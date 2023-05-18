 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.05.2023
12:47  Китайский "План Маршалла" для Центральной Азии, - Айдар Амребаев
12:40  Ситуация в Гагаузии накаляется, - Александр Кориненко
11:43  Как Хрущев хотел передать России четверть казахстанских земель (история)
11:40  Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
11:36  Главком УкрАрмии Залужный реально куда-то пропал... Тихо прикопали?
11:35  Советы бывалого: Лукашенко рассказал, как среднеазиатским республикам не попасть под санкции
11:08  Чем рискует человечество, доверяя оружие искусственному интеллекту

10:40  Провал работы со СМИ КырВласти свалили на чиновника Укушева
10:33  По подозрению в коррупции задержаны бывший губер Таласской области Киргизии Нарбеков и мэр Таласа Шабданов
10:07  Узбекистан хочет открыть в Бакинском порту свой терминал
09:37  Китай одолел пандемию ковида. Благодаря китайским ученым, мир выздоравливает, - СП
09:27  Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС, - Глеб Простаков
08:54  Экс-министр Султанов неизвестно когда стал советником УзбПрезидента по ТЭКу
08:51  "Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан" - Шавкат Мирзиеев
08:49  Шубаргаш вместо Мариновки. В Акмолинской области опять переименовывают русские села
08:14  Странам Центральной Азии предлагают убить собственную экономику, - Вл.Прохватилов
01:09  The Economist: Американские проповеди не помогли. "Большая семерка" проиграла Китаю
01:07  "Вагнеровцы" прибрали оставленный Западом бардак в Африке, - Джастин Линг
00:46  Дикое поле: хазары и половцы. Из военной истории Донбасса, - Юрий Юдин
00:45  У Пекина сила мягкая, но ее много, - Василий Иванов
00:44  Иран и Россия строят Евразию без Европы, - СП
00:39  Китай становится вторым гарантом безопасности Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:08  Сына премьера Армении Пашиняна Ашота похитила мать убитого солдата
Четверг, 18.05.2023
23:26  В Алматы скончался от инсульта известный казахстанский оппозиционер и популярный в 1990-е общественный деятель Жасарал Куанышалин
23:21  Умер российский актер и режиссер Рустам Уразаев (уроженец Ташкента)
21:21  КырГКНБ задержаны руководители Фонда поддержки развития туризма
21:08  Низкая рождаемость грозит закрытием школ и колледжей в Гонконге
18:54  В РосГосдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО... Куда б депутатов отправить...
14:05  Сорок лет спустя: Иран и Египет решили помириться
13:51  У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику, - Дм.Бавырин
13:39  Друзья или "джунгли" - за кого Запад принимает страны Центральной Азии
13:33  Скончалась редактор кыргызстанской газеты "Дело №..." Светлана Красильникова
13:02  Аким казахстанского Талдыкоргана Масабаев попал в психбольницу прямо с работы в приступе буйного помешательства
12:57  "Относительный результат". Песков продолжает словоблудить вокруг полезности "зерновой сделки"
12:15  В Алматы откроется филиал Китайского Северо-Западного университета
11:56  Берлин-Пекин: новая стратегия? - Елена Пустовойтова
11:45  Скончался глава Президентского архива Кыргызстана филолог Турсуняз Досалиев
11:43  Как шведский король Магнус стал монахом православного Валаамского монастыря (история)
11:36  Сына Николы Пашиняна (главы Армении) пытались похитить прямо на улице
11:31  Акимат Алматы не разрешил концерт Максима Галкина
10:16  Секс в традициях кочевников: как к нему относились/занимались, - Caravan.kz
10:00  Диктаторский режим Майи Санду вошел в клинч с гагаузами, - МК
09:29  Мощь Дракона и "мягкая" сила Панды. Китай на пике мирового лидерства, - Владимир Овчинский
08:38  Только чудо может помочь Кылычдароглу победить Эрдогана, - Дм.Минин
08:32  США вмешиваются в выборы в Турции на стороне оппозиции, - В.Прохватилов
01:06  Турецкая оппозиция вошла в режим ускоренной мобилизации, - И.Субботин
01:00  Саудиты показывают России пример правильной приватизации, - А.Комраков
00:52  Bloomberg: "Большая семерка" фактически признала поражение в борьбе с Россией и Китаем
00:45  The Wall Street Journal: США превратились в выгребную яму третьего мира
00:42  США подталкивают Индию к противостоянию с Китаем, - Вл.Скосырев
00:39  Алжир подписал контракт на поставку сжиженного газа в Китай. Кто там пел и плел про надежного желтого брата?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Советы бывалого: Лукашенко рассказал, как среднеазиатским республикам не попасть под санкции
11:35 19.05.2023

Елена Острякова

Россия и Белоруссия не хотят, чтобы партнеры по ОДКБ из солидарности с ними добровольно приняли на себя западные санкции.

Об этом сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Мы часто с президентом России обсуждаем эту проблему. Мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы. Нам это абсолютно не нужно. Будет только хуже. Но мы очень надеемся, что эти попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное – экономика, рынок", – отметил президент.

При этом он призвал среднеазиатские республиками не разрывать под напором Запада торговых отношений с Россией и Белоруссией.

"Я как человек опытный хочу вас попросить аккуратно без шума не поддавайтесь на эти уловки. Вы должны искать там, где лучше вашим народам. Если Таджикистану выгодно торговать овощами и фруктами, так и надо торговать с нами и с Россией. Если Грузии выгодно летать в Москву, что в этом плохого? "Нет, это плохо".

На этом примере уже видно, чего они хотят. Не допустите этого разрыва на этом остром моменте нашей истории. Надо держаться друг друга. Другой альтернативы сохранения суверенитета наших государств нет", – сказал Лукашенко.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684485300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС
- Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Комиссия по демонополизации экономики: База данных "Damumed" передана Минздраву РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года №349
- Доктрина мечт и пожеланий, или К вопросу о том, для чего козе баян
- Заседание Высшей научно-технической комиссии состоялось в Правительстве
- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам оптимизации уголовных кодексов
- С. Жумангарин и В. Вэньтао подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях
- Новые депутаты маслихатов молчат по-старому
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  