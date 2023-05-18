Лучшие уходят. Фантомаса больше нет с нами...

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22:28 19.05.2023
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер ушел из жизни в возрасте 78 лет
19 мая 2023, Александра Юдина
В Зальцбурге в возрасте 78 лет умер австрийский актер Хельмут Бергер, сообщает ORF.
Австрийский актер скончался, не дожив до 79 лет несколько дней, передает РИА "Новости".
Актер играл в таких картинах, как "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец – 3", "Сен-Лоран. Стиль – это я".
В 2019 году артист объявил о завершении карьеры.