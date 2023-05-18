Главком УкрАрмии Залужный реально куда-то пропал... Тихо прикопали?

11:36 19.05.2023

"ВЫШИВАНКА СМЕРТНИКА" ДЛЯ ЗАЛУЖНОГО: О ЛИКВИДАЦИИ ГЛАВКОМА ВСУ СНОВА СТАЛИ ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО



В Сети вновь вернулись к слухам о возможной ликвидации Валерия Залужного. Сценарии предполагаются самые разные. "Вышиванку смертника" главкому ВСУ ведь уже передали.



Главком ВСУ Валерий Залужный выпал из медиапространства уже довольно давно, в конце апреля. Не присутствовал он ни в очном, ни в дистанционном формате на заседании НАТО - участвовать отказался в текстовой форме. По причине загадочного исчезновения Залужного из инфополя в Сети активно обсуждают вероятность ликвидации главкома.



Отчасти подтверждают информацию о гибели Залужного и некоторые украинские источники - говорят, что публичных выходов главкома уже нет какое-то время.



