, что проект Закона "О СМИ" будет направлен в Венецианскую комиссию для дачи заключения. Но и этого не сделано.



"Результатом должен был стать согласованный документ, проект закона о СМИ, подписанный всеми членами рабочей группы. Такого документа, к большому сожалению, нет. Более того представители управления правового обеспечения президента даже не проводили процедуру согласования документа. Но вынесли на общественное обсуждение законопроект, который не согласован, не утвержден как минимум 15 членами рабочей группы", - говорится в обращении.



Фактически это законопроект, разработанный представителями управления правового обеспечения администрации президента, к которому члены созданной Садыром Жапаровым рабочей группы из числа медиасообщества не имеют никакого отношения.



К огромному сожалению, из-за неконструктивных действий главы рабочей группы Мурата Укушева и представителей управления правового обеспечения президента ваша позитивная инициатива по созданию рабочей группы по доработке проекта закона "О СМИ" была сведена на нет, что нанесло ущерб всем заинтересованным сторонам и обществу в целом.



из обращения членов РГ к Садыру Жапарову

Фактически неучастие Мурата Укушева в работе РГ и игнорирование предложений представителей медиасообщества, нарушение законных сроков создает образ непрофессионализма, непрозрачности, недемократичности и отсутствия готовности учитывать интересы медиа и общества.



"Была сведена на нет конструктивная идея президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о создании закона, который учитывал бы все актуальные тенденции и лучшие практики в мировой журналистике, а также гарантировал бы защиту прав СМИ и свободу слова. Уверены, все ответственные за срыв инициативы главы государства понесут заслуженное наказание", - говорится в обращении медиасообщества.



Они просят президента обязать Мурата Укушева направить проект закона "О СМИ" в Венецианскую комиссию для дачи заключения. Все дальнейшие шаги процесса обсуждения и принятия законопроекта отложить до получения этого заключения.



Как отмечается, принятие несогласованного проекта закона "О СМИ" ведет к потере возможности для создания закона, который отражал бы наилучшие международные практики и стандарты журналистики, а также способствовал бы развитию свободы слова и защите прав журналистов. Отсутствие актуального и эффективного законодательства в сфере СМИ может стать преградой для развития медиасообщества, ограничить свободный доступ к информации и ослабить доверие как внутри страны, так и со стороны международного сообщества.



"Тем не менее мы, экс-члены рабочей группы из числа представителей медиасообщества, готовы и дальше продолжать доработку проекта закона "О СМИ" в качестве активных граждан в рамках общественного обсуждения. Верим, что наша работа поможет создать закон, который будет отвечать интересам общества и способствовать свободе слова и развитию медиа в Кыргызстане", - заключили представители медиа.



Напомним, что пятый вариант проекта закона "О СМИ" опять подготовлен без учета замечаний и предложений медиасообщества, юристов и журналистов.



Изначально эксперты Института медиа полиси и правовой клиники "Адилет", проанализировав проект закона, подчеркивали, что он существенно ограничивает права на свободу слова, информации и СМИ. Активное обсуждение документа привело к образованию рабочей группы по доработке проекта закона. Она создана по распоряжению главы государства 7 декабря 2022-го. Срок ее работы закончился 15 мая 2023 года. Источник - 24.kg,

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