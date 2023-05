ЦентрАзия | Казахстан | Россия прибрала к рукам казахстанский уран: Или нет?

00:48 20.05.2023 Россия прибрала к рукам казахстанский уран… Или нет?



Как прозападные СМИ взбудоражили казахстанскую общественность, безосновательно окрестив выгодный республике бизнес продажей национальных интересов



Sputnik, Вадим Павлов. "Одно из крупнейших месторождений урана в мире перешло под контроль "Росатома", "Путин стал хозяином казахстанского урана", "сделка с Россией привела к конфликту между руководством "Казатомпрома" и властями, в результате которого несогласный топ-менеджмент покинул компанию" – так западные и прозападные СМИ сегодня отрабатывают новость, которая, на самом деле, новостью не является.







Речь идет о приобретении "Росатомом" в декабре прошлого года Степногорского горно-химического комбината, а вместе с ним и доли в 49% в совместном предприятии "Буденовское", разрабатывающем два из семи участков одноименного месторождения.



Подробнее в произошедшем на Буденовском месторождении, изменениях в руководящем составе "Казатомпрома" и в оправданности истерии прозападных СМИ разбирался Sputnik.



Конфликт топ-менеджмента и властей – правда или вымысел?



На текущей неделе Bloomberg со ссылкой на "людей, знакомых с ситуацией" сообщил, что покупка "Росатомом" доли в 49% в СП "Буденовское" привела к оттоку топ-менеджеров из госкомпании "Казатомпром".



С легкой подачи американского агентства история мгновенно разлетелась по множеству СМИ.



Издание уверяет, что сделка по продаже стратегического месторождения, которое, согласно ряду прогнозов, в ближайшем будущем может стать крупнейшим в мире источником урана, проводилась вопреки позиции руководства "Казатомпрома".



Как результат – менее чем за 18 месяцев компанию покинули два генеральных директора (Галымжан Пирматов и Мажит Шарипов), финансовый директор (Камила Сыздыкова), главный операционный и главный коммерческий директора (Аслан Булекбай и Аскар Батырбаев), отмечает Bloomberg.



Рассуждать о достоверности информации, которую политически ангажированное агентство авторизовало анонимным источником, якобы знакомым с ситуацией, наверное, не стоит. Однако обратиться к фактам из открытых источников вполне допустимо.



Так, господин Пирматов, который, согласно утверждению "источника" Bloomberg, ушел из "Казатомпрома" фактически из-за несогласия с действиями властей, спустя менее чем полгода возглавил Национальный банк Республики Казахстан (и остается в этой должности до сих пор).



В пресс-службе Банка американскому агентству также подтвердили уход Галымжана Пирматова по собственному желанию для "использования других возможностей". На конфликт с властями эта история не очень похожа.



Госпожа Сыздыкова, согласно информации, размещенной на официальном сайте "Казатомпрома", с ноября 2022-го находилась в отпуске по уходу за ребенком, из которого приняла решение не выходить.



Этот факт, кстати, она подтвердила тому же Bloombergв ответ на их запросы относительно причин своего ухода. Точно также американскому агентству подтвердил уход по собственному желанию (без упоминаний какого-то там конфликта с властями или несогласия с их политикой) и господин Батырбаев.



Что касается господина Булекбая, то он, согласно релизу "Казатомпрома", покинул компанию также по собственному желанию в июле 2022-го года. Однако немногим ранее – в январе 2022-го – сотрудники компании, как сообщали казахстанские СМИ, открыто пожаловались президенту республики, министру энергетики и другим высокопоставленным чиновникам на нарушение Асланом Булекабем "всех норм этики и политики компании".



В своем заявлении коллектив "Казатомпрома" сообщал, что господин Булекбай "переходит на личности и угрожает увольнением работникам", а также якобы единовременно безосновательно уволил пятерых генеральных директоров уранодобывающих компаний и планирует уволить еще пятерых работников. Связали это сотрудники с тем, что главный операционный директор хотел назначить "своих приближенных друзей на эти должности".



Связан ли его уход по собственному желанию с резонансной открытой жалобой первым лицам государства на него или с чем-то еще – остается только догадываться.



Необоснованные претензии



Немногим ранее Bloomberg – в конце апреля–начале мая – множество западных и прозападных СМИ разразились критикой в адрес "Казатомпрома" и властей Казахстана.



Причина их гнева заключалась в том, что благодаря публикации интегрированного годового отчета "Казатомпрома" они узнали о вхождении "Росатома" в состав акционеров Степногорского горно-химического комбината (через "дочку" Uranium One, как и во всех остальных совместных уранодобывающих предприятиях в Казахстане, - Ред.).



Одним из активов комбината, которым ранее владели частные компании GANBERG UK LTD и GEXIOR UK LTD, является доля в 49% в совместном с "Казатомпромом" предприятии, которое работает на участках №6 и №7 Буденовского месторождения (ТОО "СП "Буденовское").



Данные компании, избегавшие больших капитальных затрат на строительство скважин и обустройство родников (за 2022-й год они составили менее 3 млрд тенге – наименьший уровень затрат среди всех совместных уранодобывающих предприятий в РК на одном из крупнейших месторождений, - Ред.), решили продать этот актив.







"Казатомпром" тогда отказался от своего приоритетного права приобретения данной доли в 49%, и ее купил "Росатом". Российская компания, к слову, давно законтрактовала будущие добытые объемы урана с данных участков, что делает эту покупку еще более логичной.



Какие претензии тут могут быть к любой из сторон данной сделки – непонятно.



"Росатом" купил Степногорский горно-химический комбинат за совершенно реальные деньги, никаких претензий здесь быть не может, – поделился мнением со Sputnik эксперт в области энергетики, главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич. – Это никакой не обмен акциями или активами, все сделано строго в соответствии с законом. Это просто покупка: "Казатомпром" от приоритетного права на приобретение этих 49% акций отказался, их предложили "Росатому", который нашел нужные средства и приобрел актив. Обошлось ему это в $1,25 млрд, плюс, в соответствии с законодательством РК, подоходный налог размером в $350 млн. Итого, $1,6 млрд".



Прозападные СМИ теперь пытаются убедить общественность в том, что Россия якобы заполучила контроль над потенциально крупнейшим урановым месторождением Казахстана, поскольку на четырех из семи его участков "Росатом" уже работал, а теперь будет вести деятельность и на оставшихся двух (участок №5 находится на балансе Минэнерго Казахстана, - Ред.).



Работает на них "Росатом", правда, согласно казахстанскому законодательству – исключительно через совместные предприятия с "Казатомпромом".



При этом ни на одном СП, работающем на Буденовском месторождении, "Росатом" не имеет контрольного пакета акций. На СП "Буденовское" он остается у "Казатомпрома", а значит ни о каком иностранном контроле над добычей казахстанского урана и речи идти не может.



Уместно ли в данном случае говорить о продаже национальных интересов и богатств республики?



Практически на всех своих урановых месторождениях Казахстан работает через совместные предприятия с иностранными компаниями. Так, на казахстанских месторождениях работают СП с российской, канадской, французской, китайской, кыргызстанской и японскими компаниями.



Почему именно текущее приобретение "Росатомом" доли в одном из таких совместных предприятий побудило прозападные СМИ будоражить и пугать казахстанскую общественность – вопрос открытый.



"Для "Казатомпрома" пытаться вести все эти месторождения в одиночку значило бы, что ни государство, ни кто-либо еще не получал бы никаких дивидендов, да еще и занимать бы пришлось. При текущей же схеме работы иностранные участники инвестируют, а контроль над месторождениями не теряется", - пояснил Борис Марцинкевич.



Еще одним "маркером" в западной истерии вокруг этой истории является то, что сделка по продаже данного актива "Росатому" якобы была проведена тайно.



Прозападные СМИ возмущенно пишут о том, что никаких заявлений от "Казатомпрома" о продаже комбината (и доли в СП "Буденовское" вместе с ним) "Росатому" в декабре не было. И узнала общественность об этом якобы совершенно случайно, прочитав 400-страничный интегрированный годовой отчет компании за 2022-й год, в котором "переходу ценного актива под контроль российской компании посвящена лишь крохотная сноска".



Данная претензия сама по себе выглядит достаточно нелепо хотя бы по той простой причине, что сам "Казатомпром" никому и ничего не продавал.



Степногорский горно-химический комбинат, как рассказывалось выше, принадлежал частным инвесторам, которые и продали данный актив "Росатому" (повторим: после того, как казахстанская госкорпорация отказалась от своего приоритетного права его приобретения).



Что от прихода "Росатома" получит Казахстан?



"Росатом" – один из мировых атомных лидеров, вошедший в СП "Буденовское" – приносит с собой передовые технологии и инвестиции, что позволит Казахстану увеличить собственный экспорт и больше зарабатывать на данной отрасли промышленности, которая требует все больших и больших вложений, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.



"Росатом" является [мировым] лидером по формированию полного цикла атомной энергетики – от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. Компания развивает новые передовые технологии в данной области. Конкурентные преимущества участия структур "Росатома" заключаются в возможности применения инновационных технологий, конверсии и обогащения урана", - рассказала Sputnik генеральный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора", эксперт в области энергетики Тамара Сафонова.



По ее словам, от приобретения "Росатомом" доли в СП "Буденовское" Казахстан получит ряд преимуществ: помимо увеличения налоговых выплат российской стороной в бюджет Казахстана, эксперт отметила возможность использования потенциала российской госкомпании для создания высокотехнологичных продуктов, расширения географии поставок и диверсификации рынка импортеров.



Выгодой для Казахстана в данной истории является увеличение капитализации, продолжил Борис Марцинкевич.



"Если "Росатом" решит наращивать объемы добычи, то за этим последуют дополнительные капиталовложения, от роста объемов "Казатомпром" заработает дополнительные деньги и, соответственно, последуют дополнительные доходы в бюджет республики", - сказал эксперт.



Приобретение "Росатомом" доли в СП "Буденовское" вызвала глубокое недовольство западных властей и массовую истерику в западной прессе. При этом оно будет иметь ряд преимуществ для Казахстана, отмечает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.



Во-первых, отмечает эксперт, "Росатом" принесет в совместное предприятие новые мировые технологии и передовой опыт, что приведет к повышению качества продукции и повышению эффективности кооперационных процессов. Это, по его словам, потенциально может привести к увеличению объемов производства, а также повысить конкурентоспособность российско-казахстанского предприятия на мировом рынке.



"Во-вторых, участие "Росатома" также привлечет в страну иностранные инвестиции, что может привести к созданию дополнительных рабочих мест и, в конечном итоге, к повышению общей экономической активности в местном казахстанском сообществе", - продолжает Александр Ильинский.



В-третьих, говорит он, налоговые отчисления горно-металлургической компании правительству Казахстана также увеличатся в результате увеличения производства и доходов.



Это, по словам эксперта, предоставит правительству дополнительное финансирование для инвестиций в ключевые области, такие как образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры, что может оказать более широкое влияние на экономические перспективы страны.



"Приобретение "Росатомом" крупного пакета акций ТОО "СП "Буденовское" - это большая победа сторонников казахстанско-российского сотрудничества и горькое поражение представителей прозападных элит Казахстана и правительств стран "Большой семерки", - резюмировал Александр Ильинский.



Подробнее о Буденовском месторождении



Месторождение Буденовское - одно из крупнейших в мире, открытое в 1970-е годы. Однако после распада СССР финансирование прекратилось и геологоразведочные работы были остановлены.



Тогда местными властями было принято решение привлекать к работе на казахстанских месторождениях крупнейшие международные уранодобывающие компании с целью привлечения инвестиций и применения новейших технологий. При этом добывать уран в Казахстане они могли бы только в составе совместных с "Казатомпромом" предприятий.



Продолжилась разведка Буденовского только в середине 2000-х годов. Месторождение разделили на семь участков, которые были "отданы" в работу трем совместным предприятиям.



Так, СП "Каратау" (работает на участке №2) было создано в 2005-м году, СП "Акбастау" (участки №1, №3 и №4) – в 2012-м, а СП "Буденовское" - в 2016-м. Участок №5 сегодня остается на балансе у Минэнерго РК.



Первая технологическая скважина на участках №6 и №7 была сооружена только в начале 2021-го года. В ноябре 2022-го началось закисление первого блока и в марте 2023-го были добыты первые 50 тонн урана. Теперь же требуются значительные инвестиции в обустройства родников и скважин.



Согласно текущим планам "Казатомпрома", в 2024-м году добыча на участках СП "Буденовское" достигнет 2,5 тыс. тонн, в 2025-м – 4,5 тыс. тонн, в 2026-м – выход на полную мощность в 6 тыс. тонн. Эти трехлетние объемы ранее (еще до приобретения доли в совместном предприятии) были законтрактованы "Росатомом".



Оцениваются запасы участков, подконтрольных СП "Буденовское", в 114,2 тыс. тонн. Контракт на недропользование с данным СП рассчитан до 2045-го года. Источник - Sputnik

