Советы бывалого: Лукашенко рассказал, как среднеазиатским республикам не попасть под санкции

11:35 19.05.2023

Елена Острякова



Россия и Белоруссия не хотят, чтобы партнеры по ОДКБ из солидарности с ними добровольно приняли на себя западные санкции.



Об этом сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Мы часто с президентом России обсуждаем эту проблему. Мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы. Нам это абсолютно не нужно. Будет только хуже. Но мы очень надеемся, что эти попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное – экономика, рынок", – отметил президент.



При этом он призвал среднеазиатские республиками не разрывать под напором Запада торговых отношений с Россией и Белоруссией.



"Я как человек опытный хочу вас попросить аккуратно без шума не поддавайтесь на эти уловки. Вы должны искать там, где лучше вашим народам. Если Таджикистану выгодно торговать овощами и фруктами, так и надо торговать с нами и с Россией. Если Грузии выгодно летать в Москву, что в этом плохого? "Нет, это плохо".



На этом примере уже видно, чего они хотят. Не допустите этого разрыва на этом остром моменте нашей истории. Надо держаться друг друга. Другой альтернативы сохранения суверенитета наших государств нет", – сказал Лукашенко.