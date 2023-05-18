Катастрофа ВСУ в Хмельницком: Британия врезала обедненным ураном по Варшаве

20:17 19.05.2023

Катастрофа ВСУ в Хмельницком: Британия врезала обедненным ураном по Варшаве. Патрушев подтвердил

Появились новые любопытные подробности мегавзрыва на Западной Украине 13 мая

Александр Ситников



17 мая польская газета "Iublin 24", со ссылкой на местную станцию мониторинга радиоактивности, сообщила о резком росте уровня радиационного фона в Люблине. Скачок радиации также отмечен на графиках университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине.



Автор публикации Патрик Питлак успокаивает читателей, что изменения ионизирующего излучения зафиксированы не только в Польше, но и Европе - мол, всем досталось. Он пишет: "В последние дни на графиках с результатами мы могли наблюдать так называемые „пики", то есть увеличение значений, фиксируемых станциями раннего обнаружения радиоактивных загрязнений".



В социальных сетях Польши появилась информация о том, что рост радиоактивности был вызван уничтожением русскими ракетами склада с боеприпасами в Хмельницком, а радиационное облако под влиянием северо-западного ветра накрыло Польшу. Мол, Москва подгадала момент для удара, чтобы нанести непрямой, но более опасный ущерб Варшаве.



Польское Государственное агентство по атомной энергии в этой связи сделало мутное заявление. С одной стороны, оно пишет, что скачок радиации не связан с Хмельницким, но с другой - признает "увеличение в воздухе висмута-214" - того самого изотопа, который "отвечает" за рост ионизации после применения снарядов с обедненным ураном.



Тамошние эксперты напоминают, что незначительные колебания радиации отмечались и раньше, поскольку они характерны для ливней. Однако есть существенное "но". В Люблине, во-первых, прошел легкий дождик и, во-вторых, погодный рост радиоактивности не характерен для этого времени года, поскольку превышает все ранее наблюдаемые показатели.



Варшава винит во всем газ радон, который улавливается падающими каплями воды, что и приводит к росту ионизации. Но это явление характерно для Канады, а не для Польши. По сути, польские власти делают хорошую мину при плохой игре, особенно с учетом того, что атмосферный фронт пришел с Западной Украины.



Укро-эксперты уверены, что "резкий рост в воздухе радиоактивного висмута, зафиксированный в польском Люблине, подтверждает тот факт, что уничтоженные боеприпасы с обедненным ураном действительно хранились на складе в Хмельницком, и прямо сейчас происходит заражение местности".



В незалежной также пишут, что работники Хмельницкой АЭС были предупреждены "псами" из СБУ о недопустимости измерения радиационного фона профессиональными дозиметрами. Отдельно сообщается, что здесь и ранее "фонило по самое не могу из-за пофигистского отношения властей к безопасности на атомных станциях".



Уровень заражения земли и вод до майского удара по мега-складу в Хмельницком давно уже был выше нормы, поэтому, собственно, и выбрали этот район для хранения снарядов с обедненным ураном. Натовцы, по всей видимости, не уверены в сохранении режима секретности в ВСУ, но если русские и впрямь раздолбают склад, то фон шибко не изменится из-за уже "нормальной" высокой ионизации.



Однако взрыв был такой силы, что изотопы висмута были выброшены высоко в атмосферу и дружно направились "домой в Польшу", - как раз туда, откуда были завезены на Украину снаряды с обедненным ураном.



Самостийные правдорубы из числа людей, которых Зе-команда называет русским перегноем на Украине, со ссылкой на "своих" офицеров из укро-Генштаба, пишут: "Судя по характеру взрыва, на складах хранились не только британские боеприпасы с обедненным ураном, но что-то более серьезное, что НАТО могло секретно поставлять Киеву".



Нужно признать, что СБУ удается профессионально и жестко блокировать любую утечку информации из Хмельницкого о том, что произошло 13 мая, а наши спецслужбы, само собой, не дали пищу для размышления.



Поэтому практически невозможно привести более-менее достоверную картинку о произошедшем. По факту, все попытки экспертного сообщества понять, что на самом деле произошло в Хмельницком, свелось к обычному гаданию. И если бы взрыв не оказался сопоставим по мощности с применением тактической "ядерки", то не было бы и информационной шумихи, как у нас в Рунете, так и у них - в Укрнете.



Тем не менее ряд самостийных телеграм-каналов считает, что недавние ракетные удары россиян уничтожили мега-склады ВСУ в Хмельницком и Тернополе, на которых хранилось порядка нескольких тысяч тонн боеприпасов, а также танковых снарядов с обедненным ураном.



На это якобы указывают явные признаки уже начавшегося "снарядного голода" во многих частях самостийной армии. Укро-офицеры, на условиях анонимности, оценивают ущерб ВСУ в сотни миллионов долларов, что фактически привело к приостановке обещанного наступа.



По идее, в Хмельницком рядом с боеприпасами не должны находиться танки Challenger 2, однако местные очевидцы видели эти машины накануне взрыва. Отсюда идут слухи и об уничтожении британской тяжелой брони, переданной укровермахту. Косвенно это согласуется с другими источниками.



В частности, ВСУшники, атакующие русские фланги под Бахмутом, строчат на своих армейских чатах, что обещанных "Челленджеров" они так и не увидели. Между тем до 13 мая "отцы-командиры" обещали их применение, а потом вдруг - молчок.



Возможны три расклада, рассуждают захисники незалежностi. Первый - укро-Генштаб расслабился из-за долгого отсутствия ракетных ударов и впрямь хранил британские танки в Хмельницком; второй - на воздух взлетели снаряды для них; и третий - "их берегут для более масштабной операции".



Последний, однако, кажется самым маловероятным из-за обещаний Зеленского не сдавать "фортецю Бахмут". Банковая с подачи Пентагона рассчитывала поднять упавший моральный дух самостийных солдат "перемогой" в Бахмуте, без чего невозможен "блицкриг" в Приазовье. Короче, "Челленджеры" должны были "железно нарисоваться" под Ивановском/Красном. Но их нема!



Есть еще один пугающий Зе-команду и администрацию Байдена момент, на который следует обратить внимание. Средний "вес залпа" во время прошлой ракетной кампании с октября 2022 года по март 2023 года составлял 57 крылатых ракет, а начиная с 28 апреля - около 18, при этом эффективность прилетов резко возросла.



С одной стороны, у Москвы начал восстанавливаться ракетный арсенал, а с другой - адресные атаки "Калибрами", "Геранями" и "Иксами", включая "Кинжалы", приводят к тому, что наступательный потенциал ВСУ стремительно сокращается еще до начала летней кампании. При этом разговоры о заморозке конфликта становятся нарративными даже среди Зе-команды.



Пока готовился материал, пришло официальное сообщение наших властей. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил: "Уничтожение западных боеприпасов с обедненным ураном на Украине привело к появлению радиоактивного облака. Оно уже направляется в сторону Европы".