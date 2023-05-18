Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию

11:40 19.05.2023 И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике



Наталия Портякова



19 мая в Хиросиме открывается трехдневный саммит "Большой семерки", на котором лидеры развитых стран мира намерены обсудить тех, кого Запад давно идеологически выставил по другую сторону баррикад - Россию и Китай. Так, главными заявленными задачами G7 в отношении Москвы станут поиск путей противодействия обходу третьими странами антироссийских санкций и выработка новых рестрикций против РФ в энергетическом секторе и оборонно-промышленном комплексе. А против Пекина "Семерка" нацелилась принять некие коллективные инструменты "для сдерживания и защиты от экономического запугивания и возмездия" с его стороны. Впрочем, вопреки громким обещаниям на практике обещанные меры могут не пройти.



Семеро одного не дожмут



Саммиты большинства западных международных организаций и объединений, будь то НАТО или Евросоюз, давно превратились в мероприятия под знаменами "дружбы против кого-то". Не стала исключением и "Большая семерка", объединяющая США, Канаду, Италию, Францию, Великобританию, Германию и Японию, чьи лидеры соберутся 19–21 мая в родном городе японского премьера Фумио Кисиды Хиросиме.



Главной и чуть ли не официальной целью мероприятия было объявлено наказание России за конфликт на Украине, а последней инициативой на этом пути, о которой на днях сообщила Financial Times, - заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее уже сократила поставки. Речь идет о том, чтобы пресечь возобновление экспорта в Польшу и Германию. Как ранее пояснили в постпредстве РФ при Евросоюзе, речь идет не о полном запрете на газовые поставки из России в ЕС, а о предотвращении возобновления уже приостановленного экспорта отечественного голубого топлива. "То есть фактически о фиксации статус-кво", - отметили там.



Впрочем, реализация таких мер на практике, скорее всего, забуксует. Как сообщили источники Politico, далеко не все страны ЕС, который действует в связке с "Семеркой" и обсуждает включение той же меры в свой 11-й пакет антироссийских санкций, готовы полностью отказаться от российского газа. В частности, главными противниками этого выступают Германия и Италия, которые входят как в ЕС, так и в G7.



Но, будучи не всегда способными договориться о санкционных шагах внутри собственного сообщества, государства Запада продолжат склонять к этому третьи страны. Новые меры, которые лидеры хотят объявить во время встреч 19–21 мая, будут направлены на их уклонение от санкций. Неспроста в Хиросиму были приглашены и лидеры государств, не входящих в "Семерку", но играющих важную роль в мировой политике и экономике, - Индии, Вьетнама, Бразилии и Индонезии, они заняли в украинском конфликте нейтральную позицию.



Одним из главных объектов "обработки" со стороны Запада стала Индия, которая благодаря отказу Европы от российской нефти с легкостью нарастила его импорт себе, доведя до 63 млн баррелей ежемесячно в апреле 2023 года. А заодно смогла существенно увеличить экспорт своих нефтепродуктов в ЕС. Это тут же родило опасения, что Нью-Дели попросту продает переработанные российские продукты. На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже призвал ввести санкции для ограничения закупок Индией российской нефти. Но был элегантно поставлен на место главой МИД этой страны Субраманьямом Джайшанкаром, заявившим, что российская нефть, которая существенно перерабатывается в третьих странах, больше не рассматривается как российская, на что указывают правила самого Совета ЕС.



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Впрочем, окончательно от идеи если не ввести наказания для стран, которые тем или иным образом помогают России обходить санкции, то хотя бы упомянуть такую вероятность, лидеры G7 все еще не отказались. Как свидетельствуют многочисленные западные источники, на Западе рассчитывают, что само упоминание о последствиях содействия Москве рано или поздно возымеет психологический эффект, снизив заинтересованность третьих стран в торговле с Москвой.



Кроме того, по предложению США на слете в Хиросиме лидеры обсудят идею автоматического запрета для определенных категорий товаров, если они не входят в список одобренной номенклатуры. В первую очередь речь идет о сферах, касающихся оборонно-промышленной базы России и ограничении торговли, которая, по мнению Штатов, поддерживает Вооруженные силы РФ.



Но успех затеи и тут не очевиден. Как заметил агентству Reuters высокопоставленный чиновник из правительства Германии, предложенный Вашингтоном подход запретить все, а потом решать, что можно разрешить обратно, не сработает. "Мы хотим быть очень, очень точными и хотим избежать непреднамеренных побочных эффектов", - отметил он. К слову, буквально за сутки до начала саммита то, что G7 не согласует полный запрет на экспорт западных товаров в Россию, признал и советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.



Наконец, еще одной инициативой, вброшенной в медийное пространство в апреле, стала идея о подготовке G7 международного запрета на продажу российских алмазов и бриллиантов. "Бельгия совместно с Еврокомиссией, США и другими партнерами по G7 активно реализует комплексную инициативу, направленную на сокращение доходов, которые Москва получает от этого сектора. Она будет сосредоточена не только на российских необработанных алмазах, но и на готовой продукции, чтобы вытеснить российские алмазы с рынков G7", - рассказали "Известиям" в МИД Бельгии в начале мая. Впрочем, уже тогда было ясно, что без подключения к ограничениям Индии и ОАЭ, импортирующих большую часть российских алмазов и реэкспортирующих их после огранки и обработки, затея будет иметь ограниченный эффект.



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К слову, как не раз подчеркивали в Москве, все санкции против России - и нынешние, и новые - будут прежде всего бить по мировой экономике. "Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", - комментировал еще в апреле спекуляции о возможном запрете на экспорт в Россию почти всех товаров странами G7 представитель Кремля Дмитрий Песков.



Уколи его печали, уколи



Не менее важным фронтом борьбы, чем российский, для лидеров стран G7 станет и китайский.



В задачах как США, так и хозяина мероприятия Японии, которая устами своего премьера неоднократно вбрасывала мысль, что завтра в Восточной Азии может случиться то, что сейчас происходит на Украине, - заручиться поддержкой ведущих европейских стран по вопросу о том, как бороться с предполагаемым в скором будущем нападением Китая на Тайвань. "Для G7 крайне важно подтвердить, что любая односторонняя попытка изменить статус-кво силой или принуждением неприемлема в любой части мира. Я верю, что это приведет к единому ответу международного сообщества, когда что-то подобное Украине произойдет за пределами Европы", - заявил Фумио Кисида еще в апреле.



Но тут есть свои загвоздки, одной из которой служит позиция Франции. Вскоре после возвращения из КНР ее президент Эммануэль Макрон заметил, что Европе совсем не стоит втягиваться в чужие кризисы и во всем следовать позиции по Тайваню США. Это вызвало крайне негативные отклики, в том числе из ряда европейских столиц, но вряд ли сильно изменило взгляды Пятой республики.



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Кроме того, по итогам саммита "Семерка" планирует впервые опубликовать отдельное заявление по экономической безопасности наряду с основным коммюнике саммита. Согласно черновику, попавшему в распоряжение Financial Times, оно будет включать обязательство "коллективно сдерживать экономическое принуждение, реагировать на него и противодействовать ему".



Прямо называть Китай в этом заявлении, скорее всего, не станут, но то, что речь пойдет именно о Пекине, сомнений не вызывает. Согласно февральскому отчету Австралийского института стратегической политики, в период с 2020 по 2022 год КНР осуществила 73 случая экономического принуждения против 19 стран, включая торговые санкции, инвестиционные ограничения, запреты на туризм и массовые бойкоты.



Впрочем, сам Китай (и не без оснований) считает себя не преступником, а "жертвой экономического принуждения США", сказал на днях официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, напомнив про многочисленные "злоупотребления Штатами мерами экспортного контроля". "Если саммит G7 предназначен для обсуждения мер реагирования на экономическое принуждение, возможно, сначала следует обсудить то, что сделали США?" - риторически поинтересовался китайский дипломат.



А Штаты, к слову, сделали немало, например еще осенью прошлого года, ограничив экспорт в Китай чипов и полупроводников и подключив к этому Нидерланды и Японию. Но нового соглашения о конкретных мерах в отношении Пекина G7 вряд ли достигнет.



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- Члены G7 хотят, чтобы КНР была экономически сильной, чтобы у нее были ресурсы для импорта того, что члены G7 должны экспортировать. Члены G7 хотят мускулистый Пекин, но мускулистый только в тех областях, о которых они сами просят. Этого не произойдет, - сказал "Известиям" американский политолог и старший редактор издания Issue Insight Джон Кавулич.



По его словам, на саммите G7 наверняка будет принято заявление, подтверждающее поддержку "Семеркой" сдерживания пагубного глобального влияния китайских властей, но в переходе от письменных заявлений к реализуемым и устойчивым решениям будут сложности.



- Каждый глава государства или правительства, входящий в G7, будет воздерживаться от принятия политики, которая причинит боль его избирателям. Два с лишним года последствий COVID-19, конфликт на Украине, который еще больше усугубил инфляцию, рост цен и перебои в цепочках поставок продолжают беспокоить лидеров, особенно тех, кто добивается переизбрания. Таким образом, по-прежнему будет существовать разрыв между тем, что говорят члены G7, и тем, что они делают, - подчеркнул эксперт.



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Кроме того, Джон Кавулич отметил: по мере того, как члены "Семерки", а также G20 и ЕС расширяют использование санкций, правительства все большего числа стран будут отходить от Запада в сторону Востока" и Юга. Не потому, что им нравится поведение правительства Китая или России, а в силу возмущения введением ограничений на то, что они считают своим суверенным правом - участвовать или не участвовать в санкционных войнах. Источник - Известия

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