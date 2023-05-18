Как Хрущев хотел передать России четверть казахстанских земель (история)

11:43 19.05.2023 Никита Хрущев вошел в историю как большой любитель глобальных реформ. В свою бытность главой государства он даже грамматику и орфографию хотел перекроить на свой лад. К счастью, грамматическая реформа дальше речей с трибун не пошла, а вот последствия перекраивания границ союзных республик мы пожинаем до сих пор.



Я Никита, я так вижу!



Самое известное решение Хрущева на сегодняшний день - это передача Крыма УССР в 1954 году.



Передача Крыма Украине имела под собой практическое значение. Полуостров испытывал дефицит пресной воды, и было необходимо поставлять украинскую влагу через сеть каналов. Кроме того, железнодорожное сообщение, автотрассы и даже поставки электричества шли в Крым с территории Украины.



А вот раздел территории Казахстана был основан лишь на фантазиях Никиты Сергеевича. В его представлении настоящий казах - это кочевник-скотовод посреди степи, и некоторые регионы в этот стереотип не вписывались.



В воображении Хрущева плохо прорисовывался образ казаха среди скал на берегу моря в нефтяном краю, поэтому первый секретарь ЦК КПСС решил поделить полуостров Мангышлак между Туркменией и Азербайджаном. Дескать, туркмены больше гармонируют со скалистым пейзажем, а азербайджанцы давно добывают нефть на Каспии и хорошо знакомы с морским судоходством. Подогнать под историческую справедливость это было не сложно. На плато Устюрт не раз проходили стычки казахских и туркменских племен, территория переходила от одних к другим, а археологи находили оружие и предметы быта, свойственные как древнеогузской, так и кыпчакской культуре. Достаточно было лишь предоставить заключение маститого ученого, чей наконечник копья на мангышлакской земле древнее. Причем наличие культовых сооружений, вроде подземной мечети Бекет-Ата, в эту версию не вписывалось, а следовательно, игнорировалось.



Не свое, не жалко



Южане у Хрущева тоже плохо ассоциировались с кочевниками. Жара, фрукты, местные блюда, совсем не похожие на бешбармак, двухэтажные домики с просторным двором. Эти ассоциации ближе к описанию Узбекистана. Соседство с Узбекистаном и правда привело к смешению культур, начиная от кухни и заканчивая архитектурными памятниками, поэтому подогнать под "историческую справедливость" перекраивание границ труда не составило.



Так часть Южно-Казахстанской области с городом Газалкент перешла Узбекской ССР и до сих пор входит в состав Ташкентского велоята.



Вообще то Никита Сергеевич хотел передать Узбекистану весь юг Казахстана, включая Чимкент, Джамбул и Туркестан, но тогда бы на карте Алма-Ата оказалась бы совсем некрасиво отрезана от остальной части Казахстана, поэтому Хрущев от идеи отказался.



Горная красавица Алма-Ата тоже плохо ассоциировалась с образом чабана. Но столицу союзной республики первый секретарь ЦК КПСС передавать Узбекистану не осмелился.



Объявить запад Казахстана российским было сложнее. Гурьев, Уральск и Актюбинск во многих исторических документах значились как казачьи ставки российские военные укрепления на территории Казахстана, а трехвековую историю так просто не вычеркнуть.



Так росчерком хрущевского пера появился Западно-Казахстанский край, куда входили области этих трех городов.



Усть-Каменогорск, Семипалатинск и Караганда у Хрущева с кочевниками больше ассоциировались, поэтому и предполагалось, что эти области останутся в составе КазССР вместе с областью Алма-Атинской.



Кстати, Семипалатинская губерния окончатательно перестала быть частью РСФСР только 16 февраля 1921 года, а Усть-Каменогорск был передан в полное подчинение КазССР лишь в 1930 году, то есть в этом случае еще можно было (пусть и с огромной натяжкой) побороться за звание российских регионов. Но, как мы видим, Хрущева интересовала не история, а личное видение того, каким должен быть Казахстан, и это представление было кабинетным, далеким от реальности.



Край родимый сердцу снится



А вот раздел севера Казахстана обернулся большим скандалом.



В 1960 году был создан Целинный край по прямой ассоциации с краем Ставропольским. Он был создан в 1960 году и включал в себя территории Акмолинской, Кокчетавской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей с административным центром в Акмолинске. Сделано это было в целях "дальнейшего улучшения руководства хозяйственным и культурным строительством в северных областях республики и более полного использования их огромных ресурсов".



Какие ассоциации появляются у нас, когда речь заходит о севере Казахстана? Березовые рощи, бескрайние поля пшеницы, кристально чистое озеро Боровое в окружении хвойных лесов. Чем не типичная картинка Центральной полосы России из школьного атласа? Такие же ассоциации вызывали эти места и Никиты Сергеевича.



Поэтому он решил передать 566 тысяч квадратных километров России. Это почти четверть территории нынешнего Казахстана.



- Самые хлебные области страны. Вот зачем кочевникам? - резюмировал Хрущев свое решение в 1960 году. Кстати, подобный аргумент он использовал, когда собирался передать юг Казахстана Узбекистану.



- Зачем кочевникам хлопок? - говорил первый секретарь ЦК КПСС.



И один в поле воин



Неизвестно, как бы сейчас выглядела карта Казахстана, если бы не председатель Совмина КазССР Жумабек Ташенов. Жумабек Ахметович родился в Акмолинской области и передачу своей малой родины воспринял как личное оскорбление. Кроме того, решение Хрущева противоречило советской конституции, а значит являлось чистой воды самодурством человека, свихнувшегося от власти.



В конце 1960 года в Акмоле состоялось совещание, касающееся вопросов освоения целины. В конце совещания Хрущев и поднял острый вопрос о передачи части Казахстана России. Протокол мероприятия сохранил детали этого исторического момента.



Хрущев: Необходимо безотлагательно решить земельный вопрос в республике. С товарищем Кунаевым и с руководителями областей мы уже переговорили. Они нас поддерживают. Теперь, Жумабек Ахметович, нам хочется узнать ваше мнение.



Ташенов: Никита Сергеевич, не то что решение вопроса, я категорически против самой постановки!



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Хрущев: Кто вы такой, чтобы выступить против решения Политического бюро? Если уж на то пошло, мы обойдемся и без вас. Советский Союз - единое государство. Какой республике что передать - это может решить Верховный Совет СССР!



Ташенов: Если земельный вопрос может решаться без воли местного управления, тогда надо изменить Конституцию СССР. А в Конституции сказано, что территория каждой республики - ее неприкосновенная собственность. Если будет нарушено это положение, то мы вправе обратиться к международным правовым организациям, например в ООН.



Хрущев: Я вас понял. Мы позже вернемся к этому вопросу.



На этом официальная часть протокола заканчивается, но очевидцы утверждают, что после совещания Хрущев и Ташенов о чем то говорили наедине, причем на повышенных тонах. Немного после Никита Сергеевич вызвал смельчака в Москву, где поговорил с ним в неформальной обстановке. Естественно, эти разговоры не протоколировались.



Территориальную целостность Казахстана председателю Совмина КазССР тогда удалось отстоять, но его карьере пришел конец.



По "рекомендации" Н. С. Хрущева он был снят с высших постов в Республике. До самой пенсии Жумабек Ташенов пробыл зампредом в Южно-Казахстанском исполкоме.



Разберемся как следует, накажем кого попало



Кстати, Никита Сергеевич лукавил, когда заявил, что Динмухамед Кунаев не против передачи части Казахстана России. Первого секретаря Компартии Казахстана тогда вообще никто не спрашивал, но после смелого заявления Жумабека Ташенова Кунаев тоже занял твердую позицию, касающуюся раздела страны. К этой позиции присоединились многие политические деятели Казахстана.



Правительственная верхушка разделилась на три лагеря. Некоторые поддерживали Никиту Сергеевича. Немногочисленные смельчаки осмеливались ему перечить, а большинство чувствовало себя во время этой смуты вполне комфортно.



В Москву они не отправляли отчеты о проделанной работе, потому что Целинный край - еще не РСФСР; а Алма-Ате не подчинялся, потому что этот регион уже не Казахстан.



Долго так продолжаться не могло. В декабре 1962 года Хрущев решил разобраться со смутьянами, и ничего лучше, чем мстить, ему в голову не пришло.



Никита Сергеевич обвинил второго секретаря ЦК КП Казахстана Николая Родионова в… разжигании национальной розни. Поводом для этого был отказ назначить председателем Целиноградского облисполкома человека по фамилии Трухин.



Хрущева не волновало, что Трухин горный инженер и не знает сельского хозяйства. Он горный инженер, и в Караганде принес бы больше пользы. Наказание последовало тут же.



Следующий звонок Хрущева был в кабинет Кунаева.



-Позвонил Хрущев и сказал буквально следующее: "Ваш второй секретарь ЦК оказался слабым руководителем и плохим организатором. Немедленно освободите его от работы и направьте в наше распоряжение", - пишет Кунаев.



Николай Родионов был назначен на малозначительную хозяйственную должность в Ленинграде. Правда, его карьера продолжилась после отставки Хрущева. Он возглавлял Челябинский обком, 8 лет проработал заместителем министра иностранных дел СССР и еще 8 – послом в Югославии.



На границе куры ходят хмуро



Конфликт все больше разгорался, Хрущев был готов на самые радикальные карательные меры, но от расправы от неугодными его отвлекали более глобальные вопросы, вроде воплощения в жизнь постановлений XXII съезда КПСС. Через три года после скандала в Казахстане Никиту Хрущева вообще отстранили от власти, а Леонид Брежнев имел совсем другие представления о казахстанских границах, причем был в дружеских отношениях с Динмухамедом Кунаевым и всегда прислушивался к его мнению.



Часть уже переданных территорий вернулась в Казахстан. Впрочем, большинство простых казахстанцев этих перипетий толком и не заметили.



В СССР, где у 15 республик была единая валюта и единый паспорт, перекраивание границ воспринимается легче. Примерно как сейчас переименование улиц или образование новых областей.



Острым этом вопрос стал только через 30 лет, когда границы Республики Казахстана стали проводить по советским лекалам.



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Тогда-то и выползли последствия многолетнего противостояния Москвы и Алма-Аты. Например, в приграничных областях Казахстана выяснилось, что в населенные пункты страны газ и электричество идет из РФ, хоть свои ветки было протянуть проще, а теперь надо было платить за коммунальные блага по грабительским международным тарифам.



В некоторых поселках доходило до курьезов. Их граница поделила буквально пополам. Так деревня Дмитриевка, что в Актюбинской области, осталась без сельпо.



Единственный магазинчик находился за речкой, а именно через реку и проходила российско-казахстанская граница. А уж сколько сельчан становились нарушителями государственной границы, погнавшись за собственной курицей, трудно и подсчитать.



Автор: Владислав Кожухарь Источник - Караван

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