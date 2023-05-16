 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ситуация в Гагаузии накаляется, - Александр Кориненко
12:40 19.05.2023

Ситуация в Гагаузии становится непредсказуемой для Кишинева: автономия готовится отстоять свой выбор
София Русу. 16.05.2023

Гагаузия избрала нового башкана, не столько оказав доверие малоизвестному кандидату от партии "Шор" Евгении Гуцул, сколько проголосовав против правящей партии Молдовы. Но дело еще не окончено – не исключено, что президентская команда попытается отменить результаты выборов.

О ситуации после голосования говорим с молдавским политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Во втором туре выборов башкана Гагаузии победу одержала кандидат партии "Шор" Евгения Гуцул. Как, на ваш взгляд: можно ли назвать этот итог выборов для Гагаузии хорошим? Гуцул – персона малоизвестная и пока маловразумительная, но партия наверняка будет вкладываться в развитие автономии.

Александр Кориненко: Я не готов сейчас дать оценку результатам выборов в Гагаузии. Жители автономии голосовали не за Евгению Гуцул, а за Илана Шора и с огромным желанием влепить пощечину центральным властям, которые относятся к автономии, как к аппендиксу, который нельзя вырезать, а очень хочется.

Если смотреть с точки зрения личности Евгении Гуцул, то это кот в мешке – мы, по сути, не знаем, кто она с профессиональной точки зрения. Вся информация, которая у нас есть, – это официальные данные, предоставленные в ЦИК, и страничка в инстаграме, которую новый башкан ведет с 2016 года.

Илан Шор, безусловно, будет создавать еще один форпост борьбы с властью. Но я бы не сбрасывал со счетов и вариант, когда власть еще может грубо вмешаться и снять с поста избранного башкана, так как законодательство нарушалось минимум два раза: агитация иностранных граждан за кандидата и превышение лимита расходов на избирательную кампанию.

ПолитНавигатор: Были опасения, что руководство страны вмешается в выборы по итогам первого тура, не даст пройти кандидату от партии "Шор". Но все прошло на удивление спокойно. Что произошло? Можно ли говорить о вкладе правящей партии в победу этого кандидата, которому она изначально сама сделала рекламу через угрозы и скандалы?

Александр Кориненко: Власть с удовольствием снимет кандидата от партии "Шор", но реакция гагаузского общества может быть непредсказуемой. Перед вторым туром они прощупали почву, попытались надавить на ЦИК Гагаузии, задержали депутата от партии "Шор" Марину Таубер.

Но общественная реакция была очень резкой, а в преддверии "исторического" саммита (1 июня года в Кишинев прибудут 47 лидеров стран ЕС, чтобы принять участие во втором заседании Европейского политического сообщества – прим. автора) не хочется нагнетать обстановку. Партия власти своими неумелыми действиями действительно сама спровоцировала рост симпатий к кандидату от оппозиционной партии.

ПолитНавигатор: Как дальше будут строиться отношения Комрата и Кишинева?

Александр Кориненко: Отношения будут более напряженными, особенно, если гагаузы смогут отстоять свой выбор и избранный башкан не будет снят. Григорий Узун – это конструктивная оппозиция, а вот "шоровский" башкан – деструктивная.

С одной стороны, Илан Шор как бы должен сидеть в тюрьме по приговору молдавской юстиции, а будет он сидеть в молдавском правительстве, пускай и через своего представителя. Первое, что попытается сделать Кишинев, – это урезать права автономии и вывести башкана из состава правительства.

ПолитНавигатор: Победа шоровцев в Гагаузии будет иметь значение на осенних местных выборах? Есть данные опросов, что и в парламенте, если бы выборы в него состоялись в ближайшее воскресенье, партия Шор имела бы весьма приличный результат.

Александр Кориненко: Если партию не запретят, то результаты будут неплохие. Партия будет аккумулировать голоса самой недовольной части электората, но и необходимо, конечно, найти достаточное количество кандидатов. Думаю, что после исполнения первых предвыборных обещаний в Гагаузии там появится желание у местных жителей проголосовать за кандидатов от партии "Шор" или за независимых, но поддержанных этой оппозиционной силой.

ПолитНавигатор: Гагаузские телеграм-каналы накануне давали сводки с избирательных участков вперемешку с цифрами по президентским выборам в Турции. Гагаузии нужна победа Эрдогана, а у него положение шаткое, предстоит еще сражаться во втором туре. Чем могла бы обернуться для Гагаузии смена власти в Турции?

Александр Кориненко: Эрдоган для гагаузов понятен, он любит этот регион, помогает ему, принимает главу автономии на высоком уровне. Конечно, предпочтительно сохранить эти добрые отношения. Более того, нынешний глава Турецкой республики – не большой поклонник ЕС и США, как и сами гагаузы. Я не думаю, однако, что в случае победы Кемаля Кылычдароглу Анкара перестанет поддерживать Комрат, ведь это часть государственной политики Турции, здесь ее национальные интересы, и начатые проекты будут продолжаться и расширяться.

Источник - politnavigator.net
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