|12:47 Китайский "План Маршалла" для Центральной Азии, - Айдар Амребаев
12:40 Ситуация в Гагаузии накаляется, - Александр Кориненко
11:43 Как Хрущев хотел передать России четверть казахстанских земель (история)
11:40 Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
11:36 Главком УкрАрмии Залужный реально куда-то пропал... Тихо прикопали?
11:35 Советы бывалого: Лукашенко рассказал, как среднеазиатским республикам не попасть под санкции
11:08 Чем рискует человечество, доверяя оружие искусственному интеллекту
10:40 Провал работы со СМИ КырВласти свалили на чиновника Укушева
10:33 По подозрению в коррупции задержаны бывший губер Таласской области Киргизии Нарбеков и мэр Таласа Шабданов
10:07 Узбекистан хочет открыть в Бакинском порту свой терминал
09:37 Китай одолел пандемию ковида. Благодаря китайским ученым, мир выздоравливает, - СП
09:27 Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС, - Глеб Простаков
08:54 Экс-министр Султанов неизвестно когда стал советником УзбПрезидента по ТЭКу
08:51 "Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан" - Шавкат Мирзиеев
08:49 Шубаргаш вместо Мариновки. В Акмолинской области опять переименовывают русские села
08:14 Странам Центральной Азии предлагают убить собственную экономику, - Вл.Прохватилов
01:09 The Economist: Американские проповеди не помогли. "Большая семерка" проиграла Китаю
01:07 "Вагнеровцы" прибрали оставленный Западом бардак в Африке, - Джастин Линг
00:46 Дикое поле: хазары и половцы. Из военной истории Донбасса, - Юрий Юдин
00:45 У Пекина сила мягкая, но ее много, - Василий Иванов
00:44 Иран и Россия строят Евразию без Европы, - СП
00:39 Китай становится вторым гарантом безопасности Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:08 Сына премьера Армении Пашиняна Ашота похитила мать убитого солдата
|Главком УкрАрмии Залужный реально куда-то пропал... Тихо прикопали?
11:36 19.05.2023
"ВЫШИВАНКА СМЕРТНИКА" ДЛЯ ЗАЛУЖНОГО: О ЛИКВИДАЦИИ ГЛАВКОМА ВСУ СНОВА СТАЛИ ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО
В Сети вновь вернулись к слухам о возможной ликвидации Валерия Залужного. Сценарии предполагаются самые разные. "Вышиванку смертника" главкому ВСУ ведь уже передали.
Главком ВСУ Валерий Залужный выпал из медиапространства уже довольно давно, в конце апреля. Не присутствовал он ни в очном, ни в дистанционном формате на заседании НАТО - участвовать отказался в текстовой форме. По причине загадочного исчезновения Залужного из инфополя в Сети активно обсуждают вероятность ликвидации главкома.
Отчасти подтверждают информацию о гибели Залужного и некоторые украинские источники - говорят, что публичных выходов главкома уже нет какое-то время.
Версии предлагаются следующие. Первый вариант - Залужный был тяжело ранен под Бахмутом и его смерть в Киеве будут скрывать еще какое-то время, отчаянно пытаясь достичь хоть каких-то успехов на этом участке.
Второй вариант - убийство главкома в офисе Зеленского, после чего президент отправился в свое турне.
Согласно третьему варианту, Валерий Залужный жив и разрабатывает планы контрнаступления в каком-нибудь бункере.
И последняя, четвертая версия - главком перешел на сторону России или был захвачен нами в плен.
Ранее, еще до таинственного исчезновения, Залужному передали "вышиванку смертника". Подарок прислали из Львова. По легенде, орнамент вышиванки в точности повторяет орнамент рубашки Степана Бандеры, ликвидированного в Мюнхене агентом КГБ.