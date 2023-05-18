О нетрансформируемой элите и "жареном петухе", - Владимир Лепехин

00:54 20.05.2023 попытка осознать цивилизационный кризис в его сути, а также во всех его проявлениях - вот что определяет своеобразие текущего момента в современной России

Владимир Лепехин



Осознать глубину, масштаб и перспективу нарастающего в РФ цивилизационного кризиса (а может и надвигающейся катастрофы) российскому обществу пока не удается. Отсюда - все более глубокие фрустрации, а также идеологический разброд и административно-политические шатания внутри российской "элиты", оказавшейся не способной понять и принять новые цивилизационные вызовы, в том числе - вызов беспрецедентной по своим масштабам русофобии, трансформировавшейся в январе 2023 года в твердое решение определенных сил на Западе уничтожить Россию, вычеркнуть ее из истории любыми возможными способами, включая применение ядерного оружия.



Проблема усугубляется еще и тем, что при негласном, но почти всеобщем признании приближающейся катастрофы большинством граждан РФ информационное пространство сегодня в нашей стране таково, что называть источники и виновников проблемной ситуации в стране публично считается неприемлемым. Любой, кто сегодня в России открыто заговорит о цивилизационном тупике, называя своими именами его истинные причины, рискует быть обвиненным в паникерстве, в пособничестве врагу, а то и в предательстве интересов Родины. Вершителями же людских судеб становятся все больше даже не руководители государства, а их обслуга: чиновники, а также пропагандисты государственных СМИ, по команде перебежавшие из лагеря либерал-реформаторов и демократов в лагерь "патриотов-охранителей", которым вроде как дано право развешивать ярлыки.



Отсюда - неспособность российского социума системно посмотреть правде в глаза и состояние почти полного национального паралича, при котором и верхи, и низы хотели бы изменить нынешнюю ситуацию, но, увы, и те, и другие в данный конкретный момент времени абсолютно бессильны…



И вот с этим феноменом следовало бы разобраться. Действительно ли реальные и потенциальные субъекты современной российской политики ничего не могут изменить в стране к лучшему?



Давайте рассмотрим все имеющиеся возможности.



Первое, что следует понимать, когда мы говорим о возможностях и мотивах российских элит и общества в целом сформулировать адекватные ответы на внешние геополитические и геоэкономические вызовы, это проблема субъектности…



Теоретически в каждом социуме обычно имеются три основных политических субъекта - носители трех подчас принципиально разных позиций в отношении происходящего: во-первых, это верховная власть в лице лидера или ведущей олигархической группы, во-вторых, национальная элита, в-третьих - народная масса.



Может ли глава государства в современной России стать субъектом позитивных перемен? Теоретически - может. Собственно, именно этого - мудрых, позитивных и эффективных пронациональных решений - и ждет от президента России большинство граждан страны. Но будут ли такие решения (чистка элит, смена экономической модели и проч.) и когда - этого сегодня в нашей стране не знает никто, включая, возможно, самого президента. Во всяком случае, в настоящее время сложно усмотреть наличие в стране предпосылок, свидетельствующих о способности и готовности действующего главы государства к фундаментальному пересмотру проводимого им курса и, например, о его намерениях основательно обновить нынешний правящий в РФ класс, после чего модернизировать политическую систему в качестве основного и непременного условия необходимых перемен.



Мы можем допустить, что в одно прекрасное утро глава России (после приснившегося ему ночью откровения или иного попущения) вдруг переродится и единовременно уволит с государственной службы тысячу самых отъявленных коррупционеров, тут же заменит отставленных чиновников принципиально новыми и высокопрофессиональными кадрами, после чего подпишет пару сотен указов, в корне меняющих ситуацию в стране… Мы можем это допустить, но вряд ли нам стоит фантазировать на эту тему.



Обратимся ко второму потенциальному субъекту позитивных перемен - к народным массам.



В самих массах бытует мнение, что "рано или поздно, народ поднимется, как это было в 1917 году" и снова совершит революцию, взяв власть в стране в свои руки. На самом деле, ситуация столетней давности в Российской империи, будучи близкой ситуации в нынешней РФ по некоторым формальным показателям (Мировая война, военно-политический кризис, рост протестных настроений в обществе и т.п.), в корне от нее отличается. И прежде всего - отсутствием в современной России массовых и реальных субъектов политического действия.



"Пролетариат" в России как класс практически сведен на нет вместе с производительной экономикой; профсоюзы и оппозиционные движения в стране по факту запрещены; свобода митингов и демонстраций до предела ограничена, революционной партии в стране нет и быть не может, а силовые структуры подготовлены количественно и качественно к тому, чтобы подавить любой народный бунт в зародыше. А главное - народные массы в значительной степени настолько раздавлены нищетой, разобщены и развращены идеологией и практикой потребительства и приспособленчества, что сложно ожидать роста в стране в ближайшее время организованных массовых действий, которые не сводились бы к прогулке от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.



Максимум, на что готовы сегодня российские народные массы в знак протеста против действий власти и проводимой ею политики - это бежать из страны или уходить в различные форматы самоизоляции: в дауншифтинг, дистанционку, хикикомори, различные автономии и анахоретство, религиозные и бизнес-секты, чайлдфри и проч.



Наконец, элиты. Способны ли российские "элиты" и какие-то группы внутри этих "элит" взять на себя миссию осуществления позитивных перемен и, с одной стороны, самоорганизовавшись о вооружившись привлекательной повесткой, повести за собой народные массы, а с другой - повлиять на обновление в стране всей управленческой вертикали?



Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно четко понимать, что такое современная российская элита, и каковы ее генезис и эволюция. Нужно понимать, кто пришел к власти в Советском Союзе в результате перестройки и последующей либертарианской революции августа 1991 года.



В целом ряде видеороликов на канале "Антихайп" (см., например, здесь) автор этих строк уже в течение многих лет подробно рассказывает о том, как еще в конце 50-х - начале 60-х гг. прошлого века в Советском Союзе изменился внутри- и внешнеполитический курс.



Так, в 1956 году на ХХ съезде КПСС, широко известном по докладу Н.С. Хрущева "О культе личности и его последствиях", незаметно для партии и страны прошла позиция руководства партии в поддержку якобы ленинского принципа "мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем", которая и ознаменовала собой, по сути, начало нового политического и, следовательно, экономического курса СССР. Далее, в 1959 году, в ходе XXI съезда КПСС Н.С. Хрущев заявил, что "в мире нет сейчас таких сил, которые смогли бы восстановить капитализм в СССР, сокрушить социалистический лагерь. Опасность реставрации капитализма в Советском Союзе исключена". (И раз так, то можно, согласно тезису Хрущева, не опасаясь тлетворного влияния капитализма, начинать с ним сотрудничать). Наконец, в 1962-ом году на XXII-ом съезде партии принцип "мирного сосуществования" был закреплен в новой (третьей) редакции Программы КПСС - в специальном разделе под названием "Мирное сосуществование и борьба за всеобщий мир".



То есть, вопреки сталинскому тезису о том, что мирное сосуществование социалистической и капиталистической систем вряд ли возможно в силу имманентно агрессивной природы капитализма[1], руководство КПСС в 1962 году приняло официальное решение о начале сближения Советского Союза с Западом. Основой же этого сближения стало намерение советского руководства направить страну по пути роста уровня доходов граждан - в направлении "коммунизма" как общества потребления.



Задача, с точки зрения сторонников данного подхода, решалась просто: СССР продает западным странам сырье, а получает от них качественные товары, оборудование и все, что нужно. Именно под эту установку идеологи Компартии скорректировали ключевую идеологему социализма "От каждого по способностям, каждому по труду", заменив ее словосочетанием "От каждого по способностям, каждому по потребностям"[2].



В желании партийной верхушки удовлетворить растущий спрос населения СССР на материально обеспеченную жизнь вроде бы нет ничего плохого. Подобный запрос был вполне естественным для страны, пережившей ужасы и лишения Великой Отечественной войны. Люди заслужили роста личного благосостояния. С другой стороны, разворот страны в сторону сырьевого характера национальной экономики таил в себе целый ряд долгосрочных ловушек.



Главная экономическая ловушка была предопределена самим характером международного разделения труда и, в частности, структурой неоколониальной, по своей сути, мировой экономики, когда "центр" так или иначе эксплуатирует свою "периферию". В рамках подобного разделения труда США и Великобритания представляют собой управляющий центр, сконцентрировав в своих руках глобальные финансы, интеллектуальную собственность, NBIC-технологии, военную силу и контроль за международными институтами, Европейский Союз - главную промышленно-технологическую базу мировой экономики, ну а все остальные страны (включая СССР-Россию) - сырьевую периферию.



Таким образом, несмотря на запуск хрущевским руководством в 1956 году второй волны индустриализации Советского Союза и амбициозные планы по развитию ядерной энергетики, авиакосмической промышленности, машиностроения и т.п., спрос Запада на российское сырье постепенно развернул приоритеты советской верхушки в сторону экспорта природных ресурсов и неизбежного в таком случае замедления научно-технического прогресса в передовых отраслях.



Здесь возникает закономерный вопрос: а разве экспорт сырья (например, углеводородов) не является источником сверхдоходов для элиты и, следовательно, для процветания населения стран с богатыми природными ресурсами? Есть ведь пример Норвегии с самым высоким уровнем жизни граждан в основном за счет добычи и экспорта нефти, есть страны Персидского залива, граждане которых поистине "купаются в золоте", и т.п. Почему "ресурсное проклятье" - стало таковым именно в СССР?



Причин несколько, но поскольку обсуждение данной проблемы не является предметом нашей статьи, коротко отметим главную причину. В Норвегии, Саудовской Аравии и многих других странах экспорт углеводородов производится на рыночных началах с контролируемыми государством уровнем себестоимости их добычи и контролируемым же распределением доходов. В СССР, в нынешней России и в таких странах, как, к примеру, Венесуэла или Нигерия, себестоимость добычи размыта, так как прячется в расходах государства; равно как и присвоение прибыли, которую коррумпированные чиновники и их бизнес-партнеры прячут в офшорных "общаках". Попросту говоря, в первом случае государство богатеет, во втором - беднеет, поскольку иногда продает сырье "партнерам" по ценам на уровне себестоимости его добычи, как это происходит сегодня в РФ в условиях введения санкций.



В конечном счете, "ресурсное проклятье" привело к краху советскую экономику в конце 80-х гг. прошлого века и в итоге уничтожило СССР, и сегодня спустя почти полвека в России складывается аналогичная ситуация, когда "сырьевая" экономическая специализация страны повторно демонстрирует свою несостоятельность и грозит вновь обрушить российскую государственность.



В сущности, российская "элита" опять наступила на известные грабли. Почему так произошло? Почему правящий класс в нашей стране оказался абсолютно необучаемым на своих собственных ошибках? И вот здесь мы подходим к главному - к характеристике нынешней российской "элиты", к тезису о том, почему она не только не обучаема, но также не сменяема и не трансформируема.



Напомним, что в 60-е гг. прошлого века вместе со сменой внешнеполитической стратегии и внешнеэкономического курса СССР, в стране стала меняться и структура элиты.



Взятие курса на приоритетное развитие экспортных отраслей привело к форсированному созданию торговых представительств СССР за рубежом и формированию групп специалистов в области внешней торговли, получивших право выезжать в западные страны, контактировать с зарубежными партнерами, совершать с ними коммерческие сделки, обращаться с валютой, а главное - распоряжаться гигантскими материальными ресурсами. В итоге за два десятилетия в Советском Союзе сформировался полутеневой (находящийся "на особом положении") слой, представляющий собой совокупность все более мощных 2-3-х десятков "групп интересов", контролирующих экспорт нефти, газа, металлов, золота, алмазов, зерна, леса, удобрений и т.п. (и, соответственно, импорт продукции высокого передела, в том числе - и так называемого "дефицита") и имеющих следующие характеристики.



Во-первых, названные "группы интересов" и совместные с западным капиталом предприятия функционировали в условиях реального рынка - в отличие от всей остальной советской экономики.



Во-вторых, представители этих групп в силу специфики их деятельности были освобождены от жесткого идеологического контроля со стороны партийных органов.



В-третьих, идеологический контроль в этих группах осуществляли органы КГБ, сотрудники которого плотно опекали специалистов советских торговых представительств и компаний.



В-четвертых, представители этих "групп интересов" так или иначе были интегрированы в зарубежные бизнесы и в западный образ жизни; почти все они за два десятилетия "подсели" на западные стандарты потребления.



В-пятых, почти все сотрудники названных внешнеторговых кланов во время контактов с зарубежными партнерами так или иначе подвергались идеологическому воздействию, а иногда и вербовке со стороны западных спецслужб.



Таким образом, к началу 80-х гг. параллельно с вырождением партийного руководства и ослаблением партийного сегмента советской элиты в стране существенно усилились позиции внешнеторговых кланов, слившихся с представителями контролирующих их силовых структур (в первую очередь - органов КГБ) и криминальных группировок (занимающихся, в частности, контрабандой, валютными сделками, торговлей дефицитом "из-под полы" и т.п.) в единый симбиоз бенефициаров будущей перестройки.



Надо ли объяснять, что вся эта мощнейшая, теневая и активно поддерживаемая и направляемая зарубежными спецслужбами и ТНК "антиэлита" уже с конца 70-х годов вынашивала планы трансформации системы власти и общественного строя в СССР в направлении упразднения в стране идеологической надстройки в лице КПСС и последующей приватизации тех гигантских активов, которыми "торговцы" и "сырьевики" уже распоряжались, но формально не владели?



Именно внешнеторговые и сырьевые кланы при поддержке известной части своих кураторов в КГБ стали главным проводником "перестройки" и важнейшего ее акта - приватизации прибыльных государственных активов.



С этой целью названные торгово-силовые кланы последовательно поддержали в СССР сначала "перестройку", затем - радикальную "демократическую" оппозицию, после чего - "либертарианскую" революцию (в августе 1991 года), упразднив в итоге союзные структуры вместе с КПСС и создав новую систему власти из своих выдвиженцев.



Эти кланы (к ним в начале 90-х годов присоединились еще и финансисты) поддержали реформы Егора Гайдара, ваучеризацию Анатолия Чубайса, курс руководства РФ на строительство "газовой империи" и "Большой Европы", и по сей день составляют верхушку и ядро правящего в России класса.



Более того, в 21 веке Россия не только сохранила приоритет экспорта сырья в экономике страны, но сделала его абсолютом: в отличие от многих других государств, где экспортные отрасли работают на страну, в постсоветской России страна как таковая стала средством обеспечения эгоистических интересов частных владельцев ведущих экспортных корпораций. При этом прибыль от продажи за рубежом все тех же нефти, газа, металлов, золота, алмазов, зерна, леса, удобрений и проч. сегодня в массе своей не возвращается в страну, а остается на офшорных счетах. Покрывая убытки (когда они случаются) за счет госсектора, привлекая бюджетные средства на развитие инфраструктуры для частных бизнесов, нынешние владельцы сырьевых компаний подвели Россию к краю пропасти: экспорт российского сырья на Запад по основным позициям почти закрыт, а собственная индустрия по самым чувствительным для экономики товарам (оборудование, электроника, станки, машины, приборы, самолеты и т.п.) почти свернута.



Впрочем, мы не обсуждаем сейчас ситуацию в российской экономике. Мы утверждаем, что в современной России у власти находится "элита", которая исторически сформировалась как сословие преферентной торговли и "большого хапка" и, оставаясь такой и поныне, на самом деле не замотивирована на пронациональные перемены.



В настоящее время эксперты не видят в российской "элите" ни одной значимой группы, которая бы предложила стране адекватную программу преобразований и была бы всерьез нацелена на ее реализацию. Более того, нынешняя "элита" выступила заказчиком на разработку и принятие в качестве государственной идеологии охранительства - направленной на консервацию нынешней власти и восстановление ситуации в РФ по состоянию до начала СВО.



Значительная часть представителей российского бизнеса стремится покинуть Россию, реструктурировать свои компании с учетом наложенных на РФ санкций, спасти или вывести свои активы за рубеж. Парализовано и чиновничество, поскольку кадровая политика в государстве в последние десятилетия сводилась к тому, чтобы чуть ли не каждая должность в системе госуправления была монетизирована, а каждый чиновник отличался прежде всего лояльностью по отношению к системе, не более.



Отсюда вывод: ситуация в России в настоящее время близка к катастрофе. Все три потенциальных субъекта позитивных перемен не обладают необходимыми ресурсами и мотивациями для того, чтобы преодолеть развязанные против нашей страны войны без серьезных потрясений.



Как же выход? И в чем мы видим гарантии победы России в очередном столкновении с Западом и серьезными системными проблемами внутри страны?



Теоретически формула оптимального ответа России на вызовы времени известна, и автор этих строк неоднократно озвучивал ее в эфирах различных телеканалов. Ответ кроется (с учетом того, что главным фронтом цивилизационной гибридной войны против РФ стали экономические санкции Запада) в смене Россией своей экономической модели с выходом страны за пределы навязанной ей периферийной роли в мировом капиталистическом разделении труда, но если попытаться выстроить алгоритм этого выхода, то он должен выглядеть так: "от мобилизации элит к экономической модернизации и от нее к солидарному государству"[3]. Однако, не исключено, что заставить российских руководителей перейти от созерцательной позиции к позиции активно-жесткой, направленной на мобилизацию в РФ управленческого звена, сможет только экстремальная ситуация, например, - негативные последствия для России войны с НАТО.



Только прямая угроза самому существованию российских элит и значительной части населения РФ, судя по всему, может создать ситуацию, которую довольно точно характеризует известная русская пословица - "клюнул жареный петух". (Нынешний характер СВО и все большее втягивание в противостояние с Россией НАТО до сих пор не стали достаточными основаниями ни для российских "элит", ни для главы государства переводить работу органов госуправления в мобилизационный режим). Что же касается победы России во всех навязанных ей войнах, то она, увы, вряд ли заставит отечественные "элиты" стремиться к обновлению и строительству конкурентоспособного государства. Такой вот парадокс.



Итак, выход России из сложившейся ситуации не просматривается. Говоря политологическим языком, объективные предпосылки для позитивных перемен в нынешней России отсутствуют. Скорее, современные российские элиты нацелены на жесткую борьбу за политическое наследие Владимира Путина и установление в стране жесткого авторитарного режима… Но, как я полагаю, пока еще сохраняются лазейки (то есть наличие субъективного фактора), через которые можно пробовать как-то повлиять на исправление ситуации в стране, уже сегодня создавая условия для будущего обновления. (Как это сделал, к примеру, Ленин, инициировав создание 27 октября 1917 года карманный Совнарком, который пригодился большевикам, когда 6 января 1918 года им удалось разогнать Учредительное собрание и объявить Совнарком новым правительством России).



Первая лазейка - это надежда многих граждан РФ в возможности главы государства. (Отвергать вероятность того, что президент России в какой-то момент включит форсаж и справится с ситуацией, было бы глупо).



Лазейка вторая - вероятная консолидация российской элиты после ухода Путина с последующей адекватной политической реформой по формуле, указанной нами выше.



Лазейка третья - формирование в России параллельных "контуров" управления, которые могли бы подхватить властные рычаги в случае, если и впрямь произойдет обрушение российской государственности. Технология создания таких контуров и даже реальные проекты по их формированию уже имеются, но это уже предмет отдельной статьи[4].



В любом случае характер и масштаб предстоящих перемен в нашей стране во многом зависит от того, как и чем закончится Специальная военная операция РФ на Украине.



Вынос:



Объективные предпосылки для позитивных перемен в нынешней России отсутствуют. Скорее современные российские элиты нацелены на жесткую борьбу за политическое наследие Владимира Путина и установление в стране жесткого авторитарного режима… Но пока еще сохраняются лазейки (то есть наличие субъективного фактора), через которые можно пробовать как-то повлиять на исправление ситуации в стране, уже сегодня создавая условия для будущего обновления.



1 См. И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М:, Госиздат, 1952, с. 77-87.

2 См.

3 См. Видеоканал Школы солидарной экономики

4 См. видеоканал Антихайп; См. также здесь Источник - завтра

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